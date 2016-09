DANS LE SUD - PORTÉ MANQUANT : Patrick, « Je ne dors plus depuis la disparition de mon fils Stephane Perne »

Un autre habitant du sud a disparu au début de la semaine. Il s’agit de Stephane Perne, âgé de 23 ans et domicilié rue Pitôt, Souillac, qui n’a plus donné signe de vie depuis lundi après-midi. Paul Jonathan Ramsamy, qui était, lui, porté disparu depuis la mi-août, est pour sa part retourné à son domicile jeudi après-midi.

Stephane Perne, ex-élève d'un collège d’État, avait quitté la maison familiale lundi après-midi et n’a depuis donné aucun signe de vie. « À mon retour du travail, j’avais pris des nouvelles de Stephane et échangé quelques mots avec lui », a confié hier au Mauricien Patrick Perne, son père, pendant qu’il poursuivait ses recherches dans le village de Tamarin. « Stéphane avait l’air très en forme. Il m’avait demandé de l’argent après pour acheter des cigarettes dans une boutique non loin de chez moi et m’avait dit qu’il n’allait pas tarder. Il n’est toujours pas rentré ».

Stephane Perne, souligne-t-il, avait commencé à développer des troubles psychiatriques quelques jours après avoir pris part aux examens de la School Certificate (SC). « Il était nerveux et agressif. Une fois qu’il avait commencé à suivre des traitements à l’hôpital Brown Sequard chaque mois, il avait retrouvé son calme et avait recommencé à jouer au badminton, son sport préféré, avec ses amis ». Depuis sa disparition, Patrick Perne et sa famille n’ont cessé de chercher Stephane Perne. « Mes enfants et moi ne dormons plus. Nous continuons à effectuer des battues pour retrouver mon fils. Son absence me fait énormément de peine. J’espère le retrouver au plus vite », déclare-t-il.

Pour sa part, Paul Jonathan Ramsamy, 32 ans et pas sain d’esprit, était porté disparu depuis le mercredi 17 août. Il est rentré chez lui à la rue Paradis, à Tyack, jeudi après-midi. « Li dir ki li’nn al kot enn kamarad », a confié un membre de son entourage.