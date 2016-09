IN THE STEWARDS’ ROOM : Marday et Boutanive, not riding to satisfaction

Si la 22e journée avait été tranquille pour les cavaliers, la 23e n’a pas été sans reproche. Ainsi, ils sont pas moins de cinq jockeys à avoir été sanctionnés à l’issue de la journée de samedi dernier. C’est le cavalier Niven Marday qui a été le plus lourdement sanctionné, avec une mise à pied de quatre journées pour n’avoir pas monté Fyrkat à la satisfaction des Racing Stewards. Jean-Roland Boutanive, lui, a été pénalisé pour une monte qui date de la 20e journée quand il avait été associé à Tiger Master. Il ne pourra monter lors des deux prochaines journées.

L’enquête sur la monte de Fyrkat a eu lieu dès samedi dernier. Les Racing Stewards ont reproché à Niven Marday d’être resté trop en retrait durant la course. En effet, Fyrkat était bon dernier et était même précédé par l’inédit Battle Ready. Questionné, le cavalier dira qu’il ne s’était pas rendu compte que le cheval d’Alain Perdrau avait été distancé par le peloton quand ce dernier s’est rabattu devant lui au 1300m. Et ce n’est qu’à environ 400m de l’arrivée qu’il s’en est rendu compte et, a, de ce fait demandé à son cheval de se rapprocher. Pour les Racing Stewards, il est un fait que le jockey n’a pas fait le nécessaire pour refaire une partie de son retard et que sa tactique n’a pas été en faveur de son cheval.

L’entraîneur Patrick Merven avait demandé à Niven Marday de ne pas insister dans la partie initiale et de laisser Fyrkat courir dans son pas. Le film a démontré que le cheval a été repris peu après le départ. L’entraîneur a été d’avis que le jockey avait effectué une erreur. Pour les RS, il était en mesure de doubler Battle Ready pour se placer dans le sillage de Kentucky Bluegrass, mais Marday a préféré retenir sa monture.

Niven Marday accepta d’avoir fait une erreur et a mis ses errements sur le fait qu’il n’obtient pas beaucoup de montes et manque donc d’expérience.

Mais comme c’est la deuxième fois cette saison qu’il était trouvé coupable d’avoir enfreint le règlement 160 A (i), il a pénalisé en conséquence.

La monte de Jean-Roland Boutanive remonte à la journée du 6 août dernier quand Tiger Master avait terminé à 11.20L du vainqueur. Les instructions étaient de sauter et, si Mc Naught insistait, de se placer en deuxième/troisième position. Mais ce dernier devait rater son départ. Alain Rousset, qui présidait le board, dit à Jean-Roland Boutanive qu’on pouvait le voir regarder à son intérieur et qu’il aurait dû se rendre compte du mauvais départ de Mc Naught. Le jockey répondit que Joe’s Legacy s’était montré plus rapide et il prit la décision de reprendre son cheval pour le settle, mais que ce dernier n’a pas voulu entendre raison. Raj Ramdin devait alors souligner qu’il avait omis de dire au jockey que le cheval avait une soft mouth. Mais, qu’étant un jockey d’expérience, il aurait dû filer les rênes au cheval. Jean-Roland Boutanive a aussi déclaré au cours de son interrogatoire que Tiger Master s’est relaxé quand il lui a donné plus de rênes au 600m. A Alain Rousset de bondir sur cette réponse pour s'étonner qu’il avait nécessité 900m à Jean-Roland Boutanive pour se rendre compte de ce qu’il fallait faire afin que son cheval soit plus détendu. Ce à quoi, le jockey a répondu qu’il n’avait pas enfreint la bonne marche de son cheval, mais qu’il ne le connaissait pas et qu’il ne lui avait donné aucune indication lors de l’entraînement vu qu’il avait fait un galop rapide.

Jean-Roland Boutanive a plaidé non coupable, mais a été sanctionné pour avoir over-restrain son cheval sur environ 900m et que cela a été counter productive to its chances.

Rs 5 000 d’amende, c’est la sanction infligée à Jeanot Bardottier pour n’avoir pu monter Catwalk Model à 57 kg. Le jockey avait averti les Racing Stewards qu’il monterait avec un surplus de 0.5 kg, mais au final s’est retrouvé avec une surcharge additionnelle de 500 grammes. Ce qui fait que Catwalk Model participa à la septième course avec 57.5kg.

Une semaine de mise à pied pour careless riding, c’est le résultat de la faute commise par Vinay Naiko (League Of Legends) à l’encontre d’Istiqraar (Jeanot Bardottier). La faute a eu lieu à environ 1000m de l’arrivée de la dernière course quand League Of Legends s’est dirigé vers l’intérieur. Istiqraar a alors clip les postérieurs du cheval d’Alain Perdrau.

Kevin Ghunowa s’est retrouvé avec la même sanction pour une faute d’interférence lors de la troisième course quand il était en selle sur Flash Drive. Ce dernier a quelque peu coupé Moonlight Runner dans son action au 900m et le jockey de ce dernier a eu à reprendre quelque peu sa monture pour ne pas monter sur les postérieurs du cheval de Shirish Narang.

