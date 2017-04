STÉPHANE SERVANT : Le voyage vers l’écriture

Invité dans le cadre de la troisième édition de la Fête de la Jeunesse à l’Institut Français de Maurice, Stéphane Servant, écrivain français de renom, est venu spécialement pour conter ses histoires aux enfants et pour apprendre à connaître la culture mauricienne. Il nous raconte son parcours fascinant pour les livres.

Stéphane Servant débarque à l’Artelier, un peu en retard et essoufflé, mais le sourire aux lèvres. “C’est la première fois que je viens à Maurice et c’est grâce à IFM. Il y a un an, je ne connaissais pas l’océan Indien”, dit-il à Scope. Être à Maurice a l’air de lui plaire. Le brun barbu à la boucle d’oreille avoue : “J’apprends à connaître le créole mauricien pour découvrir votre identité, votre culture riche.” Sans hésiter, le premier mot qui lui vient : “Ayo !”. Un mot qu’il a archi-entendu en se promenant dans les rues d’ici. Pour lui, tout n’est qu’une succession de découvertes. Il a appris le créole lors du Salon du livre à La Réunion, en octobre 2016.

Connu pour ses contes pour enfants, l’écrivain français a toujours été un amoureux des livres. Il a suivi des études en littérature anglaise avant de s’adonner entièrement à l’écriture et à l’illustration de contes. Mais celui qui a un goût pointilleux pour les histoires avoue qu’il a grandi dans une famille à Carcassonne où il n’y avait pas la moindre trace de livre. “Ce n’est que chez ma grand-mère que je lisais des histoires comme Barbe Bleue, Le Petit Poucet et Le Chat Botté, entre autres.”

Accompagner les enfants.

À 42 ans, l’auteur a à son actif trente-cinq livres pour enfants, cinq romans pour adultes et trois livres pour pré-ados. Parmi ces œuvres connues, citons Purée de cochons, Cinq minutes et des sablés, Ma mère. “J’aime travailler avec les enfants, ce qui explique le nombre de livres que j’ai écrits. C’est important de les accompagner. Je le fais à travers mes livres”, confie-t-il, en sortant quelques exemplaires de son sac. Des livres attirants au premier regard.

La particularité de cet écrivain est qu’il a une aisance à détourner une histoire pour en faire une autre, comme avec celle du Petit Poucet. “Je me suis inspiré de toutes les histoires que j’ai lues pendant mon enfance. Je me sers des figurines de ces histoires pour les mettre ailleurs”, dit ce grand enfant, qui a jadis travaillé dans un cirque.

Stéphane Servant a un amour dévorant pour l’écriture, mais affirme haut et fort qu’il n’a pas de talent. “C’est naturel chez moi, et puis on ne l’a pas subitement. L’écriture, c’est du travail”, souligne celui qui voyage beaucoup pour écrire davantage. Il se penche une nouvelle fois vers son sac pour nous montrer son carnet de poésie, qu’il avait à 14 ans. “Je l’ai amené avec moi pour le montrer aux jeunes lors de la Fête de la Jeunesse.”

Stéphane Servant ne partira pas les valises vides. Il s’en ira avec des idées plein la tête, surtout après son passage à Bambous au Centre social La Ruche, où il a partagé sa passion avec les enfants. “Mon expérience ici peut me servir comme une source d’inspiration. Il faut être ouvert au monde, à ce que l’on voit.” Et il conclut en disant qu’il compte revenir bientôt…