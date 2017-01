STEPHAN BUCKLAND, ANCIEN SPORTIF DE HAUT NIVEAU : « Les parlementaires sont pensionnés à vie, pourquoi pas les sportifs de haut niveau ? »

Comme le veut désormais la tradition, Week-End ouvre ses colonnes à un dirigeant, entraîneur, voire un ancien sportif. Cette année, le choix s'est porté sur Stephan Buckland, ancien spécialiste du 200m en athlétisme et qui a, à maintes occasions, fait honneur à la République de Maurice. Reconverti en entraîneur au sein du centre de haut niveau de l'International Association of Athletics Federation (IAAF) basé à Maurice, Stephan Buckland revient sur quelques moments forts de sa vie et de sa carrière. Sans langue de bois, il répond à nos questions sur le sport, mais également sur la politique. Selon lui, les sportifs mauriciens et ceux faisant du haut niveau souffrent toujours d'un manque de considération. Il se pose même cette question pertinente : « Les parlementaires sont pensionnés à vie, pourquoi pas les sportifs de haut niveau ? »



En 2009, vous raccrochiez définitivement vos pointes après une quatrième place lors de la finale mondiale du 200m, à Thessalonique en Grèce, soit une année après une victoire dans cette même course à Stuttgart en Allemagne. Qu'êtes-vous devenu depuis ?

Ma vie n'a pas vraiment changé après cette course, dans le sens où je n'ai jamais pris mes distances de l'athlétisme. Ce sport m'avait tellement donné que j'ai toujours voulu transmettre, à mon tour, mon expérience aux jeunes.

J'ai donc passé mon diplôme d'entraîneur en 2010 et j'ai ensuite intégré le centre de haut niveau de l'IAAF à Maurice. Sur le plan professionnel, j'étais déjà engagé dans la restauration. Mais c'est beaucoup plus mon épouse (Joëlle) qui s'en occupe. En 2014, j'ai lancé une petite entreprise pour les travaux de peinture, plomberie et électrique. J'ai à ma charge une petite équipe de cinq employées. Comme on dit, je roule ma bosse.

Vous êtes un ancien sportif parfaitement reconverti dans la vie sociale. Vous avez réussi là où la majorité a failli. Quelle a été la clé de votre succès ?

Comme je l'ai toujours dit, ma reconversion je la dois à une personne : feu Dr Nicolas Ménager, décédé en 2008 si je ne me trompe pas. On s'est rencontré par pur hasard sur un vol et il m'a proposé de devenir mon agent, et ce, gratuitement. Il voulait m'aider à trouver des partenaires financiers locaux pour me permettre de mieux avancer. Au fil du temps, il est devenu un ami, un confident. Il m'a énormément aidé à préparer mon après-carrière. Je ne cesserai d'ailleurs jamais de le remercier, tout comme mon épouse Joëlle. J'ajouterai que j'ai toujours été quelqu'un de responsable. Étant issu d'une famille pauvre, je me suis tout le temps accroché à ce que je faisais. C'est aussi cela qui m'a aidé à réussir dans la vie.

Vous êtes issu d'un quartier de Curepipe connu pour ne pas être aisé, soit la Cité Mangalkhan. Cela a-t-il été facile de faire son chemin dans le sport ?

Non, rien n'a été facile. Il a fallu s'accrocher et croire dans tout ce que je faisais. Au départ, cela n'a pas été évident de faire du sport quand on n'a pas les moyens. Moi seul connais ma souffrance. Il a fallu se mettre en quatre pour aller m'entraîner à Réduit. Dès fois, il a fallu s'y rendre à vélo, mais je n'ai jamais été négatif. Je n'ai jamais baissé les bras, car j'ai toujours cru que je réussirai.

Être « enn zanfan site », cela vous fait quoi justement ?

Quoique peuvent en penser beaucoup, il fait bon vivre à cité Mangalkhan. Il y en a de tout dans ma localité. Il y a des jeunes dévoués, d'autres qui se sont beaucoup investis dans leurs études. Nous avons des diplômés qui ont aujourd'hui une bonne situation sociale. C'est donc une fausse perception qui veut faire croire que les gens qui vivent dans les cités à Maurice sont des moins que rien, des zéros. Moi, je suis très fier de ma cité et je ne la quitterai pour rien au monde. Je suis entouré de gens formidables qui m'ont permis de franchir bien des paliers. Ma cité m'a beaucoup apporté et je le rends aujourd'hui à ma façon.

