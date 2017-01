Sudhir Sesungkur: pas apte à siéger au comité parlementaire de l’ICAC mais il l’est suffisamment pour être ministre

C’est le tout dernier de l’équipe ministérielle de Pravind Jugnauth. Sudhir Sesungkur a fait parler de lui très vite après son élection en décembre 2014 à Montagne Blanche/Grande Rivière Sud-Est. Ses démêlés avec un ancien partenaire d’affaires qui l’accusait de détournement de fonds sont du domaine public, au point où les membres du MMM qui siégeaient au sein du comité parlementaire sur l’ICAC avaient décidé de ne pas travailler en sa compagnie et qu’ils avaient exigé son retrait. Il obtempéra et il soumit sa démission de ce comité. C’était en ma1 2015.

Son partenaire dénonciateur, qui s’attendait que l’enquête suive son cours normal, fut choqué lorsqu’au lieu d’être convoqué aux Casernes centrales, Sudhir Sesungkur eut un peu le même traitement que Rakesh Gooljaury. Sur sa présence près des locaux du CCID, la communication officielle des autorités fut qu’il avait été prendre une tasse de thé avec Hemant Jangi, alors le grand patron du CCID.

Son dénonciateur était tellement exaspéré par la tournure des événements qu’il décida de se tourner directement vers la justice. C’est dans le cadre de ce procès que le nouveau ministre de Pravind Jugnauth était attendu en Cour jeudi et qu’il ne s’est pas présenté. Faire faux bond aux tribunaux, c’est devenu une habitude pour le nouveau ministre, puisqu’en avril de l’année dernière, la Cour de Moka avait lancé un mandat d’arrêt contre lui pour ne pas s’être présenté dans un procès où il était poursuivi après que son chien eut agressé un voisin.

Roshi Bhadain disait l’autre jour qu’il y a une enquête de la Financial Intelligence Unit sur lui, mais le ministre, qui est dans une situation plutôt cocasse qui s’apparente à un conflit d’intérêts, puisque, maintenant patron de la FSC, qui régule les entités du global business, il a vite fait de démentir cette assertion de son prédécesseur. Et dire que ce monsieur, qui a un palmarès déjà très éloquent, est aujourd’hui ministre de la Bonne Gouvernance.

Après le Premier ministre qui n’en a pas fini avec l’affaire MedPoint, après le ministre EuroLoan, après le ministre Horse Power, après l’ex-ministre Bal Kuler, voici le ministre Mazars, du nom de la firme qu’il a piloté avec son dénonciateur. C’est un gouvernement par l’exemple. De bonne gouvernance surtout !

La MBC écartée pour l’ultime message de SAJ comme PM

La station de télévision MBC ne semble pas être en odeur de sainteté à l’Hôtel du gouvernement. En effet, le message préenregistré du Premier ministre sortant, sir Anerood Jugnauth, à la nation mauricienne, le samedi 21, annonçant son retrait et cédant la place à son fils Pravind Jugnauth, n’a pas été enregistré par la télévision nationale. Ce détail est tombé dans le domaine public car la MBC ne veut nullement être associée à la qualité médiocre des images et du son de cet enregistrement solennel. Un prestataire du privé est à l’origine de ces problèmes. Une bourde qui n’a pas cessé de faire le tour du bâtiment, les uns affirmant que le gouvernement ne ferait pas confiance aux journalistes de la MBC.

Ça chauffe à la MBC

Ils sont une dizaine d’employés de la station nationale, journalistes, cameramen, monteurs et chauffeurs, à avoir reçu, jeudi, une lettre de la part de la direction, sur leur performance qualifiée de piètre dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ont été informés qu’ils ne percevront aucune augmentation salariale pour 2017. Certains d’entre eux, principalement des journalistes, en recevant la lettre, ont quitté la salle de rédaction en larmes et d’autres sont tombés malades. La source de cette lettre, selon nos renseignements, serait l’Acting Director of News. Il nous revient que ce dernier aurait dû appeler les récipiendaires de la lettre pour leur parler de leur performance avant de leur envoyer la lettre en question. Selon une source, l’Acting Director of News aurait agi de la sorte car ces personnes ne sont pas dans ses “good books” et se sont souvent rebellés contre des “injustices” commises à leur égard. Nous apprenons aussi que des associations socio-culturelles ont été alertées et des membres concernés ont sollicité une rencontre avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour lui faire part de leur mécontentement. Selon notre source, l’Acting Director of News aurait des liens de parenté avec une figure connue au Bureau du PM et, de ce fait, il ferait “la pluie et le beau temps.”

