SUÈDE—À LA 2016 SANORD CONFERENC—AMEENAH GURIB-FAKIM: « L’administration publique donne un sens à la vie des citoyens »

« La principale mission de l’administration publique, qu’elle soit traditionnelle ou nouvelle, est de donner un sens à la vie des citoyens », a soutenu la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, qui participait cette semaine à la 2016 SANORD Conference, tenue à l’Uppsala University, en Suède.

La présidente de la République était l’invitée de la vice-chancelière de l’Uppsala University, Eva Akesson, pour parler du « new public management ». La 2016 SANORD Conference vise à mettre en valeur la nécessité de repenser, d’examiner en profondeur et de regarder au-delà du paradigme dominant de la nouvelle administration publique, en particulier par rapport à la gouvernance et le service public.

« Qu’il s’agisse de la santé publique, la scolarisation, les services sociaux ainsi que les autres secteurs de la société, les questions relatives aux responsabilités de l’État comme pouvoyeur de services sont une priorité de l’agenda politique », a déclaré la présidente de la République. Cette dernière a ensuite passé en revue l’approche des différentes administrations à travers le monde, soulignant que la question centrale demeure « how to make the state work better, and at less cost while providing value for the taxpayers’ money ». Ameenah Gurib Fakim arrive à la conclusion que « irrespective of the management concept, be it the traditional public administration or new public management, what is really material to any country is that either system should make a difference and a significance in the lives of the citizens ».

La présidente de la République se rendra cette semaine aux États-Unis, où elle participera à la réunion “Our ocean 2016”, organisée par le département d’État consacré aux économies océaniques. Ameenah Gurib-Fakim doit également participer à des réunions de l’organisation des Nations Unies consacrées à l’eau.