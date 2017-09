IN THE STEWARDS’ ROOM : Dinesh Sooful suspendu

Deux jockeys ont été sanctionnés à l’issue de la journée dominicale. Dinesh Sooful manquera une journée de compétition pour une faute d’interférence. Le Mauricien a plaidé coupable d’avoir été négligent dans la cinquième course, où il était en selle sur Seven Fountains. En déboîtant sa monture aux 300m pour passer à l’extérieur de Recall To Life, il a emmené Open Heir sur Bouclette Top. Open Heir a dû être repris par son jockey et n’a pu éviter de monter sur les postérieurs de Seven Fountains et a trébuché. Le Mauricien a aussi été trouvé coupable d’avoir trop exprimé sa joie lors de la victoire d’Answeringenesis. À l’approche du but, il a jubilé et cessé de monter son cheval. Il devra payer une amende de Rs 5 000.

Quant à Imran Chisty, il a aussi été mis à l’amende, et ce, pour avoir enfreint le règlement 160 A (d). Les Racing Stewards ont été d’avis qu’il a trop retenu sa monture à partir des 1800m après avoir pris les devants. Ce qui a fait que Prince Ariano a commencé à tirer et a dû ralentir, alors qu’Emaar, qui suivait, a été repris et redirigé vers l’extérieur. Imran Chisty a accepté sa faute et aura à payer une amende de Rs 20 000.