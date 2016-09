IN THE STEWARDS’ ROOM : Emamdee cloué au pilori

Yashin Emamdee a écopé d’une mise à pied de quatre journées et d’une amende de Rs 20 000 pour n’avoir pas piloté Seven Carat en lui donnant toutes les chances pour obtenir la meilleure place possible à l’arrivée. A l’heure où nous mettions sous presse, le Mauricien n’avait pas fait appel contre sa sanction.

Si on regarde de plus près la sanction infligée à Yashin Emamdee, tout porte à croire que les Racing Stewards n’ont pas été tout à fait convaincus que Seven Carat aurait remporté la course. Au cas contraire, la suspension aurait été plus lourde.

Ce qu’on retiendra de l’enquête, c’est que Yashin Emamdee a donné les circonstances qui ont fait qu’il n’a pas sollicité plus tôt son cheval après que celui-ci eut pris un mauvais départ. Il a évoqué le fait d’être déséquilibré et aussi d’avoir été gêné par Freedom par la suite. Il devait aussi ajouter que la selle de son cheval avait glissé quelque peu vers l’arrière. Ce fait devait aussi être soutenu par l’entraîneur Shirish Narang qui a également été d’avis que Freedom n’avait pas montré de vélocité dans ses sept dernières course, sauf peut-être la dernière.

Yashin Emamdee a démontré à travers le film à quel moment il est parvenu à retrouver son équilibre. 50m, soit plus de 6 foulées. Ce qui n’a pas été accepté par les RS, surtout pour un jockey aussi expérimenté. Quant à la selle, on n’a pu trouvé qu’elle avait glissé et qu’aucun officiel du club n’a pu le constater avant que la selle ne soit retirée.

En fait, trois parties de la course ont été sujettes à interrogation. Outre le départ, il a aussi été question du passage entre le 400 et le 300m et de la ligne droite finale.

Les Racing Stewards ont voulu savoir pourquoi Yashin Emamdee n’avait pas suivi la démarche de Rye Joorawon (Duke The Duke) et Jeanot Bardottier (Freedom) quand ces derniers ont demandé à leur monture d’accélérer. Yashin Emamdee a invoqué le fait qu’il s’attendait à voir ces deux chevaux baisser de pied en ligne droite. L’entraîneur a déclaré qu’il avait demandé à son jockey de prendre un bon départ, take a soft et d’attendre la ligne droite finale pour produire un effort. Il a tenu à souligner que Seven Carat possède des boulets sensibles et qu’il ne fallait pas le solliciter dans les tournants. Ce à quoi, le Chief Stipe a suggéré que le cheval soit banni de la compétition car il n’est pas sound. L’entraîneur n’a pas bougé d’un iota et a persisté dans ce sens. Pour lui, c’était la meilleure façon de monter Seven Carat après la gêne subie.

Yashin Emamdee est venu ajouter que sans cette gêne la course aurait été toute autre. Il aurait pu facilement prendre les devants en dépit de son départ raté.

En qui concerne la vigueur démontrée dans ligne droite finale, Yashin Emamdee a répondu que Seven Carat a constamment versé à l’intérieur, sans doute en raison de ses boulets sensibles. Cette troisième partie n’a pas été tenue en ligne de compte pour la sentence.

Il est à noter que l’entraîneur Shirish Narang a été entendu après l’enquête et, selon nos renseignements, les Racing Stewards n’ont pas été tendres à son encontre.

L’enquête sur la monte de Bernard Fayd’herbe n’a pas eu de suite. Il a été demandé au Sud-Africain de monter ses chevaux de sorte qu’il n’y ait pas de room for query. Le jockey de Gilbert Rousset a expliqué pourquoi il avait décidé de prendre les devants. Selon lui, le jockey Mansour (Al Firenze) ne lui a pas facilité la tâche et quand il a vu que Jean Pierre Guillambert (Var’s Dream) avait repris son cheval, il a décidé de prendre les devants. Alain Rousset lui a alors demandé s’il était conscient qu’il n’avait accordé que 400m de breather à son cheval. Bernard Fayd’herbe a répondu par l’affirmative et déclaré que son move au 350m était pour lui un winning one car son cheval était facile dans son action.

Le Chief Stipe a fait mention que le board était en faveur des jockeys qui prennent des décisions en course, mais qu’il aurait sans doute pu attendre un peu plus avant de solliciter son cheval.

Jeanot Bardottier ne sera présent lors de la 25e journée. Suspendu pour une journée pour avoir été fautif dans la gêne subie par Seven Carat alors qu’il était en selle sur Freedom, il avait l’intention de différer sa suspension et avait même formulé une demande aux Administrateurs pour pouvoir être en action le 25 septembre aussi. Cependant, sa requête n’a pas été agréée et il sera donc absent ce samedi.