Justement, vous représentez beaucoup pour les jeunes de la cité Mangalkhan. Quel est votre rôle par rapport au combat contre la drogue qui ravage aujourd'hui tout le pays ?

Je ne suis pas engagé directement dans ce combat. Il y a le groupe AILES qui fait déjà un travail remarquable. Mon travail social, je le fais à travers le club omnisports de Mangalkhan SC, que nous avons mis sur pied il y a quelques années. Avec le soutien de toute une équipe, que je remercie en passant, nous avons établi une structure fiable pour offrir aux jeunes de la cité une activité saine, afin de les garder loin de ce fléau.

Pensez-vous qu'il y a un réel intérêt pour combattre ce démon qui ne finit pas de tuer la jeunesse ?

Sincèrement, non. L'État ne s'engage pas assez dans cette direction. Je serai même très critique en vous disant que rien n'est fait dans le concret. Sinon, comment expliqué l'ampleur qu'a prise ce fléau auprès des jeunes, surtout récemment avec la drogue synthétique ? On entend certes souvent parler d'arrestation ici et là, mais tout le monde sait que ce n'est là que le sommet de l'iceberg. Je suis aussi conscient qu'on ne pourra se défaire complètement de ce mal du jour au lendemain. Mais ce qui m'inquiète le plus c'est qu'en 48 ans d'indépendance, la drogue n'a cessé de se proliférer à Maurice. Quand on entend dire que des jeunes de 14 ans ou moins consomment aujourd'hui de la drogue dure, cela vous donne froid au dos, surtout lorsque vous avez des enfants.

Changeons de sujet et parlons-en du sport et de l'athlétisme pour commencer. Depuis votre départ et celui d'Eric Milazar, entre autres, cette discipline n'a jamais été en mesure de demeurer au plus haut niveau. Où se situe le problème ?

Le problème se situe d'abord au niveau des jeunes. Contrairement à nous, ils sont aujourd'hui peu nombreux à avoir des objectifs à long terme. Ils se laissent facilement gagner par la facilité, dont internet. C'est dommage aussi que les parents ne prennent pas conscience des bienfaits du sport et n'encouragent pas leurs enfants à pratiquer une discipline sportive. Ceux qui sont actifs sont pour la plupart issus de famille de sportifs. Et cette mentalité, on doit la changer.

Et l'Association mauricienne d'Athlétisme dans tout cela ?

La fédération a également sa part de responsabilité. Il y a des détections qui auraient dû se faire et qui doivent être faites à un certain niveau. Je pense aussi qu'un travail fondamental devrait être fait au niveau des 12 ans, et même moins. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons tous failli. Il n'empêche que rien n'est perdu. Je suis confiant que l'athlétisme local rebondira.

Revenir des Championnats d'Afrique sans médaille. Cela vous fait quoi ?

Cela m'inquiète beaucoup et si je ne me trompe pas, c'est bien la première fois que cela se produit. La situation est alarmante surtout lorsqu'on constate aujourd'hui que des nations qu'on arrivait à battre dans le passé nous ont dépassés. Ce qui est vraiment dommage, c'est que nous vivons dans un pays stable où il n'y a pas de guerre civile contrairement à certains pays africains.

Pourtant, les résultats au sein du HPTC sont tout autres que ceux de Maurice. Vos commentaires…

La différence, c'est qu'au centre nous avons des athlètes confirmés. Les athlètes ne pensent qu'à l'athlétisme. Je pense aussi que notre problème à Maurice demeure la conciliation du sport et des études. Associer les deux est très important pour un sportif et, selon moi, c'est dans le domaine du possible à condition de trouver la bonne formule. Toutes les autorités doivent également jouer le jeu. Ce qu'il faudrait surtout, c'est une synergie entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de l'Éducation.

Vous qui suivez l'actualité sportive, comment qualifierez-vous la performance du ministre Sawmynaden après deux ans en poste ?

Lamentable. Depuis le départ de Michael Glover comme ministre des Sports, nous avons eu des ministres médiocres, voire de pire en pire. Le problème est que ces personnes, à l'exception de Michael Glover et Devanand Ritoo, qui ont été footballeurs, n'ont pas de culture sportive. Et s'ils ont un peu de cette culture sportive, ils sont très souvent mal conseillés.

