SUCRE—SUGAR CANE TECHNOLOGISTS: Maurice renforce sa position au sein de l’International Society

Une dizaine de scientifiques mauriciens ont intégré l’instance dirigeante de l’International Society of Sugar Cane Technologists, dont le secrétaire général est Jean Claude Autrey. Ce dernier s’est vu confier un quatrième mandat trisannuel successif lors du 29e Congrès organisé du 5 au 8 décembre à Chiang Mai en Thaïlande.

Maurice a renforcé sa position à l’intérieur de cette organisation créée en 1924 à Hawaï et qui est la plus importante organisation de technologistes sucriers au monde. Le Secrétariat de l’ISSCT est abrité au MSIRI depuis 1996. La présence mauricienne s’est raffermie avec l’élection du Dr Salem Saumtally, Directeur du MSIRI au Comité Exécutif de 10 membres de l’organisation. Au niveau scientifique la Dr Asha Dookun-Saumtally, Principal Research Manager au MSIRI a été reconduite aux fonctions de Commissaire pour la Biologie qui regroupe l’Amélioration Génétique, la Phytopathologie, l’Entomologie et la Biologie Moléculaire. D’autres nominations concernent celles du Dr Goolam Badaloo comme responsable de l’Amélioration Génétique, du Dr Yogesh Parmessur comme membre de la Section de Biologie Moléculaire, du Dr Gopal Pillay comme membre de la Commission de Gestion et de Raoul Lionnet et Gunshiam Umrit comme membres de la Commission des Coproduits. En sus de ces cadres qui appartiennent tous au MSIRI, Jean Robert Lincoln de la Société Alteo a été élu membre de la Section d’Agronomie. L’île Maurice est représentée sur le Conseil de l’ISSCT, l’instance suprême de l’organisation, par le Dr Linda Mamet, Directrice du Regional Training Centre (RTC).

Le 29e Congrès de l’ISSCT a été de l’avis unanime des participants un franc succès tant sur le plan scientifique que celui de l’organisation. Ils étaient 900 venants de 50 pays, dont une trentaine de Mauriciens, à participer à cette réunion qui a été précédée d’une visite de l’industrie thaïlandaise aux champs comme dans les complexes industriels. La Thaïlande produit 10 millions de tonnes de sucre annuellement à 85 % par des petits producteurs et en exporte 7 millions de tonnes, faisant d’elle le deuxième exportateur mondial après le Brésil. C’est une industrie excessivement compétitive.

Le fer de lance de l’industrie est la société Mitr Pohl avec ses six usines situées en Thaïlande, cinq en Chine, quatre en Australie et une au Laos. Ce groupe produit environ 3,5 millions de tonnes de sucre annuellement, en grande partie pour l’exportation. Au cours des visites sur le terrain en précongrès, les congressistes ont eu l’occasion de visiter l’unité du groupe dans la région de Khon Kaen qui traite 36 000 tonnes de cannes par jour avec ses unités de cogénération, de bioéthanol, de bio méthane etc. Le Groupe possède son propre centre de recherche et de développement sur la canne et ses dérives que les congressistes ont pu visiter pour constater de visu l’originalité des travaux en cours. Après le congrès, les participants ont également visité la Kaset Thai International Sugar (KTIS), la plus importante usine sucrière au monde avec une capacité de 56 000 tonnes de canne par jour.

Production de bioplastique

Parmi les diverses communications, une qui a retenu l’attention est celle des chercheurs du MSIRI concernant la production de bioplastique à partir de la paille de canne, une première mondiale qui sera sans doute exploitée par d’autres industries.

Le prochain congrès de l’ISSCT, le 30e, aura lieu en Argentine en juin 2019. Ce pays est le troisième producteur de canne à sucre en Amérique du Sud après le Brésil et la Colombie. C’est une industrie située dans la région de Tucuman dans le nord du pays où elle fut établie en 1876. Elle cultive 400 000 hectares et comporte 20 usines. La production cannière pour 2016 est de 25 millions de tonnes de canne. L’industrie est impliquée dans des activités connexes dont la cogénération de l’électricité, de la pulpe de papier et bioéthanol. Un cadre légal a été établi pour l’utilisation du bioéthanol en mélange à hauteur de 10 % avec l’essence. Pendant la période intercongrès, l’ISSCT tiendra sept ateliers de travail spécialisés dans divers domaines dont l’Agronomie et l’Ingénierie Agricole à La Réunion, l’Amélioration Génétique et la Biologie Moléculaire au Japon, l’Entomologie en Floride, la Phytopathologie en Inde, la Fabrication et l’Usinage en Colombie et les Coproduits au Brésil.