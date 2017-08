IN THE STEWARDS’ ROOM : Ramsamy, Rama et Ghunowa passent à la trappe

Encore des cavaliers mauriciens ! pourrait-on dire. Mais c’est le cas actuellement. Les cravaches mauriciennes sont souvent négligentes dans un parcours et sont sanctionnées à cet effet. Ils sont trois jockeys qui seront forcés à assister à au moins une journée de courses en spectateurs. Kersley Ramsamy a écopé d’une mise à pied d’une semaine, tout comme Swapneel Rama. En revanche, Kevin Ghunowa, lui, sera absent de deux meetings.

Kersley Ramsamy a finalement plaidé coupable de la faute qui lui était imputée lors de la gêne subie par Blue Jeans aux 1300m dans la dernière épreuve. Au prime abord, le cavalier mauricien a déclaré que ce n’était pas son cheval qui avait gêné Blue Jeans. Ce qui est vrai, dans le sens où Golden Ball était celui qui se trouvait le plus à l’extérieur. Cependant, il faut faire ressortir que Golden Ball a été dirigé vers l’intérieur et a forcé Starsky sur Logan. Ce dernier a, à son tour, versé quelque peu à l’intérieur et a privé Blue Jeans d’un espace pour bien s’étendre. Blue Jeans a dû être repris par Jeanot Bardottier. Au cours de l’enquête, Vikram Sola (Starsky) a bien fait comprendre à Kersley Ramsamy que, de par sa faute, son cheval avait, quand il a dû être ralenti, versé quelque peu à l’intérieur sur Logan.

Kevin Ghunwoa (Qatar Springs) a eu à répondre de la gêne subie par Disco Al aux 1850m. Sur le film, on a vu la monture de Robert Khathi heurter violemment la lice. C’est Qatar Springs qui en était le fautif. En voulant se diriger vers les barres intérieures, il a contraint Parachute Man à aller sur sa gauche pour éviter un accident. Le cheval de Ricky Maingard a alors mis Disco Al dans une fâcheuse posture. Robert Khathi n’a pas eu d’autre alternative que de reprendre sa monture, qui est entrée en contact avec la lice. Kevin Ghunowa a plaidé coupable de la faute et a été sanctionné en conséquence.

En ce qui concerne Swapneel Rama, il a été fautif dans la section de l’hippodrome où il y a le plus d’interférences, soit dans la première courbe se trouvant aux 1300m. En selle sur Sheer Trouble, il a privé Dreamforest d’espace en se rabattant à la corde. Le nouveau cheval de Chandradutt Daby a été contraint d'être repris.