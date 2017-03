SUN TRUST CONNECTION - CE MATIN À NOUVELLE-DÉCOUVERTE : Pravind Jugnauth, « Mo konsians kler ! »

Le Premier ministre est intervenu ce matin au Social Welfare Centre de Nouvelle-Découverte lors d’une cérémonie organisée dans le cadre des célébrations des 49 ans de l’indépendance et des 25 ans de la République. Pravind Jugnauth affirme avoir « la conscience claire » par rapport aux « connexions » de certains partisans du MSM avec la récente saisie dans le port de 135 kilos d’héroïne, d’une valeur marchande de quelque Rs 2 milliards.

« Mo pena narien mo kasiet ! Mo konsians kler ! Mo konn mo konba. Mo kone ki travay mo pe fer », a lancé le Premier ministre, Pravind Jugnauth, en se référant, sans le nommer, à l’article d’hier du Mauricien faisant état d’un « Sun Trust Connection », avec l’interpellation d’un partisan du MSM, Geenchand Deewdanee, dans le cadre de la récente saisie dans le port de 135 kg d’héroïne.

Auparavant, le PM avait concédé qu’il connaît Greenchand Deewdanee. « Ena enn dimounn ki so nom figir kouma direkter enn bann konpani site dan sa zafer-la. Li enn dimounn ki mo konn li bien e ki li osi enn siporter du parti kan nou organiz bann kongre, bann miting, li prezan », a-t-il affirmé. Et de s'empresser toutefois d’ajouter qu’il « pa pou fer kado » à personne, bien qu'il le connaisse, un membre de sa famille ou même ses enfants « si li fer bann kiksoz ki kont la lwa ». « Chacun devra répondre devant la justice », a-t-il martelé. « Si trouve ki ena implikasion XYZ, ler-la li pou bizin reponn divan la kour », a-t-il insisté.

Concernant la une d’hier du Mauricien évoquant une « Sun Trust Connection » avec la récente saisie dans le port des 135 kg d’héroïne d’une valeur marchande d’environ Rs 2 milliards dans le port, Pravind Jugnauth a laissé comprendre qu’il a rejeté de telles « insinuations ». « Enn tit dan zournal, kot met « Connection » ek Pravind Jugnauth, beh, ki connection ? », s’est-il demandé. « Kan ou ena kiksoz pou dir, dir li kare kare. Pa fer bann insiniasion. Vinn kare kare. Si ou ena prev, vinn kare kare ! Beh, si ou pe rakont zistwar, la li enn lot zafer ! », a-t-il martelé.

Pravind Jugnauth a, dans ce contexte, exprimé sa volonté de poursuivre ses détracteurs, à l’instar du leader du MMM, Paul Bérenger, et du député mauve Reza Uteem. « Mo pou poursuiv zot pou retablir mo loner ek mo lintegrite », a-t-il expliqué.

Quant au combat contre la drogue, le Premier ministre a expliqué qu’il en a fait une des priorités de son gouvernement depuis qu’il occupe le poste de Premier ministre. « Mo pou san pitie ! Nou finn koumans azir avan mem ki Komision lor la drogue fini so travay ! », a-t-il martelé.

Au début de son discours le PM avait évoqué la nécessité de procéder à la réforme de notre système d’éducation en cours.