La conversion du bureau du leader de l’opposition fait tiquer

Dans l’entourage du secrétariat de l’Assemblée nationale, l’on s’interroge sur la conversion du bureau du leader de l’opposition en bureau du leader du PMSD. Depuis l’installation de Xavier-Luc Duval dans ces locaux, le va-et-vient des partisans du PMSD est incesssant alors que “this office is meant for the official business of the leader of the opposition and no other political purposes.” Le dernier détail qui agace est que XLD a utilisé ce bureau jeudi pour régler ses comptes politiques avec le précédent leader de l’opposition, Paul Bérenger, lors d’un point de presse, en fin de semaine.

Le MSM a également été pris en flagrant délit de transgression d’un principe élémentaire, soit utiliser des locaux de la Government House comme officine pour activités politiques. Le MSM avait utilisé l’Hôtel du gouvernement pour une réunion déguisée de son Bureau politique.

La directrice du MES fait école

La directrice du Mauritius Examinations Syndicate, qui avait participé sur l’estrade à un congrès du MSM à Grand-Bois dans le Sud à la fin de l’année dernière, fait des émules. Pas plus tard que vendredi, Vijayah Samputh, Chairperson du Board du Trust Fund For Specialised Care au SSRN Hospital, trônait aux premières loges sur l’estrade lors d’un congrès du Muvman Liberater à Quatre-Bornes. L’on ne sait pas encore si au ministère de la Santé, passé sous le contrôle du ministre Husnoo, un rappel à l’ordre sera servi à Vijayah Samputh, comme ce fut pour le cas précédent soulevé à l’Assemblée nationale.

ENL Investment s’explique sur la Mandatory Offer de NMH

Face à la polémique autour de la prise de contrôle du groupe New Mauritius Hotels, ENL Investment s’est lancé dans une campagne d’explications auprès des membres de son personnel. Par le truchement d’un fasicule de trois pages et de manière très didactique, Philippe Espitalier-Noêl, Chief Executive Officer, met les points sur les i et met en garde le personnel contre les tentations des réseaux sociaux. “Évitez de Like ou de Share des pages ou des posts qui colportent des informations erronées ou nourrissent des doutes sur la façon ENL et Rogers conduisent leurs affaires et cette affaire”, recommande le CEO aux employés.

Le ministre épuisant

Quelques jours après sa nomination, ce ministre, qui contrôle deux ministères, épuise déjà son personnel. Voulant tout voir et revoir tous les dossiers, ce ministre, qui ne rate aucune occasion pour rappeler qu’il possède deux diplômes professionnels, exige que les fonctionnaires suivent le principe selon lequel le ministre sait tout et est au courant de tout. Il multiplie les réunions avec les techniciens pour leur dire qu’il connaît leurs sujets de spécialisation mieux qu’eux. Ilest tellement épuisant qu’il est à prévoir qu’une épidémie de congé maladie et de local leaves va éclater au sein d’un des deux ministères dont il est responsable. Un ministère dont il est supposé chauffer le fauteuil jusqu’à ce que son titulaire puisse revenir s’y installer après la conclusion d’une enquête. Ce ministre épuisant est connu pour ses rapports conflictuels avec les employés des ministères où il a été affecté. Il avait ainsi exigé qu’un planton, qui n’avait pas fait un travail comme il le souhaitait, reste « aux arrêts » et regarde le mur pendant une journée. Cette « punition » ministérielle avait suscité une protestation en règle des syndicats.

La phrase de trop

Après avoir adoré le leader du PMSD, alors qu’il était au gouvernement, le leader du Mouvement Liberater (ML) n’a pas, aujourd’hui, des mots assez forts pour le dénigrer. Surtout depuis qu’il a récupéré son poste de numéro deux du gouvernement abandonné par Xavier-Luc Duval. A une réunion tenue au No 19 vendredi, le leader du ML a demandé à celui du PMSD de démissionner comme député puisqu’il avait élu pour être ministre. Si on applique le raisonnement du leader du ML à la lettre, Sir Anerood Jugnauth devrait également démissionner comme député puisqu’il avait été élu pour être Premier ministre. Cette phrase de trop n’a pas du tout été appréciée dans les rangs du MSM qui redoute une élection partielle. Le leader du ML a profité du fait qu’il se trouvait à Quatre-Bornes pour tirer à boulets rouges sur Roshi Bhadain. Il a affirmé que la démission de l’ancien ministre de la Bonne Gouvernance était un bon débarras pour le gouvernement. Le leader du ML semble ne pas avoir encore digéré le nom gâté que lui avait donné Roshi Bhadain sur les réseaux sociaux et qui lui est resté : Sleeping chihuahua.