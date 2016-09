SUCCESSION AU POSTE DE PM : Mo pa pou la en permanence, a déclaré SAJ

Le Premier ministre annonce un remaniement ministériel « very soon »

« Mo pa pou la en permanans », a lancé hier le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, à la presse qui lui demandait s’il n’était pas embarrassé par le débat qui a été lancé sur « l’après Jugnauth ». Il a, par la même occasion, annoncé un remaniement ministériel « very soon ».

Le Premier ministre n’a donné aucune indication quant au moment choisi pour prendre sa retraite sauf pour dire « ou pou kone tre prosennman ». Il a indiqué toutefois qu’après son départ la logique constitutionnelle veut que ce soit Pravind Jugnauth qui lui succède à ces fonctions.

« La transition se fera comme dans tous les pays démocratiques, comme en Angleterre. Nous avons une Constitution qui stipule que pour devenir Premier ministre il faut que vous soyez le leader d’un parti qui détient la majorité à l’Assemblée nationale. Ce sera comme cela », dit-il. Par conséquent, il estime que Pravind Jugnauth sera le prochain Premier ministre. « Il n’y a pas d’autre choix ». À une question pour savoir ce qu’il pense du fait que certains au PMSD considèrent que c’est Xavier-Luc Duval qui doit accéder au poste de Premier ministre, il a répondu que « si li gagn mazorite li pou vinn Premie minis. Normal ».

Quant à sa promesse faite pendant la campagne électorale à l’effet qu’il occupera la fonction premier ministérielle pendant cinq ans, il a donné la réponse suivante : « Ena dimounn dir ki mo pou viv 100 an. Ki garanti mo ena ki mo pou viv 100 an. Mo pou bizin ale avan. Ladan ousi parey. Mo pa pou viv 100 an. »

S’agissant des confusions au sein de son gouvernement, qui créent une impression d’instabilité, sir Anerood Jugnauth a estimé qu’elles sont temporaires. Il a aussi indiqué qu’il n’accorde pas grande importance à l’affidavit juré par Vishnu Lutchmeenaraidoo contre Roshi Bhadain. Interrogé quant à un éventuel remaniement ministériel, Sir Anerood Jugnauth a indiqué qu’il n’aura pas lieu dans l’immédiat mais arrivera « very soon ».

Interrogé sur les rumeurs de renvoi des élections régionales à Rodrigues, le Premier ministre a affirmé ne pas être au courant. Par contre, il a affirmé qu’il est toujours en faveur d’une réforme électorale à Rodrigues. « Li pou bon pour Rodrigues », dit-il. Le Premier ministre n’accepte pas qu’un parti qui a obtenu une majorité de quatre sièges aux élections générales voie sa majorité être réduite à une ou deux voix après l’application des proportionnelles. « C’est la même situation pour Maurice ». Il observe que c’est une source de désaccord entre Pravind Jugnauth et Paul Bérenger. SAJ a rappelé qu’alors que ce dernier était Premier ministre, il était venu avec un projet de représentations proportionnelles. « Pravind était venu me voir à ce sujet et je lui avais dit de ne pas accepter ».