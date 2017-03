SUCCESS STORY - DEVANAND BEEKHUN : L’ancien jardinier à la tête d’une florissante entreprise

Sa compagnie, spécialisée en rideaux en raphia et en bois, compte parmi ses clients 50 % des hôtels de l’île et d’autres hôtels à La Réunion et aux Seychelles

Celui qui ne pouvait s’offrir une bicyclette roule aujourd’hui en Porsche

Est-ce la chance, le sens de la débrouillardise ou la fibre entrepreneuriale qui a propulsé cet ancien jardinier du domaine Labourdonnais à la tête d’une des plus florissantes entreprises de l’île ? Un peu de tout cela puisque c’est un peu par hasard que Devanand Beekhun, propriétaire de D. Beekhun & Sons Ltd, entreprise spécialisée en rideaux en raphia et en bois, s’est lancé dans ce domaine : en fabriquant un rideau en raphia pour tamiser l’ardeur dans le bureau de son patron d’alors. Appréciant la beauté de son travail, la famille du patron fera du bouche-à-oreille, ce qui lui rapportera des commandes. Mais, Devanand Beekhun dit avoir aussi la fibre entrepreneuriale depuis très jeune, cherchant toujours à innover. Aujourd’hui, son originalité a payé. Celui qui ne pouvait jadis s’offrir une bicyclette roule en Porsche et compte parmi ses clients 50 % des hôtels de l’île et d’autres hôtels à La Réunion et aux Seychelles.

« Depuis l’âge de 15 ans, j’aimais fabriquer des choses qui n’existaient pas encore. Quand je voyais les maisons de style colonial, je voulais en construire une pour moi. C’est ce que j’ai fait », raconte Devanand Beekhun, aujourd’hui âgé de 62 ans. À l’époque, il travaillait comme jardinier pour la famille Wiehe au Domaine de Labourdonnais. Comment trouve-t-il alors les moyens pour construire une maison coloniale ? « Une maison telle ne coûte pas grand-chose. Si vous prenez un architecte, cela vous coûtera cher. J’ai utilisé les économies que j’avais en cultivant ma propre plantation ». L’esprit d’entreprendre étant déjà présent, le coup de pouce viendra de son initiative de fabriquer un rideau en raphia pour son patron dont le bureau était surexposé à la lumière du soleil. « Les membres de sa famille ont trouvé mon travail joli et ont commencé par passer des commandes. De là, j’ai eu plusieurs commandes de bouche-à-oreille ».

Les demandes deviennent telles que Devanand Beekhun soumet sa démission et démarre son entreprise avec Rs 5 000 en poche. « J’ai commencé à faire des “blinds” en raphia. Puis, un jour, un monsieur, appelé Hardy, m’a dit qu’il y a un marché important pour ce type de rideaux à La Réunion ». Devanand Beekhun n’avait jamais pris l’avion de sa vie. Peu après, il s’envole pour La Réunion avec M. Hardy. « Cela m’a donné un bon départ. Ensuite, quelques années après, je suis allé à la conquête de l’Afrique du Sud ». Aujourd’hui, l’entrepreneur à succès, qui ne veut dévoiler son chiffre d’affaires, exporte vers La Réunion, l’Afrique du Sud, les Seychelles et la France, entre autres. Outre les rideaux en raphia et en bois, D. Beekhun & Sons Ltd propose aussi des faux plafonds en raphia, en bois et en PVC de même que des clôtures. Les matières premières de ses produits, l’homme d’affaires les importe de Madagascar, des Seychelles, d’Italie et de Corée.

Sa compagnie a raflé plusieurs trophées dont un national, les autres étant l’ERA Award à Genève ; le Diamond Award de Bruxelles ; le Platinum Award de Fancfort et l’International Quality Award. Grâce à la touche innovatrice apportée à l’artisanat, l’entreprise compte parmi ses clients des hôtels prestigieux comme Le Prince Maurice, The Residence et le Royal Palm.

Quand on lui demande ce qui est à la base de sa fulgurante ascension, Devanand Beekhun se contente de dire que c’est « la manière dont vous parlez avec les clients. Il faut avoir la gentillesse. Il faut aussi le dur labeur ». Enfin, lâche-t-il, c’est la recherche de qualité dans ses produits qui attire les clients. « Si une personne critique votre travail, il ne faut pas le prendre comme une offense. Au contraire, moi, les critiques me donnent des idées ». La concurrence, l’entrepreneur de Cottage ne la redoute point. « Si dans un métier, il n’y a pas de compétition, il n’y aura pas de qualité. Beaucoup de personnes disent ne pas pouvoir faire telle chose parce qu’il y a trop de personnes qui font pareil. Mais, il faut qu’il y ait un autre champion pour que vous puissiez vous surpasser. Sinon, vous ne progresserez pas ». À côté de son entreprise de rideaux en raphia, Devanand Beekhun conseille aussi les gens en matière de contrôle de qualité de leur construction.

Cleaner à l’église

Devanand Beekhun dit ne jamais avoir pensé, alors qu’il était jeune, être un jour le chef d’une entreprise à succès. Même pas dans ses rêves. « Quand je venais de me marier, j’avais une table à manger pour deux personnes seulement. Ma femme et moi, nous nous asseyions sur des bancs. Aujourd’hui, ma table à manger fait de la place pour quatorze personnes. Je roule en Porsche alors que je ne pouvais autrefois m’acheter une bicyclette… » Plusieurs années durant, alors qu’il était jardinier, Devanand Beekhun effectuait aussi le nettoyage à la Cathédrale Saint-Louis. Il dit avoir travaillé pour les pères Nalletamby, Goupille, Harel et pour l’évêque d’alors, Jean Margéot. « Le jour où j’ai donné ma démission à l’église, à Route Nicolay pour aller à Cottage, le père Harel m’a demandé ce que je souhaitais avoir comme récompense. J’ai répondu qu’une bicyclette me ferait plaisir et ils ont tous rigolé. Le père Harel a signé un chèque de Rs 2 000 pour moi. Avec cet argent, je me suis acheté une bicyclette ».

En souvenir des liens qu’il a tissés avec les prêtres, l’entrepreneur entreprend des travaux pour diverses églises à l’instar de l’église de Cap-Malheureux et la Cure de Cassis. « Ils ne payent que les matériaux et je leur offre la façon. J’aide toutes les religions. Je suis toujours en contact avec les prêtres. Je suis allé à Rodrigues où j’ai rencontré Mgr Harel qui était très heureux de me rencontrer ».

Avec une quarantaine de personnes autrefois, D. Beekhun & Sons Ltd emploie aujourd’hui une vingtaine de Mauriciens et d’Indiens. « Je préfère employer des personnes qui bossent que des personnes qui sont là un jour, demande une permission l’autre jour et sont en congé un autre jour ».

Sa santé ne lui permettant pas de se projeter personnellement dans son entreprise dans le futur, Devanand Beekhun a décidé de bientôt passer le relais à son jeune fils de 22 ans. « Je lui céderai toutes les responsabilités tout en le guidant et le soutenant. J’ai deux autres fils qui s’occupent d’autres entreprises ».