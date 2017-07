LE SUFFREN—Zulu en concert pour l’ONG Joie de Vivre Universelle

Joie de Vivre Universelle, une ONG qui s’occupe des enfants atteints de déficience mentale et qui ouvrira bientôt ses portes aux adultes atteints de Parkinson et de la maladie d’Alzheimer, organise une levée de fonds avec la participation du chanteur Zulu. L’argent recueilli au cours de ce concert prévu le samedi 5 août à partir de 21 h au Suffren, au Caudan Waterfront, servira à payer les thérapeutes et contribuera à couvrir les frais administratifs du centre.

Uma Sooben, présidente et fondatrice de l’ONG, a indiqué qu’un nouveau concept, Gagnkado, créé par Ben Mootoo Curpen, aidera le centre à remédier au manque de fonds auquel il fait face. « On a décidé de créer quelque chose pour pouvoir subvenir et payer une partie de nos projets. On invite la population à nous aider pour cette bonne cause », laisse entendre Uma Sooben, qui a lancé l’ONG Joie de Vivre Universelle en 2008, étant elle-même maman d’un enfant atteint de déficience mentale. Au fil des années, elle a introduit de nouvelles techniques de thérapie avec l’appui de technologies modernes. Son centre, qui se trouve à Beau-Bassin, prodigue thérapie et encadrement aux enfants atteints d’autisme ou de trisomie 21. « Ma mission est d’aider les handicapés à être autonomes. Chaque thérapeute prend en charge un enfant handicapé tout en suivant un programme qui s’adapte à ses besoins. On leur apprend à être sociables, communicatifs et le centre est doté d’une salle de psychométrie, d’ergothérapie et d’orthophonie, entre autres. »

Ben Mootoo Curpen, pour sa part, indique que le projet Gagnkado est basé sur une plateforme multimédia dont Mauritius Telecom est l’initiatrice. « On a vu sur l’année écoulée un ralentissement au niveau des CSR et des sponsors. On a noté que les firmes ont actuellement des difficultés à sponsoriser les ONG. Ce qu’on leur demande, c’est de nous proposer leurs produits et leurs services, comme un hôtel qui peut offrir un dîner pour deux. Nous, nous nous engagerons à faire leur promotion sur le site internet Gagnkado et à partir de là, les Mauriciens pourront envoyer un message à Rs 10 pour tenter de remporter le prix proposé. Pour participer au jeu Gagnkado, les Mauriciens n’auront qu’à envoyer un SMS sur un numéro que MT nous fournira dans les jours à venir et que nous communiquerons à la presse. Le grand gagnant sera connu automatiquement et son nom ainsi que sa photo seront affichés dans la presse pour plus de transparence ». Ben Mootoo Curpen souligne que les firmes souhaitant faire connaître leurs produits bénéficieront d’un marketing gratuit en ligne et que toute aide financière pourra être déduite de leur taxe annuelle. Uma Sooben ajoute : « Nous enverrons une lettre à l’Income Tax pour l’informer de la somme que nous aurons reçue des sociétés. »

Les billets pour le concert du 5 août sont à Rs 200 en prévente et à Rs 250 à la porte du Suffren. Ils sont en vente chez VS Fashion, au Suffren et chez Super Unique Way. Des DJ’s seront aussi présents à partir de 17 h et animeront la soirée jusqu’au concert de Zulu.