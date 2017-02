SUN LTD : Résultats en nette amélioration

Le groupe hôtelier Sun Ltd a affiché des profits nets de Rs 219,4 millions pour le dernier trimestre de 2016, contre seulement Rs 4,6 millions pour la période correspondante de 2015. Les résultats intérimaires non audités du groupe indiquent que les pertes sur la période juillet-décembre 2016 se sont considérablement réduites, se chiffrant à Rs 44,2 millions, contre Rs 324 millions pour les six mois correspondants de 2015.

Avec un taux d’occupation de 87,7%, la réouverture de son établissement de luxe aux Maldives, le Kanuhura, et la mise en application d’une stratégie de relèvement des tarifs, le groupe Sun a pu réaliser une hausse de 22% de ses revenus par chambre disponible, dont le montant s’est élevé à Rs 8 158. Les revenus totaux par chambre disponible ont également pris l’ascenseur, progressant de 16% pour s’élever à Rs 13 390. Grâce à ces performances, le groupe a pu terminer le 4e trimestre 2016 avec des revenus de l’ordre de Rs 1,9 milliard, contre environ Rs 1,6 milliard pour la même période de l’année précédente.

Le groupe a enregistré sur la période octobre-décembre 2016 des revenus avant intérêts, impôt, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Rs 546,4 millions, par rapport à Rs 412,5 millions pour les trois mois correspondants de 2015. « Operation costs were effectively kept under control », indique la direction du groupe, avec pour conséquence que les bénéfices avant impôt et items exceptionnels se sont élevés à Rs 318,8 millions, contre Rs 182,3 millions en 2015.

Pour ce qui est des charges financières, elles n’ont pas beaucoup évolué, tournant autour de Rs 120 millions, et ce en dépit d’un taux d’endettement plus élevé dû à la rénovation de deux établissements, soit le Kanuhura et la Pirogue. Le groupe a pu également consolider son bilan grâce à l’émission obligatoire lancée en novembre 2016. Le programme de rénovation majeure de ses hôtels ayant été complété, le groupe a vu ses charges non récurrentes diminuer considérablement (de Rs 177,5 millions à Rs 71,8 millions), ce qui lui a permis de dégager des profits après impôt de Rs 219 millions pour le 4e trimestre 2016.

S’agissant de la performance du groupe sur les six premiers mois de l’exercice financier 2016/2017, le rapport publié ce matin sur le site Web de la Bourse de Maurice fait voir que les revenus totaux sont passés de Rs 2,4 milliards à Rs 2,9 milliards, que les profits avant impôt et items exceptionnels se sont élevés à Rs 69,9 millions (contre des pertes de Rs 33,2 millions) pour la période correspondante de la précédente année financière. Sun Ltd a terminé le premier semestre avec des pertes de Rs 44,2 millions, soit une réduction de Rs 280 millions par rapport au montant affiché pour le même semestre de l’exercice 2015/2016.

La direction annonce par ailleurs que les réservations pour les prochains mois sont encourageantes et que la croissance des revenus par chambre devrait se poursuivre au cours du premier trimestre de 2017. Cependant, on fait ressortir que la performance financière de Sun sera dans un premier temps affectée par les coûts associés à la relance et au repositionnement de l’hôtel Kanuhura aux Maldives, surtout dans un environnement hautement compétitif.

Jean-Pierre Dalais à la présidence

Jean-Pierre Dalais a été désigné pour succéder à Arnaud Dalais à la présidence du conseil d'administration du groupe Sun Ltd. Selon une communication officielle du groupe, Arnaud Dalais a exprimé le souhait de se retirer de la présidence, fonction qu'il a occupée depuis février 2011. Arnaud Dalais demeure au sein du conseil d'administration de Sun Ltd en tant que directeur non-exécutif.

Rappelons qu'Arnaud Dalais est actuellement président du conseil d'administration du groupe CIEL Ltd alors que Jean-Pierre Dalais occupe, lui, le poste de Chief Executive Officer du même groupe.