POUR STOPPER L’HÉMORRAGIE AU PMSD : XLD attribue rapidement des postes à Dan Baboo et Aurore Perraud

La politique n’étant plus depuis très longtemps une question d’idéologie, de convictions et de principes, les allégeances sont à géométrie variable et aujourd’hui chèrement marchandées. Comme le MSM en 2011, le PMSD est en train de vivre l’amère expérience de voir vaciller ses troupes, de regarder impuissant ceux qui, élus dans le pouvoir, ne peuvent plus, du jour au lendemain, passer du statut de ministre à celui de simple député et abandonner les nombreux privilèges attachés à la fonction. C’est ainsi que Xavier-Luc Duval en tant que nouveau leader de l’opposition qui voulait prendre son temps avant de procéder aux nominations dont la prérogative lui revient a finalement dû précipiter les choses après la défection inattendue d’Alain Wong, plus intime en fait à Duval père plutôt qu’au fils en nommant Dan Baboo au poste de Whip de l’opposition et Aurore Perraud à celui de Chairperson du Public Accounts Committee.

Ces fonctions sont tout sauf anodines. Elles sont les plus importantes après celles de leader de l’opposition. En termes de responsabilité mais aussi en raison des avantages qui vont avec. Si le leader de l’opposition touche, selon la loi votée en juin 2016, une allocation annuelle de base de Rs 1 896 000 — il peut toujours aussi se prévaloir de sa pension d’ex-Premier ministre adjoint calculée sur le dernier barème qui fixe la rémunération d’un N°2 à Rs 2 472 000, si celle-ci est bien entendu supérieure à son salaire de chef de l’opposition — le Whip, lui, touche une allocation annuelle Rs 1 230 000, a droit à une voiture officielle, tandis que le président du PAC, qui dispose aussi d’un véhicule de l’Etat, bénéficie d’émoluments de Rs 1104 000, ce qui est sensiblement plus élevé que les Rs 892 200 des simples députés. Il faut bien sûr ajouter à ces salaires de base de nombreuses allocations, Driver’s Allowance, Petrol Allowance et Constituency Clerk Allowance.

L’histoire des ruptures, des défections et des retournements d’allégeance est une pratique certes ancienne en politique. Elle a pris pourtant un pli particulier depuis 1976. Disposant d’une majorité précaire de deux députés, malgré son alliance avec le PMSD pour empêcher que le MMM ne prenne le pouvoir, sir Seewoosagur Ramgoolam commença assez tôt sa pêche aux voix supplémentaires. Le député du MMM du N°4, décidément une circonscription bien traîtresse, Sooresh Moorba, fut le premier à faire le grand saut chez l’adversaire en devenant le ministre de l’information. Avec des apparitions ridicules à la télévision pour rendre compte des décisions du Conseil des ministres.

Cette défection avait profondément choqué l’opinion et à ce titre on se souviendra de l’éditorial du Dr Philippe Forget dénonçant la «moorbassesse» tandis que les militants mauves de la base profitaient des sorties publiques du transfuge pour lui signifier leur dégoût. L’appât du gain matériel ou la vulnérabilité personnelle allaient aussi pousser trois autres élus du MMM, Jean Claude Augustave, Harris Ramphul et Vijay Venkatasamy, à rejoindre les rangs de la très impopulaire coalition PTr-PMSD. La confirmation étant le premier grand coup de balai de l’histoire de 60/0 du 11 juin 1982.

Comme les grandes majorités ne sont pas toujours porteuses de stabilité, le MMM quitte le gouvernement en mars 1983. Tout le monde ou presque suit sauf un certain Vishnu Lutchmeenaraidoo qui, privé d’un maroquin après les élections de 1982, prend le ministère des Finances laissé vacant par Paul Bérenger. Kader Bhayat et Anil Gayan rejoindront le MSM créé d’une fusion des dissidents du MMM et du PSM de Harish Boodhoo.

