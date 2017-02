STRANJA CUP (BULGARIE) : Le bronze pour Richarno Colin et Merven Clair

Pour une première à la Stranja Cup en Bulgarie, les boxeurs mauriciens se sont bien défendus. Engagés dans les catégories -64 kg et -69 kg respectivement, Richarno Colin et Merven Clair ont décroché la médaille de bronze. Au cours des demi-finales disputées samedi dernier au Sofia Sports Hall, ils se sont inclinés face au Bulgare Airin Ismetov et à l'Anglais Pat Mc Cormack. Ce dernier décrochera par la suite la médaille d'or. Quant à John Colin (-60 kg), il n'a pu se frayer un passage jusqu'aux demi-finales, tandis que Sharwin Kumar Beedassee et Jean-Luc Rosalba avaient été éliminés dès leur entrée en compétition.

Le conseiller technique d'origine cubaine, Roberto Ibanez, dans une déclaration au Mauricien avant le déplacement, avait prédit trois podiums. Il a finalement eu partiellement raison. Reste que des regrets peuvent surgir quant à la défaite sur le fil — soit par décision majoritaire (2-3) — de Richarno Colin en demi-finales. Il aura eu le mérite de tenir tête à Ismetov, qui évoluait devant un public tout acquis à sa cause.

Toujours est-il que l'aîné des frères Colin a brillamment réussi son retour à la compétition, après ses blessures subies l'année dernière et qui l'avaient empêché de se battre pour la qualification olympique. Cette médaille de bronze obtenue dans ce tournoi relevé augure de belles perspectives pour la suite de cette saison.

Il en est de même pour Merven Clair qui, de retour dans la catégorie -69 kg, s'est montré à la hauteur de la situation. Après avoir pris le meilleur du Tchèque Chladk et de l'Indien Kumar, il s'est finalement incliné à l'unanimité des juges face à Mc Cormack, qui était en action aux derniers Jeux Olympiques et qui avait été battu par décision majoritaire par le Cubain Yasnier Tolendo, n°2 mondial. Par contre, John Colin, après des débuts prometteurs face à l'Italien Hichri, a poussé le Russe Mamedov dans ses derniers retranchements. Toutefois, ce dernier fera la différence par décision majoritaire.

Quant à Rosalba et Beedassee, à l'issue de leurs défaites d'entrée, ils sont appelés à vite se rebiffer. D'autant que cette compétition leur a permis de mieux s'aguerrir en vue des championnats d'Afrique qui demeurent un des principaux objectifs de cette saison, étant qualificatifs pour les championnats du monde.

Il est à noter que cette 68e édition de la Stranja Cup a été dominée par le pays hôte, qui a récolté quatre médailles d'or. Suivent dans l'ordre l'Angleterre (2 or), l'Ukraine, l'Arménie, le Kazakhstan et la Suède, tous avec une médaille d'or.

Parcours des boxeurs mauriciens

-49 kg

1/8 de finale: Sharwin Kumar Beedassee battu par Erzhan Zhomart (Kazakstan) 0-5

-60 kg

1/8 de finale: John Colin b. Eljes Hichri (Italie) 3-2

1/4 de finale: battu par Gabil Mamedov (Russie) 1-4

-64 kg

1/8 de finale: Richarno Colin b. Yasin Yilmaz (Turquie) 5-0

1/4 de finale: b. Yohannes Berhane (Suède) 5-0

1/2 finale: battu par Airin Ismetov (Bulgarie) 2-3

-69 kg

1/8 de finale: Merven Clair b. Zdenek Chladek (République Tchèque) 4-1

1/4 de finale: b. Manoj Kumar (Inde) 4-1

1/2 finale: battu par Pat Mc Cormack (Angleterre) 0-5

-75 kg

1/8 de finale: Jean-Luc Rosalba battu par Ihsan Erdogan (Turquie) 0-5