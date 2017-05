SUPERCASH BACKGOLD ET BRAMER ASSET MANAGEMENT : Le drame humain à Belle-Vue Maurel

Vendredi après-midi, à l’intérieur du centre communautaire de Belle-Vue Maurel. Assise sur une chaise, Sooriawatee Apalsamy, 85 ans, est venue rendre visite à ses proches et amis, qui sont membres de la Société Coopérative Vidur de Belle-Vue Maurel (SCVBVM). Depuis mercredi soir, ils observent une grève de la faim pour que leur argent investi dans le Super Cash Back Gold (SCBG) et Bramer Asset Management (BAM) leur soit remboursé. L’octogénaire aussi est une victime de ces plans d’assurance, mais en raison de son âge avancé, elle ne peut faire grève. « J’avais contribué dans cette société depuis plus de 40 ans. Je travaillais comme laboureur, éleveuse de cabris, de vaches pour économiser mes sous. Aujourd’hui, je suis une vieille femme malade ; je souffre de mes yeux et je dois me rendre régulièrement à l’hôpital pour me faire soigner. Je ne peux plus voyager par autobus et faute de moyens financiers, je suis privée de soins nécessaires. Je dois rester à la maison. Moi qui croyais que j’allais pouvoir vivre une retraite paisible… ma vie est devenue un enfer depuis que j’ai appris que le gouvernement ne va pas nous rembourser », raconte l’octogénaire les larmes aux yeux. « Je suis dans la confusion totale. Je ne dors plus. On sait ce que l’avenir nous réserve. Mo latet fatige », confie Sooriawatee Apalsamy.

La Société Coopérative Vidur de Belle-Vue Maurel, qui compte plus de 1 100 membres, avait investi Rs 10 M dans le SCBG en 2011. Son objectif lorsqu’elle avait été créée en 1949, explique Sreekissoon Gobin, le secrétaire, était d’être « une banque de proximité » pour les habitants de la localité. Laquelle regroupe des éleveurs, des employés du secteur agricole et des petits commerçants. « Il n’y avait pas de banque dans cette localité. Nous avons alors décidé de créer cette coopérative pour éviter de nous déplacer vers la capitale pour des transactions bancaires. Nous étions à la disposition de nos membres 24 h sur 24, que ce soit pour financer les études, pour organiser les funérailles ou les mariages. Les membres recevaient une somme de Rs 3 000 et tout ça se faisait sans perdre du temps dans les paperasses inutiles. Les comptes étaient vérifiés par des experts comptables. Nou bann manb ti fer nou full konfians », se rappelle-t-il.

Depuis la fermeture de la Bramer Bank en 2015, la situation a complètement changé. Résultats : les adhérents sont bouleversés et inquiets. « Ils ne savent plus que faire. Certains viennent presque tous les jours frapper à notre porte pour des explications et même pour nous menacer si nous ne leur remboursons pas la somme qu’ils ont cotisée. Nou gagn maltrete ek zoure. Nou pa kapav fer nanye mem si nou pa antor », dit-il.

« J’ai bien peur qu’un jour les menaces se traduisent par des gestes… »

Selon le secrétaire de la SCVBM, des membres dont les proches avaient besoin d’argent pour payer des frais d’examens d’études plus poussées auraient même menacé de se suicider lorsque les gestionnaires leur avaient annoncé qu’il n’y a plus d’argent dans les caisses. « C’est très dur pour nous d’entendre et de vivre tout cela. J’ai bien peur qu’un jour les menaces se traduisent par des gestes… », prévient-il.

Autre source d’inquiétude pour les responsables, c’est le nombre de demandes de fonds qu’ils reçoivent pour les mariages. « Nou pa kone ki pou dir, sirtou bann ki finn pran langazman depi bien lontan. Voilà dans quelle situation nous nous retrouvons aujourd’hui. C’est un drame humain. Akoz sa mem nou pe dimann gouverman retourn nou larzan ». Un membre parmi eux a même raconté comment deux familles d’une future épouse avaient humilié un des proches après qu’il a renvoyé un mariage.

Et s’il y a une chose qui irrite Sreekissoon Gobinn, c’est l’indifférence de sir Anerood Jugnauth, Vishnu Lutchmeenaraidoo et Ravi Rutnah, les trois élus de sa circonscription. « Zot indiferan. Nou interes zot zis kan ena eleksion », relève-t-il.

Rajiv Bundhun, 47 ans, un chauffeur de taxi habitant Amaury, est venu s’installer aux côtés des grévistes, bien qu’il ne soit pas détenteur de plans d’assurances du SCBG. « J’ai beaucoup travaillé avec les personnes âgées, je suis venu ici en signe de solidarité. Je compte aller jusqu’au bout, car je comprends la souffrance de petites gens, qui ont beaucoup sacrifié et qui se retrouvent tout d’un coup sans un sous. Eski bann vie dimounn koumsa bizin pas mizer ? », questionne-t-il.