Base très fragile

Le phénomène des retournements de veste ne s’est jamais estompé depuis. Qu’un parti quitte le gouvernement ou pas. Le climat des relations sociales est particulièrement tendu après les élections de 1983 avec un Premier ministre au discours musclé vis-à-vis d’une frange de la population en particulier. Celle-ci se voit tout refuser, postes dans la fonction publique, promotions et permis. C’est ce qui a donné une impulsion au phénomène des marchands ambulants. Cette situation exaspère tellement que quatre ministres décident en janvier 1986 de claquer la porte du gouvernement. Ils sont Kader Bhayat, Anil Gayan, Kadress Pillay du MSM et Kailash Purryag du PTr. Le PMSD de sir Gaëtan Duval, de plus en plus mal à l’aise, reste mais finit lui aussi par quitter le gouvernement quelques mois plus tard.

C’est que cette alliance renouvelée MSM-PTr-PMSD se fait sur une base très fragile et qu’en 1990 sous l’impulsion d’une aile du MMM animée par Prem Nababsing et Jean Claude de L’Estrac une alliance est conclue entre le MSM et le MMM. Qui remporte une vaste majorité aux élections d’août 1991. En 1993, Paul Bérenger est révoqué et la plupart des ministres et députés du MMM décident de rejoindre les rangs de l’opposition sauf ceux qui, ministres surtout, optent pour un maintien au gouvernement. Ce sont ceux qui créent le Renouveau Militant Mauricien après avoir perdu en cour la bataille de l’appropriation du MMM, de sa couleur et de son symbole.

En prélude à une alliance PTr-MMM, le leader du MMM, qui dispose d’un effectif de quinze députés, choisit de laisser le poste de leader de l’opposition à Navin Ramgoolam et ses dix élus. Aux élections de 1995, c’est le second 60/0 mais cela n’est nullement gage de solidité et de durabilité. Le clash de cultures va éclater à l’épreuve du pouvoir et ce qui devait arriver arriva. Paul Bérenger est révoqué du gouvernement en juin 1997. La discipline étant apparemment une vertu toute militante, tous les élus mauves quittent le navire gouvernemental et passent dans l’opposition. Sauf Rashid Beebeejaun, le nouveau venu dans l’hémicycle, qui choisit de garder son maroquin ministériel et de soutenir Navin Ramgoolam. Qui le récompensera en 2005 en le propulsant Premier ministre adjoint. On ne change jamais de camp sans avantage immédiat ou ultérieur à la clé.

Entre 2005 et 2010, c’est curieusement au sein de l’opposition que les mouvements d’un parti à un autre se font. Pravind Jugnauth ayant mordu la poussière, le MSM est assez déboussolé. Il y a bien Ashock Jugnauth mais il n’arrive pas à s’imposer au Sun Trust où c’est l’entourage immédiat du leader du MSM qui a la haute main. Exaspéré, il quitte le MSM et s’en va créer l’Union Nationale tandis que Joe Lesjongard et Sekar Naidu, députés, et Kishore Pertab qui voient d’un mauvais œil le rapprochement du MSM et du PTr décident eux d’adhérer au MMM.

L’alliance PTr-MSM-PMSD se confirme lorsque c’est Pravind Jugnauth qui est désigné pour défendre ses couleurs à la partielle de mars 2009 qu’il remporte face à son oncle Ashock qui est battu dans don fief du N°8. Reconduite, cette alliance remporte de peu l’élection du mai 2010. L’affaire MedPoint que le leader de l’opposition Paul Bérenger dénonce avec virulence et documents à l’appui va vite empoisonner le climat au sein du gouvernement. La ministre de la Santé Maya Hanoomanjee est interrogée par l’ICAC en l’absence du ministre des Finances Pravind Jugnauth du pays. À son retour, constatant que c’est son parti tout entier qui risque d’être emporté dans la tourmente MedPoint, sa décision est prise, le MSM quitte le gouvernement. C’est le 26 juillet 2011, tout juste quatorze mois après les élections de 2010.

Ce retrait est suivi d’un marchandage assidu avec pour résultats qu’il y a trois défections dans les rangs du MSM. Jim Seetaram et Mireille Martin sont faits ministres tandis que Pratibha Bholah se contente d’un poste de PPS. Et l’histoire se répétant, c’est au tour du PMSD de quitter le gouvernement sur le Prosecution Bill et de perdre deux des siens, la novice Marie Claire Monty et Alain Wong. On est tenté de conclure que la politique à Maurice est surtout faite de surprises et de retournements de situation.