Si d’aventure on pouvait penser que les fautes pour cross un adversaire n'étaient passibles que d’une amende, Rakesh Bhaugeerothee l’a appris à ses dépens. Il s’est retrouvé avec une suspension d’une journée vu la gravité de la faute ou aussi parce qu’il a été trouvé coupable pour la deuxième semaine d’affilée après la faute commise alors qu’il avait été associé à Charles Lytton lors de la 21e journée. Les Racing Stewards l’ont, cette fois, trouvé coupable d’avoir, alors que son cheval (Everest) avait tendance à verser à l’extérieur au 300m, utilisé sa cravache de la main droite et fait en sorte que sa monture se dirige encore plus sur sa gauche alors qu’il aurait été plus judicieux de la reprendre. Cela a fait que Tandragee qui avait pris l’option de passer à extérieur, a dû être repris pour être redirigé vers l’intérieur.

Donavan Mansour, lui, a été plus chanceux pour le même genre de faute, sans doute parce que sa première incartade remontait à la 5e journée (Greys Inn Control). Le Sud-Africain s’est défendu bec et ongles pour ne pas être sanctionné pour la gêne subie par Mount Fuji dans la dernière course. Il a même trouvé que Lividus avait bousculé Mount Fuji pour le diriger vers lui. S’il est vrai que Lividus a effectivement changé de ligne, c’est bien Ocean Hunter qui a forcé Bernard Fayd’herbe à rediriger son cheval vers l’extérieur pour ne pas monter sur les postérieurs du cheval de Donavan Mansour. Ce dernier a plaidé non-coupable, mais a été trouvé coupable et sanctionné d’une amende de Rs 30 000.

«I don’t know la raison d’être de ma présence. I am the one to decide the way my horse should run. I misred the race. I thought the grey horse would take on Captain Magpie»

Swapneel Rama a été, lui, rappelé à l’ordre pour avoir perdu ses rênes lors de trois épreuves, notamment sur Valerin, Desert Sheik et Spin A Coin. Le jockey a fait ressortir qu’il avait utilisé une paire de gants neuves et qu’il a l’habitude de monter avec de longues rênes. Il ferait en sorte qu’il monte dorénavant avec des rênes plus courtes et reviendra à son ancienne paire de gants.

Dinesh Sooful a aussi été réprimandé pour sa monte sur Eagle Award dans la partie initiale où il avait bousculé un adversaire, en l’occurrence Tembot.

L’entraîneur Shirish Narang et le jockey Kevin Ghunowa ont été mis devant leurs responsabilités et devoirs quand il a été démontré sur le film du paddock que le jockey avait remis sa selle à son entraîneur qui ne la lui avait rendue qu’au moment de la pesée. L’entraîneur a déclaré que son jockey ne s’était pas senti bien après la course et c’est la raison pour laquelle il avait pris possession de sa selle.

Une enquête sur la monte de Memphis Mafia n’a pas eu de suite tout comme celles sur Chinese Gold et Tandragee.

Pour le premier nommé, les ordres étaient de le placer tranquillement, de ne pas le bousculer et ne pas être trop proche de la tête de la course. La raison étant que le cheval était anxieux et nerveux — il était à ses débuts au Champ de Mars et il avait été jugé plus judicieux de l’apprendre à bien négocier l’hippodrome.

Le cas de Chinese Gold avait trait à la partie initiale de la course principale où il s’était laissé devancer par son compagnon d’entraînement Desert Sheik. Ricky Maingard a fait état que son cheval a réalisé ses meilleures courses en venant de l’arrière et qu’il s’est montré ardent quand il a été bousculé. Il a aussi ajouté que le cheval était sans doute fatigué et avait besoin d’un break.

Comme il fallait s’y attendre, l’enquête sur la course de Tandragee a été l’objet de remarques fantasques de la part de son entraîneur. Après avoir répondu aux questions concernant les instructions bounce for 10-15 meters and stuck him on the rails, il a aussi déclaré qu’il expected Tandragee to be where he was car c’était une course de 1500m et qu’il portait 61 kg. Il a ajouté qu’il ne voulait pas qu’il suive de trop près car cela pourrait affecter son accélération. Il a aussi trouvé que son cheval était dans une striking position durant le parcours. Il devait concéder qu’il s’attendait à voir d’autres chevaux plus rapides alors que Roman Manner allait emmener Tandragee aussi loin que possible. Or, Roman Manner, qui avait été traité à l’épaule, n’a pas eu le rendement nécessaire.

Le Chief Stipe devait alors dire que l’interrogation du board concernait le fait que Tandragee ait été repris.

C’est alors que l’entraîneur s’est dit étonné de sa présence à cette enquête, tout en précisant «I don’t know la raison d’être de ma présence. I am the one to decide the way my horse should run. I misred the race. I thought the grey horse would take on Captain Magpie»

A une question, Jean Pierre Patrick Guillambert a concédé qu’il aurait pu laisser son cheval s’étendre sur encore deux foulées. A une autre interrogation sur sa réaction si jamais il s’agissait d’un cheval autre que le stable companion, l’entraîneur répondit qu’il «should not go with the pace» et que le «grey horse was not a factor» Le jockey dira, pour sa part, qu’il ne faisait que suivre les instructions.

Il fut décidé de ne pas aller de l’avant avec l’enquête. Reste que le board des RS a, par la suite, eu une longue entrevue avec l’entraîneur et le jockey hors de la présence des journalistes.

Il est à noter que Mark Neisius a aussi été pénalisé à l’issue du 22e acte. Le Sud-Africain, qui disposait encore d’un clean record, plaida coupable d’avoir laissé son cheval Tiger Master cross Data Controller à 100m du but. Pour cette faute, les Racing Stewards l’ont sanctionné d’une amende de Rs 20,000 mais le jockey a préféré que celle-ci soit convertie en une suspension, ce qui fut accepté. Il manquera ainsi une journée de compétition.