Y a-t-il une réalisation de Yogida Sawmynaden qui vous a marqué ?

Qu'a-t-il fait pendant deux ans ? Je ne saurai vous dire. Ce que j'entends souvent de la bouche des athlètes, c'est qu'ils ne sont pas soutenus comme il se doit. Malheureusement, ils ont peur de s'exprimer par peur de représailles.

Comment le sport se porte-t-il sous ce présent gouvernement ?

Sincèrement, je ne vois rien de bon. Ce que je vois, c'est que certains « pe tap zot lestoma et pe dir : 'mo'nn donn tan isi, mo'nn donn tan laba ». Avec recul, je me demande si l'État a vraiment à cœur l'intérêt du sport à Maurice ? Je ne le pense pas. Sinon, comment des athlètes comme Bruno Julie, Arnaud Casquette et autres Christopher Perle se sont-ils aujourd'hui retrouvés dans pareilles situations ? Au-delà de tout ce qui se fait, on oublie souvent l'essentiel : l'accompagnement psychologique du sportif, voire un plan d'après-carrière. Les mentalités envers les sportifs doivent changer. Les sportifs de haut niveau sont des ambassadeurs du pays et méritent une tout autre considération.

À vous entendre, on constate que le tableau est très sombre…

Le sport se porte très mal et l'État a une grosse part de responsabilité, tout comme certaines fédérations. Nous avons régressé sur les 10-15 dernières années. A-t-on pensé à faire des statistiques et rebondir ensuite sur un plan à long terme ? Non. Les compétitions se préparent toujours sur des périodes allant de deux à quatre ans. Or, à Maurice, ce n'est que quelques mois avant que tout s'enchaîne. C'est ce qu'on appelle une préparation au petit bonheur. Pourtant, certains osent demander aux athlètes de faire de leur mieux et de ramener des médailles d'or pour le pays. C'est tout simplement révoltant. L'AMA est une des rares fédérations responsables à avoir toujours travaillé sur le long terme, mais pas l'État. J'ouvre une parenthèse pour parler du High Level Sports Unit qui, selon moi, ne répond pas aux aspirations. Trouvez-vous normal que les allocations mensuelles d'un athlète soient réduites et même coupées après quelque temps, alors que l'athlète s'est gravement blessé à l'entraînement ou pendant une compétition ? C'est arrivé par le passé et c'est une aberration. Les parlementaires ont des pensions à vie parce qu'ils ont travaillé pour le pays. Pourquoi ne serait-ce pas aussi le cas des sportifs de haut niveau qui ont autant fait pour leur pays ?



Il y a eu récemment le cas d'Arnaud Casquette, ancien sportif de haut niveau arrêté pour vol et qui malheureusement a des soucis avec la drogue. Quelle a été votre réaction en apprenant cela ?

Arnaud et moi avons fréquenté le même collège. Nous avons fait carrière ensemble à Dakar au Sénégal et nous avons participé à plusieurs compétitions internationales. Je trouve triste le chemin qu'il a pris, mais c'est un choix qu'il a fait. Il n'est cependant pas trop tard pour se ressaisir. Il faut qu'il ait de la volonté et surtout qu'il soit bien encadré. C'est une spirale qui vous entraîne vers le bas et sans ce soutien et cette volonté personnelle, c'est très difficile de s'en sortir.

Et le dopage, vous en pensez quoi ?

Ceux qui croient pouvoir toujours tricher se font toujours rattraper à un moment ou un autre. Cela a été le cas de l'Américain Tyson. Si on avait su avant qu'il se dopait, j'aurais peut-être été médaillé aux Mondiaux d'Helsinki en 2005. C'est énervant surtout lorsque je pense à tous ces sacrifices que j'ai faits pour essayer de décrocher une médaille aux championnats du monde.

Selon vous, le dopage est-il aussi propagé à Maurice ?

Le mal existe, mais je dirai qu'ils sont très peu nombreux à avoir recours à cette pratique à Maurice. Il y a d'ailleurs eu des cas en haltérophilie. Mon conseil aux jeunes, c'est de travailler très dur et ne jamais tricher. Gagner une course en étant clean, et ce, au terme d'années de sacrifices, est un sentiment de bonheur pur.