Quant à Nasrally Dahoo, il n’est pas le seul à avoir cotisé dans cette société coopérative, mais sa fille de 13 ans et son frère aussi. D’où sa décision de rejoindre les grévistes : « Ce serait une grave injustice si le gouvernent ne rembourse pas les sociétés coopératives. J’ai compris la douleur et la colère de mon frère l’année dernière lorsqu’il avait fait une demande auprès de la société pour aller accomplir le pèlerinage à la Mecque. Demande, au final, qui lui a été réfusée. ».

Sookwantee Gobin, 74 ans, est déterminée elle aussi à être solidaire des autres assis sur le matelas qui sert de lit aux grévistes. « J’ai travaillé jour et nuit pour faire des économies, car j’ai toujours rêvé de pouvoir donner en cadeau à mes enfants et mes petits-enfants de l’argent pour leur mariage. Je me retrouve aujourd’hui sans un sou. Mo dir ki gouvernan bizin ranbourse », avoue-t-elle.

Les grévistes étaient au nombre de sept (cinq hommes et deux femmes) lorsqu’ils ont commencé ce mouvement de grève dans cet endroit. Ils n’en reste que six depuis vendredi après-midi. Pour cause : Geeta Gungoo, une des grévistes, âgée de 72 ans, a été admise à l’hôpital du Nord après avoir été examinée par le Dr Rajah Mahado, qui s’était rendu sur place pour rendre visite aux grévistes. La septuagénaire souffre de forte tension artérielle.

A PORT-LOUIS : « J’ai vendu tous mes biens en France avant de venir à Maurice »

C’est un véritable drame humain qui se joue depuis lundi au Jardin de la Compagnie où six détenteurs du plan Super Cash Back Gold et Bramer Asset Management ont décidé de mener une grève de la faim pour se rappaler au souuvenir du gouvernement qui avait promis qu’ils seront remboursés. Ce lundi matin, les grévistes entameront une autre action dans leur lutte.

Lindsay Robert Barry, 59 ans, en grève depuis six jours, était à mille lieues d’imaginer qu’il allait perdre les Rs 7 millions qu’il avait placées dans la Bramer Asset Management sur les conseils d’un proche. « J’ai travaillé pendant 27 ans en Australie et j’ai économisé tout mon argent pour qu’un jour je puisse retourner l’investir à Maurice. J’ai tout perdu aujourd’hui”, dit-il. Lindsay Robert Barry dit vivre un vrai calvaire depuis ces deux dernières années. Le gréviste ajoute n’avoir rien dit à ses proches avant d’entamer sa grève. C’est à travers les journaux qu’ils ont appris la nouvelle. « Je voulais créer du travail à Maurice en ouvrant une compagnie dans le domaine de l’informatique », fait-il ressortir. Il rend le gouvernement responsable de cette situation. « On n’a pu prouver que c’était un plan Ponzi », dit-il.

Le climat d’affaires à Maurice l’a séduit et il voulait y investir son argent et rester au pays, mais son rêve a été de courte durée. Ronan Danzé se trouve lui aussi allonger sur un matelas au Jardin de la Compagnie pour réclamer ses Rs 14 millions qu’il a investies dans un plan de la BAM. « J’ai vendu tous mes biens en France avant de venir à Maurice, car j’avais un projet d’investir dans le pays », dit-il. Il a investi son argent dix jours avant le crash de la BAI. Il dit avoir vendu sa maison à Maurice pour vivre dans un appartement exigu. Pour vivre, Ronan Danzé avance qu’il a également vendu d’autres biens à des prix très bas. Cette grève de la faim, il dit la faire également pour les étrangers qui ont mis leur argent dans les fonds de la BAI et qui n’ont touché aucun sou jusqu’à maintenant. Il maintient qu’il restera ferme dans sa lutte. A ce jour, cet entrepreneur dit n’avoir rien reçu comme remboursement.

Selon Salim Muthy, qui accompagne les grévistes, cette grève de la faim a permis à certains clients d’être remboursés. Par ailleurs, les grévistes ont reçu la visite de l’ancien Premier ministre et leader du PTr, Navin Ramgoolam vendredi soir. Si la visite du Premier ministre, Pravind Jugnauth était attendue par les grévistes, celle-ci n’a pas eu lieu. Pour Salim Muthy, le refus du Premier ministre de voir les conditions des grévistes n’est pas acceptable. Le ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur, le président du MP, Alan Ganoo, ont fait, eux, le déplacement pour voir les grévistes.