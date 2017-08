SUCRE — ABSENCE DE RÉVISION SALARIALE : Le Front commun des Syndicats dénonce la MCIA et le MSS

Le Front commun des Syndicats des “Service Providing Institutions” de l'industrie sucrière a, hier lors d'une conférence de presse, dénoncé la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA) pour l'absence de révision salariale depuis 2016 des employés de la Bagged Sugar Storage and Distribution Co Ltd (BSSD), de même que pour sa décision d'autoriser la manutention et le stockage de sucre par le Mauritius Sugar Syndicate (MSS). Ce qui, selon lui, est contraire à la MCIA Act.

Le syndicaliste Clarel Dodin a expliqué qu'à la requête de la MCIA, le Pay Research Bureau (PRB) avait, en août 2016, soumis un rapport sur la révision des salaires et des conditions de travail des employés de la BSSD. Selon lui, le PRB avait recommandé une hausse moyenne de 8% à compter du 31 décembre 2015, et l'introduction d'un “Personal Pensionable Allowance” applicable « where the converted salary exceeds the top salary of each category recommended by the PRB ».

Le front commun juge « inacceptable » que la MCIA n'a pas été en mesure de prendre une décision à ce sujet, et ce, une année après la publication du rapport du PRB. « Cette attitude est en train de créer une situation tendue parmi les employés de la BSSD, d'autant plus qu'ils sont en attente d'une révision salariale et de leurs conditions de travail depuis le 1er juillet 2016 », a déclaré Clarel Dodin. Il dit craindre que si aucune mesure n'est prise dans les plus brefs délais « cette situation tendue se dégradera davantage ».

S'agissant du stockage et de la manutention de sucre, le syndicaliste a indiqué avoir appris le 4 juillet dernier, « avec surprise », que le MSS a décidé que 25 000 à 40 000 tonnes de sucre — normalement stockées à Albion et manipulées par les employés de la BSSD — seront dorénavant stockées à la Mauritius Freeport Development et manipulées par ses employés. « Nous avons également été informés que cette décision du MSS a été agréée par la MCIA sans aucune consultation avec les syndicats. Ce qui équivaut à un manque de transparence », a-t-il déploré, avant de rappeler que ce sont toujours les employés de la BSSD qui ont manié les “special sugars” durant les 37 dernières années. Selon Clarel Dodin, la loi n'autorise pas une tierce partie à manipuler les “special sugars”.

Le front commun a adressé une lettre au ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, et une autre à celui du Travail et des Relations industrielles, Soodesh Callichurn, pour attirer leur attention sur ces manquements. Clarel Dodin en appelle également au bon sens de la direction de la MCIA.