Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, s’est dit déterminé hier à lutter contre la criminalité dont le trafic de drogue. Il a renouvelé sa position à titre personnel en faveur de l’introduction de la peine de mort contre ceux qu’il a qualifiés de « marchands de la mort ». C’était hier, d’une cérémonie organisée pour célébrer l’anniversaire de sir Anerood Jugnauth. Le PM a par la même occasion a annoncé un « grand coup » dans son combat contre la drogue, sans toutefois donner de précisions.

La soirée d’hier, organisée par le SAJ Fan-Club au Château Labourdonnais, a été marquée par les discours politiques de Pravind Jugnauth et sir Anerood Jugnauth, qui se sont attaqués aux partis de l’opposition et à la presse. Le ministre mentor a provoqué l’hilarité du millier d’invités présents lorsqu’il a affirmé que certaines questions des journalistes, surtout lorsque ces derniers reprennent les déclarations de ses adversaires politiques dans l’opposition, le poussent à utiliser un langage « épicé ».

Le Premier ministre affirmé que depuis son arrivée à la tête du gouvernement il a démontré sa détermination à lutter contre la criminalité, dont le trafic de drogue. « À chaque fois que j’ai annoncé une action policière dans le cadre de la lutte contre la drogue, cela s’est vérifié le lendemain ou le même jour. Laissez-moi vous annoncer qu’il y aura un grand coup contre la drogue très prochainement ».

Invité par la presse à l’issue de la fête à donner des détails sur le coup en question, Pravind Jugnauth a affirmé qu’il serait « irresponsable » pour lui de donner plus de précisions. « Ce que j’ai dit, je le ferai. Je suis une personne déterminée et je connais les conséquences de la drogue sur la population. Mon combat contre ce trafic sera inlassable. Je lance un appel aux journalistes en tant que citoyens pour me donner un coup de main dans ce combat », dit le PM.

S’il affirme ne pouvoir faire, à ce stade, des accusations « à gauche et à droite », Pravind Jugnauth estime cependant « malheureux » que les personnes impliquées dans le trafic de drogue aient « accumulé beaucoup d’argent ». « Ils ont des moyens considérables et sont très puissants car ils ont accumulé une grande richesse pendant des années. On ne peut en effet accumuler Rs 400 M ou Rs 500 M en un ou deux ans. Le moment venu, lorsque nous obtiendrons des résultats, vous verrez ! Il y a des gens qui exposent Rs 400 M à Rs 500 M pour importer de la drogue. Réalisez-vous combien d’argent ils possèdent ? Il est évident qu’ils feront tout leur possible pour atténuer la volonté que nous avons pour les combattre ».

Toujours interrogé par la presse, le Premier ministre a réaffirmé être en faveur de la peine de mort car les trafiquants de drogue, dit-il, « sont des marchands de la mort ». « C’est mon opinion personnelle et chacun a la sienne »

« Mafia de la drog pa pou ena bar e pa pou sape », avait-il lancé plus tôt dans son discours.

Pravind Jugnauth n’a pas épargné le nouveau leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, dans son intervention. « Si li pa ti ek nou pou eleksion zeneral li pa ti pou tir kosion », a-t-il lancé. « Xavier Duval, Paul Bérenger et certains journaux essaient de placer de la dynamite sur le passage du train », a-t-il déclaré en promettant que ces dynamites « pou vinn fizet » et n’arrêtera pas le train du développement. Le Premier ministre s’est longuement appesanti sur la carrière de sir Anerood Jugnauth qu’il qualifie de « monument » et ses réalisations après son arrivée au pouvoir en 1982 en relançant l’industrie touristique, celle de la construction et l’emploi. Ainsi, dit-il, le taux de chômage est passé de 25 % en 1983 à 2,7 % en 1987 et le taux d’inflation de 33 % en 1980 à 0,7 % en 1987. La croissance économique, poursuit-il, est passée de -10,1 % en 1980 à + 10 % en 1987, pour ne citer que ces chiffres. Il a observé que les indicateurs économiques sont en pleine amélioration. À titre d’exemple, il a observé que le taux de chômage est passé de 7,9 % à 7,3 % selon les dernières statistiques. Le leader du MSM est revenu sur les démarches de Paul Bérenger pour amener son père à quitter la présidence « pour sauver le pays » pour par la suite, après avoir rendu hommage à SAJ le jour de son anniversaire, conclure une alliance avec le Parti travailliste.

Collendavelloo et Gayan absents

Sir Anerood Jugnauth a pour sa part rappelé le rôle joué par le PMSD durant les négociations pour l’indépendance et sa campagne contre celle-ci. « Azordi zot plis gran patriot. Xavier Duval pass li pou enn gran patriot », a-t-il lancé. Il a rappelé avoir confié à XLD le poste de Premier ministre adjoint dans son gouvernement, mais que ce dernier a considéré qu’il n’a pas sa place dans le GM et est parti soi-disant dans l’intérêt du pays parce qu’il était contre la loi visant à permettre d’avoir un droit de regard sur le DPP. SAJ a observé que Paul Bérenger avait lui-même pris l’initiative de présenter une telle législation alors qu’il était dans le gouvernement. Poursuivant son intervention, il a accusé Paul Bérenger d’avoir voulu céder à la pression de la Banque mondiale en 1982. Il l’a de plus accusé d’avoir voulu faire de Maurice un « suiveur de l’Union soviétique communiste ». « Aujourd’hui, il se présente comme un démocrate », a-t-il lancé. Il a aussi critiqué Paul Bérenger pour avoir permis à Mauritius Telecom de conclure en accord de partenariat avec France Télécom. « Aujourd’hui nous sommes obligés de partager nos profits ». Il a reproché à la presse de donner un coup main à l’opposition afin de bloquer les projets.

SAJ a défendu le projet hôtelier du groupe Currimjee dans le sud du pays et s’en est pris à ceux qui ont introduit les injonctions en cour afin de bloquer le processus. Il a aussi rappelé son engagement dans le combat contre la drogue. C’est à ce niveau qu’il a estimé que certaines questions des journalistes « fer mwa sap lor kal e fer mwa servi enn langage épicé ».

À noter que ni le leader du ML, Ivan Collendavelloo, qui devait prononcer un discours, ni le ministre du Tourisme, Anil Gayan, n’étaient présents à la cérémonie d’hier. Interrogé, le ministre Eddy Boissézon, qui était présent à la soirée, a affirmé qu’il n’était pas au courant des raisons de ces absences. Deux autres membres du ML, le PPS Ravi Rutnah et le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, étaient également présents.

La soirée était animée par le groupe Black and White et le Nalini Dance Club. Le président du SAJ fan club, Ben Annavey, a dans son discours de remerciement mis en garde les dirigeants politiques contre « les carapates » évoluant dans leur entourage et qui peuvent les mener à leur perte.