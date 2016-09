À STE-CROIX : Le Père Laval, témoin authentique de la miséricorde de Dieu, a déclaré Mgr Piat

Toutes les principales célébrations du diocèse de Port-Louis pour 2016 sont liées à l’Année de la Miséricorde, décrétée par le pape François. Aussi, le pèlerinage de cette année au tombeau du Père Laval a pour thème “Père Laval, guide nous sur le chemin de la miséricorde”. Dans son homélie prononcée hier soir lors de la traditionnelle messe de 20h30, Mgr Maurice Piat a longuement puisé dans la mission du Père Laval et dans la manière de vivre de celui qu'on surnomme « l'apôtre de l'île Maurice » et « l'apôtre de l'unité » pour expliquer, d'une manière concrète, la miséricorde de Dieu. « Le Père Laval a reflété l'amour et la miséricorde de Dieu dans son attention auprès de ceux qui étaient méprisés à l'époque dans la société. Il a été un témoin authentique de cette miséricorde », a dit Mgr Piat. Et c'est pour cette raison, a-t-il poursuivi, que, 152 ans après sa mort, « les Mauriciens de toutes religions continuent à venir par milliers lui rendre hommage et se recueillir auprès de lui ».

Selon Mgr Piat, la vie du Père Laval a été un « véritable enseignement sur la miséricorde de Jésus ». À la manière de Jésus, il a en effet su s’occuper « avec soin et amour, des anciens esclaves qui étaient méprisés dans la société » et sur lesquels pesaient toutes sortes de préjugés. « Bann-la ti dir ki zot paress, ki zot bwar e ki zot amenn enn lavi desord. La société méprisait ces personnes et les mettait à l'écart. Mais le Père Laval s'est fait proche d'eux. Il était patient avec eux et les traitait avec respect. Il a appris à parler leur langue pour mieux communiquer avec eux. Ces personnes reprenaient goût à la vie et en parlaient autour d'eux. Et de bouche-à-oreille, la renommée du Père Laval s'est étendue à toutes les régions de Port-Louis et à l'ensemble du pays. »

L'évêque a poursuivi en disant que, graduellement, la mentalité des personnes vis-à-vis des anciens esclaves a changé, « grâce à la manière de vivre du Père Laval », rappelant que « sa mission a transformé la société » mauricienne. « Per Laval pa finn fer oken meeting, li pa finn fann oken kass, li finn selman kontan nou bann gran-dimoun e li finn ekout zot. Se so latansyon pou lezot ki finn tou leker bann dimoun e finn transform la sosiete morisienn. Il a vécu la miséricorde de Dieu au quotidien. »

L'évêque souhaite que la vie du Père Laval inspire les Mauriciens « à vivre aujourd'hui, dans leur vie quotidienne, la miséricorde de Dieu ». Mgr Piat note qu'il y a nécessité, en 2016, pour « une transformation de la société mauricienne » en raison des nombreux maux « qui causent beaucoup de souffrances » dans la vie individuelle des personnes, mais aussi au sein des familles. Et Mgr Piat de s'appesantir sur un sujet d'actualité concernant principalement les jeunes, à savoir la consommation de drogues synthétiques. « Nou bann zenes pe detrwir zot lavi ek bann la-drog sintetik. Bokou zenes pe mor, pe malad akoz sa. Ceux qui sont pris aux pièges sont désorientés et ne peuvent plus donner une direction à leur vie. Zot pa kone kot pou ale, pa kone si zot pou gagyn travay. » L'éveque de Port-Louis souligne que beaucoup de jeunes, en raison de ce problème, ont été abandonnés par leurs parents et amis. « Il y a beacoup de détresse et beaucoup de ces jeunes en sont réduits à vivre dans la rue à cause de la drogue. Eski nou pou mepriz zot, eski nou pou fer parey kouma bann dimoun ki, alepok Per laval, ti mepriz bann ansien esklav ek bann dimoun ki ti pov ? » a demandé Mgr Piat à la grosse foule rassemblée hier soir à Sainte-Croix. « A nou pran lexamp lor Zezi ek lor Per Laval. A nou ekout zot, tand zot enn lamen. A nou koz fran ek sa bann zenes ki pe anvi sorti dan lanfer drog sintetik. Mai sa ve pas dir ki nou bizin insilte zot. Nous devons avoir, envers ces jeunes désorientés, une attitude de respect, de compréhension et de compassion pour que la miséricorde de Dieu arrive à toucher leur coeur. C'est de cette manière qu'on peut arriver à transformer la vie de ces jeunes », estime l'évêque de Port-Louis. Ce dernier a invité la foule à « prendre une résolution pour se mettre à l'écoute des personnes qui souffrent, de différentes manières, et qui ont besoin d'être accompagnées » pour sortir de leurs problèmes. « Avec l'aide du Père Laval, portons ces personnes dans nos prières afin qu'ils connaissent une transformation dans leur vie », dira encore Mgr Piat.