Vous avez évoqué la responsabilité de certaines fédérations dans la situation dans laquelle le sport se retrouve aujourd'hui. Le football, entre autres, fait partie de ces fédérations. Vos commentaires…

J'ai été président du comité régional de Curepipe et j'ai claqué la porte il y a un peu plus d'un an. La raison : le football est mal géré à Maurice et je pense que je n'apprends rien à personne. La Mauritius Football Association est la seule responsable de cette situation. Il n'y a plus cet enthousiasme qui animait jadis les jeunes. Ils ne rêvent plus. Que faut-il faire ? Tout simplement regrouper des dirigeants responsables, visionnaires et avant tout amoureux du football.

Il y a eu, ces derniers temps, beaucoup de mesures et transferts punitifs à l'encontre des officiers du MJS. Cela vous inquiète-t-il ?

Dans certains cas, c'est une question de couleurs politiques. Dans d'autres non, comme ce fut le cas pour Ram Lollchand. Pour tout le respect que je lui dois, Ram Lollchand a été poussé à la sortie comme une vieille chaussette. Au lieu de continuer à se servir de ses compétences, on l'a sanctionné avant qu'il ne décide de prendre une retraite forcée. Il n'y a pas beaucoup de cadres aussi dévoués que lui au MJS. Certains possèdent certes toutes les qualifications nécessaires, mais ils ne contribuent pas au développement du sport.

Ces officiers n'ont, semble-t-il, pas le droit de parler à la presse, du moins à Week-End. Cela vous fait penser à quoi ?

C'est très grave surtout dans une démocratie. Car la liberté d'expression est sacrée. Je me demande si nous n'allons pas entrer dans une forme de dictature. L'information est primordiale et doit être circulée puisque nous sommes en droit de savoir ce qui se passe dans le pays et dans le sport en particulier.

Le ministre s'est empressé de faire passer un nouveau texte de loi mercredi. Avez-vous eu l'occasion de parcourir ce texte ?

Non je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on entend souvent parler d'un texte de loi, mais qu'au final, c'est toujours fait pour plaire à certains.

On parle justement de la reconversion des sportifs dans le nouveau Sports Act. Vous en pensez quoi ?

Je dirai tout simplement que nous nous retrouvons, une fois encore, en face d'une même hypocrisie. On le dit souvent, mais on ne le fait jamais. Un sportif mérite amplement une retraite et celui qui a fait du sport de haut niveau la mérite encore un peu plus.

Le contrat de Michael Glover n'a pas été renouvelé en tant que CEO du Trust Fund for Excellence in Sports. Quel est votre sentiment ?

C'est la pire décision que le ministre aurait pu prendre. Oublions un moment que Michael Glover a été ministre et pensons uniquement aux nombreux projets qu'il a mis en place à travers le trust. Les jeunes vous le diront mieux que moi, son expérience et sa vision les ont permis de rêver, de croire à nouveau dans le sport de haut niveau. Ceux qui l'ont côtoyé vous le diront aussi : Michael Glover a toujours été quelqu'un d'accessible, quelqu'un qui savait être à l'écoute des sportifs. Il savait répondre à nos besoins. Malheureusement, certains ont décidé de ne pas renouveler son contrat ! Et une fois encore, c'est le sport et les sportifs qui en feront les frais.

Vous avez été représentant des athlètes au sein du Comité olympique mauricien (COM) avant de claquer la porte. Peut-on aujourd'hui savoir les raisons exactes qui ont motivé votre départ ?

Ma vision ne cadrait pas avec celle de certains au COM. J'avais des projets, mais qui n'ont jamais abouti. J'en avais marre de la situation et j'ai décidé de claquer la porte.

Vous en pensez quoi justement du COM ?

Sans blesser qui que ce soit, je dirai qu'il est grand temps d'injecter du sang nouveau au sein de cet organisme, notamment des dirigeants compétents et qui ont à cœur le sport et l'intérêt des sportifs. Or, je n'ai pas vraiment l'impression que cela a été le cas au cours de ces dernières années.

Vous avez été un candidat battu lors des élections municipales de 2005 sous les couleurs du MMSD, alors que vous étiez toujours athlètes. Avec du recul, pensez-vous avoir pris la bonne décision en vous lançant dans la politique à ce moment précis ?

