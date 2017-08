SUCRE : 97 230 tonnes produites à ce jour

Quelque 97 230 tonnes de sucre ont été produites par les quatre usines sucrières pour la récolte 2017. Par ailleurs, 780 105 tonnes de cannes ont déjà été récoltées alors que le taux d'extraction moyen est de 8,76%. La production sucrière est répartie comme suit : Terra (16 538 tonnes), Alteo (45 366 tonnes), Omnicane (24 474 tonnes) et Médine (10 852 tonnes).

Cette année, la production sucrière se déroule dans un contexte international extrêmement difficile, marqué par une baisse sensible du prix du sucre sur le marché mondial et par une surproduction sucrière à travers le monde, et ce en sus de la libéralisation du marché agricole et la fin des quotas sucriers, qui entre en vigueur en Europe le 1er octobre prochain.

Un comité technique coprésidé par le ministère de l'Agro-industrie et la Chambre d'agriculture se penche actuellement sur les mesures à prendre pour rendre le sucre mauricien plus compétitif sur le marché international. Dans les milieux sucriers, on souligne que le prix du sucre sur le marché mondial a accusé une baisse de l'ordre de Rs 4 000 par rapport à la même période l'année dernière. Le prix du sucre sur le marché mondial tourne actuellement autour de Rs 11 500.