SUBVENTION EXAMS FEES - CRITÈRE « 90% SCHOOL ATTENDANCE » : Syndicat des recteurs de collèges d'Etat : « Une décision irrationnelle et contraire à la morale »

Les parents des prochains candidats aux examens de SC/HSC avaient jusqu'au 31 janvier dernier pour soumettre à l'école l'Eligibility Conditions Form pour la subvention des « fees » d'examens dûment signé. Tout en prônant une présence régulière des élèves en classe, le syndicat des recteurs/assistants-recteurs des collèges d'Etat se dit contre le critère « 90% School Attendance » pour bénéficier de cette aide financière. Cette association de recteurs, dans un « position paper » au ministère, relève certaines contradictions dans cette mesure, qu'il estime « irrational, arbitrary, abusive » et à l'encontre des « good moral principles ». Poursuivant que « as natural justice will command, the students must be allowed the same number of absent days as his/her teacher », ce syndicat met en exergue les 51 jours de congé par an dont bénéficie un prof permanent.

Tirant des leçons du cafouillage de l'an dernier par rapport à la mise en application des critères pour l'octroi de la subvention des « fees » d'examens de Cambridge, le ministère de l'Education s'y est pris très tôt cette année avec les procédures administratives. Ainsi, dès la deuxième semaine de l'année scolaire, le ministère a donné des directives aux chefs d'établissements pour distribuer aux parents des candidats prenant part pour la première fois cette année aux examens de SC/HSC, une circulaire – l'Eligibility Conditions Form – contenant toutes les informations relatives à l'obtention de cette subvention gouvernementale ainsi qu'un formulaire d'acceptation des critères fixés.

Le critère faisant état de l'exigence de « 90% attendance », adopté depuis 2015 par le gouvernement, fait toujours débat dans les écoles et parmi les parents. L'Union of Rectors & Deputy Rectors of State Secondary Schools, qui avait déjà fait part l'an dernier, pendant les protestations, de son désaccord sur cette question, a entrepris une réflexion plus approfondie durant le mois de décembre sur la mesure et sur les faits ayant généré des mouvements de protestations dans différents milieux. D'où leur « Position paper : Governement subsdidy for the Cambridge exams », qu'ils ont envoyé au ministère.

Ce syndicat arrive à des conclusions très sévère à la suite de son analyse. « The decision of the Ministry of Education to link the subsidy payable for the Cambridge examinations is irrational, bias, arbitrary, abusive as it has been clearly been demonstrated that the policy decision in question does not stand procedurally correct and is tainted by what one could say “malice”. » En outre, selon ce syndicat, cette décision serait « against the good moral principles and is unethical » dans le sens où elle bafouerait certaines Educations Regulations et irait à l'encontre des conventions internationales auxquelles Maurice souscrit.

Le critère « 90% de présence obligatoire » fixé par les autorités sous-entendrait que le candidat a droit à 10% d'absence dans le calendrier scolaire. Or, en général, il y a 180 jours de « working days » pour l'école par an et « 10% d'absence » équivaut donc à 18 jours de « working days ». Ce syndicat constate un sérieux décalage entre la décision prise par le gouvernement et sa mise en application du fait que l'Eligibility Conditions Form mentionne « absences of not more than 15 days » durant l'année scolaire. Or, selon ces recteurs, « 90% attendance does not tally with 15 absence days in an academic year ». Selon leurs calculs, les « 90% attendance during week days will mean 18 days (to the nearest day) and not 15 days ». Et de conclure qu'il y a « incongruence » entre la décision et sa mise en application. « Such oversight is fatal and will never stand in a court of law should the case be referred to the judiciary », préviennent ces recteurs du secondaire d'Etat.

Ce syndicat fait référence dans son « position paper » aux Regulations 24 of the Education Regulations 1957 concernant la participation des candidats du HSC aux bourses d'Etat. Selon cette législation, un candidat concourant à ces bourses « should not have been absent from school more than ten school days » durant chacune des deux années précédant le premier jour de la tenue des examens alors que le critère d'éligibilité pour les « fees » mentionne un maximum de 15 jours d'absence autorisée. « The 15 condoned absent is in violation with Education regulations for the State of Mauritius Scholarships », estime le syndicat.

Autre remarque intéressante de ce syndicat des recteurs dans leur « position paper » : les différents types et nombre de jours de congé auquel un enseignant employé sur une base permanente a droit par an, et qui s'établissent comme suit : 11 jours de « casual leave », 21 jours de « sick leave » et 19 jours de « vacation leave ». De fait, « an educator has the right to absent himself/ herself from duty for 51 days », constate le syndicat. L'école étant un lieu d'interaction entre les différentes composantes du monde scolaire, de ce fait, souligne le syndicat, les élèves viennent à l'école pour bénéficier de ces différents échanges et discussions, notamment avec leurs profs. Or, disent ces recteurs, l'interaction n'existe plus lorsque le prof n'est pas présent. Imposer un taux de 90% de présence à un élève alors que son prof, lui, a droit à 51 jours de congé relève de l'irrationnel, d'après ce syndicat. « As natural justice will command, the students must be allowed the same number of absent days as his/ her teacher (...) Should the principle of morality stands, then an equal number of days should have been granted to the students for revision work in the preparation of the forthcoming examinations. » Le syndicat des recteurs maintient que la décision d'allouer un quota de 15 jours de congé aux élèves « has been made in an arbitrary manner not beckoning any moral principle ».

Dans la conclusion de son document, l'Union of Rectors du secondaire d'Etat égratigne les High Ranked Officers du ministère pour les « serious discrepancies » dans la mise en application du critère. « It is amply evident that the decision to link up qthe subsidy for Cambridge examinations with the attendance rate of students has not been worked out by competent high ranked officers given the serious discrepancies it contains. »

Dans le volet des propositions, ce syndicat des recteurs estime qu'il est temps que l'administration de chaque école élabore une nouvelle stratégie pour motiver les élèves à venir régulièrement à l'école et de considérer les HSC Students comme des personnes ayant acquis une certaine maturité. « HSC students must be considered as being mature students and they must be treated as such by the school management by engaging them in worthwhile activities as to enhance their skills. Else than adopting a flexi time table, these students may be called to engage in activities which may be of interest to them », est d'avis ce syndicat des recteurs. Ces derniers suggèrent la tenue de « mock examinations » durant le troisième trimestre au lieu du deuxième. « This measure will have the benefit to continue the teaching of the syllabus in the second trimestre which will be marked by continuous assessment and common tests », explique le syndicat au sujet de cette suggestion. Les recteurs réitèrent une demande faite régulièrement par les Stakeholders de l'éducation secondaire au ministère, soit la nécessité de faire une étude indépendante et approfondie pour identifier les causes affectant la présence des jeunes au collège.