Je n'ai pas vraiment de regret tout simplement parce que j'ai en tête une mission spécifique tout en étant neutre, et ce, même si j'avais posé pour le MMSD. Ma mission était de faire avancer la cause des athlètes, sans distinction de race, de couleur et de religion. Malheureusement à Maurice, on regarde uniquement la couleur politique et non la personne lorsqu'on se retrouve seul dans les urnes devant son bulletin de vote.

Éthiquement parlant, est-il normal de faire de la politique et parallèlement du sport de haut niveau ?

Sur un point de vue éthique, cela ne devrait pas se faire. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'avais mes raisons et je ne regrette aucunement d'avoir franchi cette barrière.

Quel a été le regard du gouvernement d'alors (Ptr) à votre égard lorsqu'on sait que vous étiez soutenu en tant que sportif de haut niveau par l'État ?

Il y a eu des remarques de certains politiciens comme quoi j'avais dérangé. Il n'empêche que je n'ai pas eu cette impression qu'on me mettait des bâtons dans les roues. J'ai eu le soutien qu'il fallait de l'État pour poursuivre ma carrière.

La défaite en politique a-t-elle le même goût que de perdre un 200m ?

C'est différent. La défaite en sport est difficilement digérable, surtout lorsque vous pensez à tous les efforts et sacrifices consentis pour atteindre, à titre d'exemple, une finale des championnats du monde. En politique, on vient souvent vous dire après les résultats qu'on aurait dû voter pour vous. Comme dit l'adage : apre lamor, latizann.

Si on vous demandez aujourd'hui de refaire de la politique, vous répondriez quoi ?

Pourquoi même ne pas être Premier ministre de ce pays ? C'est un droit légitime auquel tout Mauricien peut aspirer. Alors, pourquoi Stephan Buckland n'en aurait pas le droit ? Ou encore être ministre des Sports de ce pays et sinon le meilleur. L'idée est toujours là pour refaire de la politique. Oui je ferai à nouveau de la politique si l'occasion se présente. L'important est d'adhérer à une vision à long terme. Une vision où la jeunesse se verra offrir la place qui lui est due et où les moyens seront mis à sa disposition pour son épanouissement. Car pour moi actuellement, la jeunesse est morte.

Un mot sur la décision du PMSD de quitter le gouvernement pour protester contre le Prosecution Commission Bill…

Je pense que le PMSD a pris la décision qu'il pensait être la bonne. Libre à lui. Ce que je peux dire, c'est qu'à Maurice on vient souvent avec des lois sans pour autant réfléchir aux conséquences. À titre d'exemple, le gouvernement a enlevé le permis à point et regardez le résultat. Les morts ne cessent d'augmenter et ce n'est là qu'un tout petit exemple parmi tant d'autres.

En tant que citoyen mauricien, vous sentez-vous à l'aise de vivre à Maurice?

Je suis très fier d'être Mauricien et pour rien au monde je ne changerai ma nationalité. Mais la façon dont se déroulent les choses fragilise de jour en jour la stabilité de notre beau pays. La méritocratie sonne malheureusement comme un mot creux à Maurice. Le communautarisme, n'en parlons pas. Quarante-huit ans après l'indépendance, c'est triste, voire révoltant, de voir que Maurice patauge toujours dans le communautarisme infect, et ce, avec la bénédiction des politiciens. Sans cela, ils n'existeraient pas. Et dire qu'ils pensent que nous Mauriciens sommes des personnes bêtes !



Et vous en pensez quoi du slogan « Maurice pays arc-en-ciel » ?

C'est un slogan creux. Je ne vois pas de peuple arc-en-ciel à Maurice contrairement à ce que disent certains. Se ziss kan Stephan pe galoupe ki lepep-la li ark-an-siel. Me kouma Stephan travers lalign larive, ark-an-siel-la disparet.

Un message Stephan Buckland pour boucler la boucle ?

Je voudrais d'abord m'excuser pour ma franchise. Je n'ai jamais eu la langue dans ma poche et j'en suis très fier, car c'est de cette façon que j'ai été élevé. Je suis comme cela et je ne changerai pas. Je souhaite que 2017 soit meilleur à tous les niveaux et pour tous les Mauriciens sans distinction. J'aurai souhaité que notre beau pays soit sans drogue, sans meurtre, sans morts sur nos routes, une île où il fait bon vivre.