STOP PAUVRETÉ : Lancement de la campagne le 12 février

Alors qu’à travers le monde, plusieurs événements marqueront cette année divers anniversaires autour de la pauvreté : 30 ans de la Journée mondiale du Refus de la Misère au Trocadéro, à Paris ; 50 ans de Tapori, la branche enfant du Mouvement ; 60 ans du Mouvement de la lutte contre l’extrême pauvreté ; 100 ans de la naissance de son fondateur, Joseph Wresinski le 12 février, la branche mauricienne d’ATD Quart Monde lancera également une campagne le 12 février à la salle Saint-Ignace, à Rose-Hill.

STOP PAUVRETÉ : Agir tous pour la dignité. Tel est le thème de la campagne mondiale dans le contexte de ces célébrations. Le but est de mettre en avant les personnes en situation d’extrême pauvreté en tant que premiers partenaires pour un développement durable qui ne laisse personne de côté, selon ATD Quart Monde de Maurice.

L’ONG rappelle que le fondateur du mouvement, le Père Joseph Wresinski est né le 12 février 1917 et grandit dans un foyer pauvre à Angers, en France. Après avoir été ordonné prêtre en 1946, il a été curé dans des paroisses ouvrières et rurales durant dix ans. En 1956, il rejoint les 252 familles rassemblées dans le camp des sans-logis à Noisy-le-Grand en région parisienne. Et, là, c’est le choc. « Ce jour-là, je suis entré dans le malheur », écrit-il plus tard. Il consacrera à partir de là toute son énergie à faire reconnaître un peuple en quête de dignité, un peuple avec une pensée et une expérience uniques, indispensables à la société.

« J’ai été hanté par l’idée que jamais ces familles ne sortiraient de la misère aussi longtemps qu’elles ne seraient pas accueillies dans leur ensemble, en tant que peuple, là où débattaient les autres hommes. Je me suis promis que si je restais, je ferais en sorte que ces familles puissent gravir les marches du Vatican, de l’Élysée, de l’ONU… » dira-t-il encore.

C’est ainsi qu’à Noisy-le-Grand, rappelle encore la branche mauricienne d’ATD Quart Monde, qu’il propose aux familles de créer un jardin d’enfants et une bibliothèque. « Ce n’est pas tellement de nourriture, de vêtements qu’avaient besoin tous ces gens, mais de dignité, de ne plus dépendre du bon vouloir des autres. » On y aménage peu à peu à leur intention une chapelle, un atelier pour les jeunes et les adultes, une laverie et un salon d’esthétique pour les femmes.

Le père Joseph Wresinski créera une association avec les familles vivant à Noisy-le-Grand : « Aide à Toute Détresse » (ATD). Il se dit convaincu que: « La misère est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire. » Il est peu à peu rejoint par des hommes et des femmes de tous horizons. Certains, venant de nombreux pays, choisissent d’engager leur avenir avec les plus pauvres. C’était la naissance du volontariat permanent du Mouvement ATD Quart Monde. Le communiqué d’ATD Quart Monde rappelle encore qu’étant membre du Conseil économique et social de la République française à partir de 1979, le père Joseph Wresinski rédigera un rapport aux répercussions sociales et politiques importantes à travers l’Europe et dans le monde. Ce rapport intitulé « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » est adopté le 11 février 1987. Le rapport reconnaît la misère comme une violation des droits de l’homme. Il est proclamé qu’il n’est pas possible de supprimer la grande pauvreté sans associer d’emblée les plus pauvres comme partenaires. Quelques mois plus tard, le 17 octobre 1987, à Paris, répondant à l’appel du père Joseph Wresinski, plus de 100 000 personnes expriment la nécessité de s’unir pour faire respecter les droits de l’Homme en se rassemblant autour du parvis du Trocadéro à Paris, à l’endroit où fut signée la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. À cette occasion, une dalle affirmant que les plus pauvres sont les créateurs d’une humanité fraternelle, a été gravée. On peut y lire l’appel du père Joseph : « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré ».

Ce rassemblement a institué le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère. Cette journée a été reconnue officiellement par les Nations Unies le 22 décembre 1992.