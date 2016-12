SUGAR INDUSTRY EFFI CIENCY (AMENDMENT) BILL: Seeruttun inquiet de l’abandon des terres sous culture de canne

Le Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill a été adopté hier avec amendements à l’Assemblée Nationale, en l’absence des députés MMM et PMSD. Présentant le projet de loi, le ministre de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, s’est alarmé du taux grandissant d’abandon des terres sous canne par les petits planteurs. Il estime que cela risque d’aggraver la situation dans l’industrie cannière. Du projet de loi, il a expliqué qu’il vise à préparer l’industrie sucrière à relever le défi de l’abolition des quotas d’exportations de sucre vers l’Union européenne.

« La vitesse à laquelle les planteurs abandonnent leurs champs de canne devient alarmante et cela aura certainement un impact négativement la production sucrière », a affirmé hier Mahen Seeruttun. Il présentait en deuxième lecture le Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill.

Selon le ministre, pour les deux années 2015 et 2016, la production annuelle de sucre a chuté en dessous de 400 000 tonnes métriques. « Le prix rentable du sucre est estimé à Rs 16 000 la tonne. Si les planteurs, surtout les petits planteurs, devaient recevoir moins que ce prix rentable, ils cesseront de planter la canne et cela va aggraver davantage la situation, d’autant que l’industrie sucrière a besoin de la contribution de chaque planteur pour rester viable », a-t-il expliqué.

L’orateur a ensuite énuméré les mesures que le gouvernement a prises, depuis décembre 2014, « pour apporter confort et soulagement » à la communauté des planteurs. Il a cité notamment la création du Sugar Cane Sustainability Fund, la taxe de Rs 20 par litre d’alcool produit par les embouteilleurs pour assurer des revenus additionnels de Rs 270 par tonne de canne aux planteurs, des amendements à la Sugar Insurance Fund Act pour une compensation de Rs 2 000 par tonne de sucre à tous les planteurs assurés et l’exemption du paiement de la prime d’assurance au SIFB aux petits planteurs produisant jusqu’à 60 tonnes de sucre.

Le ministre a auparavant dressé un tableau noir de la situation dans l’industrie sucrière dans le sillage de la décision de l’Union européenne en 2005 de mettre fin au Protocole sucre, ce qui a provoqué une baisse de 36 % du prix du sucre exporté par les pays ACP (dont Maurice) vers le marché de l’UE. « C’était un coup dur pour notre industrie sucrière. Mais alors que nous mettions en œuvre le Multi-Annual Adaptation Strategy Programme pour atténuer les effets de cette décision des Européens sur notre industrie pour nous assurer que le secteur reste durable et viable, ne voilà-t-il pas que l’UE adopte une autre mesure drastique, l’abolition du quota de production de sucre local, qui entrera en vigueur en septembre 2017 ».

Selon Mahen Seeruttun, cette dernière décision rendra notre sucre encore moins compétitif sur le marché de l’UE et détruira tous les efforts que le gouvernement et l’industrie sucrière ont faits sous le Multi-Annual Adaptation Strategy Programme ces 10 dernières années pour maintenir cette industrie à flot. « Et pour empirer les choses, le Brexit cette année a apporté son lot d’incertitudes pour le secteur du sucre, étant donné que nous en exportons une quantité appréciable vers la Grande Bretagne. Nous ne pouvons rien prédire et nous ne savons pas ce que nous réserve l’avenir ».

C’est sur fond de ce tableau sombre que le gouvernement a décidé d’apporter des amendements à la Sugar Industry Efficiency (Amendment) Act, a fait comprendre le ministre. Il a expliqué que ce projet de loi a pour objectifs, entre autres, de préparer l’industrie sucrière à relever les défis de l’abolition des quotas de sucre de l’UE, de mettre sur pied un Sugar Cane Sustainability Fund, de faciliter la transition de Maurice vers une économie basse en émissions de carbone, et d’améliorer le régime de la conversion des terres. « Bien que la contribution du secteur du sucre au Produit Intérieur Brut (PIB) ait diminué ces dernières décennies, ce secteur reste un pourvoyeur important de devises étrangères, emploie un nombre appréciable de personnes et contribue à nos besoins en énergie ».

Mahen Seeruttun a ensuite commenté divers aspects techniques du projet de loi.