SUFFREN—L'On The Rocks Lounge Bar célèbre ses six ans

L'On The Rocks Lounge Bar, de l'hôtel Le Suffren, célèbre ce vendredi son 6e anniversaire. Dans ce cadre, une soirée « exceptionnelle » de musique avec un “line-up” des meilleurs Djs – Frédéric pour le pop rock, François Li pour le pop commercial, Prakash pour la pop music des années 80’ et 90’, David Jay pour la Pop Lounge Music et Nathan pour l'électro pop – ainsi que des shows et feux d'artifice sont au programme ce vendredi 27 janvier à l'heure du Happy Hour.

Vendredi 27 janvier

* Casela Nature & Leisure Park propose une soirée à partir de 22 heures. Plusieurs DJs enflammeront les deux pistes de danse qui seront à votre disposition. Les billets sont disponibles à partir de Rs 500.

* Le Hua Lien Club, à Trianon, organise une soirée à partir de 21 h 30. Les billets sont en vente à Rs 100 pour les membres et les invités uniquement.

* Le Blue Velvet, à Beau-Bassin, propose une soirée Zouk et Latinos qui sera animée par Dj Toff. Entrée gratuite pour les femmes.

* L’OMG Night-Club, à Grand-Baie, accueille le DJ sud-africain Chris Taylor, qui sera aux platines à partir de 22 heures.

* Le Backstage Lounge Bar, à Ébène, propose un Music Muse avec Zulu et comme guest Dj Tony Montanna.

* Le Julie’s Club de Pereybère proposera une Jam Session à partir de 23 heures avec Éric Triton-Tritonik. Billet à Rs 150.

Samedi 28 janvier

* Le Greg’s Resto Pub, au centre commercial Martello à Pointe-aux-Sables, vous invite à célébrer le Nouvel An chinois. La soirée débutera à 21 h 30. Tenue : rouge et or. Billet : Rs 200.

* L’hôtel Angsana, à Balaclava, propose une High-Tea Experience de 15 heures à 17 heures ainsi qu’un Dinner Buffet à son restaurant Oryza de 19 heures à 22 heures.

* Le Blue Velvet, à Beau-Bassin, propose une spéciale Fête du Printemps organisée par Max Suen Fa. Aux platines DJ Will.i.am. Tenue rouge exigée. Entrée gratuite pour les femmes.

* Au Jam Inn Pub, Route Royale Petite-Rivière, aura lieu à partir de 20 heures la soirée ANGAZE présentée par Clarel Armelle. Sur scène, plus de 40 titres seront interprétés par Clarel Armelle, Blakkayo, Ram Joganah, Nitish Joganah et Ras Natty Baby, entre autres.

Dimanche 29 janvier

* Le Blue Velvet, à Beau-Bassin, propose une matinée dansante organisée par Zoe et Shamaira.

Mardi 31 janvier

* L’OSB Crew se produira en spectacle le mardi 31 janvier au Saxo Beach Club à Flic-en-Flac. La soirée débutera à partir de 21 heures pour prendre fin aux petites heures du matin. Les billets en prévente sont à Rs 250 et Rs 300 à la porte.