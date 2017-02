SUICIDE D'UN POLICIER : Son épouse doit s'expliquer

Anisha Lodah, l'épouse de Ketan Lodah, sera appelée à fournir des détails aux enquêteurs du CCID sur sa relation avec son époux policier, qui s'est tiré une balle dans la tête dimanche au domicile de sa tante, Sangeeta, à quelques mètres de chez lui, à Gros-Cailloux. « Elle doit certainement expliquer où elle se trouvait au moment du drame », a confié ce matin au Mauricien une source aux Casernes centrales. Selon l'autopsie, pratiquée hier par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal de la police, et le Dr Prem Chamane, le décès du policier, âgé de 31 ans et père de deux enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 4 ans, résulte d'un « gunshot round to the head ».

Des enquêteurs se sont rendus chez la tante du policier hier pour retrouver la balle. Le constable Lodah s'était rendu dimanche matin sur son lieu de travail, au poste de police d'Albion, où il était affecté pour faire le « first shift ». Après ses heures de travail, il aurait pris une arme à feu et deux cartouches, qui se trouvaient dans la « strong box », sans en avertir ses collègues de service. Le policier avait rejoint la force policière en 2010. Selon Deerpalsing Lodah, le frère de la victime, ce dernier se disputait souvent avec Anisha. Il soupçonne que cette dernière avait une relation extraconjugale. « Ketan était stressé et restait dans son coin. Il se confiait très rarement », dit-il.

PLAINE-DES-PAPAYES : Un quadragénaire meurt électrocuté

Nusseeb Ramchurn, un habitant de Plaine-des-Papayes de 40 ans, père de trois enfants, est mort électrocuté hier alors qu'il faisait des travaux de soudure dans son garage. Alerté par des bruits suspects, son neveu, Mohammad Alfaheed Ramchurn, s'est précipité pour aller voir ce qui se passait. C'est alors qu'il l'a retrouvé sur le sol. Il l'a alors transporté à l'hôpital du Nord, où son décès a été constaté. L'autopsie a conclu que le quadragénaire est mort des suites d'un « acute brain oedema ».

DISPARITION : Christiana Chery portée manquante

Christiana Chery, une habitante de La Tour Koenig âgée de 27 ans, et mère d’une fille de 3 ans, est portée manquante depuis jeudi. Ses proches ont signalé sa disparition dimanche au poste de police de La Tour Koenig.

L’absence de Christiana, qui fréquentait régulièrement le centre commercial de la localité, n’a pas été une grande surprise pour ceux qui la connaissent et la côtoient. « Elle a l’habitude de disparaître et de revenir deux ou trois jours après », a témoigné ce matin l’un de ses amis au Mauricien. Il poursuit : « La dernière fois que je l’ai vue, elle circulait avec son ami dans une voiture bleue. Je souhaite qu’elle rentre chez elle au plus vite. »

Une voisine, qui connaît Christiana depuis sa tendre enfance, a appris la nouvelle hier soir. « Je la surveillais quand elle était petite, mais elle s’est éloignée de moi lorsqu’elle a commencé à grandir. Je suis très inquiète, surtout pour sa fille de 3 ans, qui est très attachée à elle. Mo lans li enn lapel pou ki li retourn akoz so zanfan », a confié la voisine ce matin au Mauricien. La police a ouvert une enquête.

VOL : Un couple français arrêté à l'aéroport

Un couple de Français, Jérôme René Christian Quintas, 31 ans, et sa compagne, Aurane Aurélia Quintas, qui s'apprêtaient à quitter le pays samedi dernier, a été arrêté par la police à l'aéroport de Plaisance. Ils sont accusés d'un vol dans un hôtel. Vers 17h samedi, une femme de 29 ans, logeant actuellement dans un hôtel du Nord, a consigné une déposition au poste de police de Terre-Rouge pour signaler la disparition, plus tôt le même jour, d'une paire de lunettes et d'un iPad, qui se trouvaient dans un sac qu'elle avait laissé dans sa chambre. Les responsables de l'hôtel ont visionné les images des caméras de surveillance et ont alors aperçu le couple français emportant le sac.

Les policiers de Terre-Rouge ont alors alerté leurs collègues de l'aéroport ainsi que le Passport Immigration Office (PIO), donnant l'identité des deux Français, lesquels étaient sur le point d'embarquer. Après une fouille, la police a découvert les objets volés en possession du couple, qui a été conduit au poste de police de Terre-Rouge, où ils ont été mis en détention. Les deux suspects devraient comparaître en cour de Pamplemousses aujourd'hui sous une charge de vol.