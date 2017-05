SUPERCASH BACKGOLD ET BRAMER ASSET MANAGEMENT - XAVIER DUVAL : “C’est enn incompétence criminelle ki finn amene nou là zordi”

C’est une “incompétence criminelle” qui a conduit à la situation d’extrême détresse dans laquelle se trouvent aujourd’hui les victimes du Supercash Backgold et Bramer Asset Management, estime le leader de l’opposition. L’affaire BAI a été soulevée plusieurs fois au Conseil des ministres, indique-t-il, relevant que “c’est la décision de fermer la Bramer Bank et la manière dont le dossier en entier a été géré, ajoutées à cela l’abus de pouvoir et la discrimination dans le repaiement” qui ont conduit à la situation actuelle. Pour Xavier Duval, “ce qui a été fait est contre tous les principes établis d’une banqueroute ou d’une liquidation d’entreprise.”

Commentant la grève de la faim menée par les victimes du Supercash Backgold et Bramer Asset Management, le leader de l’opposition s’est attardé sur ce dossier, hier, lors de sa conférence de presse tenue à Ebène à l’école Sir Gaëtan Duval. D’emblée, il fait ressortir que le PMSD soutient toutes les personnes infortunées dans cette affaire mais souhaite qu’elles cessent leur mouvement. Il lance un appel pour que les victimes cèdent ce dossier à l’opposition qui mènera bataille pour eux, dit-il. “Mon souhait est que ces personnes arrêtent leur grève. Nous les aiderons. Et si besoin est, elles pourront par la suite reprendre leur grève de la faim”, dit Xavier Duval.

Abordant cette affaire, il dit ne pas comprendre pourquoi autant de cas ont été référés à la FIU qui, deux ans après, n’a toujours pas donné d’éclaircissements aux victimes. Selon lui, “il s’agit simplement de delaying tactics qui causent aujourd’hui préjudice aux victimes.” Faisant ressortir que des rumeurs circulent à propos d’un rachat de la NIC Ltd par la SICOM, le leader de l’opposition déplore “une grosse erreur si jamais cela s’avérait.” Et dans le pire des cas, le PMSD rassure qu’il veillera au grain à ce que la valeur d’achat soit concordante.

Dans un autre volet, le leader de l’opposition est revenu sur sa PNQ relative à l’Université de Technologies (UTM). Comme pour les autres PNQ depuis la rentrée, estime-t-il, celle de mardi dernier “a démontré que du plus haut sommet de l’État, à commencer par Pravind Jugnauth lui-même aux juniors, les ministres ignorent ce qui se passe dans leur ministère et ne maîtrisent aucun dossier.” Il en tient pour preuve la plus récente, les réponses de Leela-Devi Dookun-Lutchoomun sur le dossier UTM. Xavier Duval se dit déçu que la ministre de l’Éducation, qui aurait reçu des dizaines de lettres de protestations des étudiants et du personnel enseignant de cette université, n’ait jusqu’ici pas jugé nécessaire d’effectuer un constat de visu. “Mais elle a le temps de voyager à travers le monde. Cela est une motion de blâme”, dit-il, s’attardant sur l’état de nos institutions tertiaires à Maurice. Relevant que l’UoM est classé 51e, l’UTM 239e et l’Université des Mascareignes 340e sur toutes les universités en Afrique, le leader de l’opposition dit ne pas être étonné qu’il existe à Maurice plus de 4000 gradués chômeurs. “Ces trois institutions représentent la honte”, dit-il, estimant que l’état déplorable des infrastructures dans ces établissements démontre que l’accent n’est pas mis sur un encadrement proposé pour l’apprentissage des jeunes. Pour Xavier Duval, à l’heure où l’on parle de faire de Maurice un Education Hub, une réforme complète de l’éducation tertiaire est nécessaire. “Autrement, au lieu d’avancer, nous allons reculer”, dit-il.

Xavier Duval se dit également très surpris que la ministre de l’Éducation ait pris la défense de la directrice de l’UTM, Mme Sharmila Goorah-Seetulsingh. Il soutient que si le personnel enseignant a réussi à tenir une conférence de presse, les étudiants ont dû annuler la leur après qu’ils aient été “menacés” par la ministre qui les aurait rencontrés, jeudi dernier. “La ministre leur a dit que les choses vont s’arranger”, dit-il, estimant que cette démarche confirme ce qu’il a dénoncé au Parlement.

Le départ de la directrice de l’UTM réclamé

Pour Xavier Duval, ce n’est pas uniquement l’état des infrastructures qui est inquiétant à l’UTM, mais également l’aspect académique. Pour lui, Mme Goorah-Seetulsingh est grandement responsable des problèmes de cette institution. “Je ne fais pas d’accusations gratuites mais après enquête, le constat est que tout ceci résulte premièrement, de son incompétence; deuxièmement, de son manque d’expérience dans le management, et troisièmement, de son caractère conflictuel.” Le leader de l’opposition a énuméré cinq cas de harcèlement, dont deux cas référés à la police et aux services hospitaliers, sous la directrice de l’UTM dont il réclame la démission. “Le moral est au plus bas au sein de cette institution où pendant neuf ans, il n’y a pas eu d’exercice de promotions pour le non-academic staff et pendant six ans, aucune promotion pour le personnel enseignant”, dit-il. S’attardant sur l’état des infrastructures à l’UTM, Xavier Duval estime qu’au prix des frais de Rs 50,000 payés par les étudiants ,”c’est de l’arnaque!” Alors qu’une demande a été faite par la direction pour une augmentation des frais de scolarité, Xavier Duval estime, lui, que l’État devrait augmenter la subvention accordée à l’UTM qui est à ce jour de 1/10e per capita, soit de Rs 5000 seulement contre Rs 50000 par élève à l’UOM.

Sur le dossier de la drogue, le leader de l’opposition se dit convaincu qu’il n’y a, malgré les saisies effectuées ces derniers temps, aucune pénurie d’héroïne sur le marché. Un constat avancé après une enquête, dit-il, soutenant que le prix de l’héroïne sur le marché n’a pas changé, ce qui démontre qu’il n’y a pas de pénurie alors que le prix du cannabis a augmenté, contrairement à la drogue synthétique dont le prix est en baisse. Pour Xavier Duval, cela démontre que “pe zazé, pe tape l’estomac, mais tout cela n’est que effet d’annonce”. “Le marché est inondé de drogue”, dit-il, parlant d’échec s’agissant du combat que Pravind Jugnauth contre la mafia.

Congrès du PMSD ce matin à Ebène

C’est à un double événement qu’assisteront les partisans du PMSD ce matin à Ébène. Les Bleus célèbrent le 62e anniversaire du parti parallèlement aux 30 ans de carrière politique de Xavier Duval. Pour l’occasion, trois marquises ont été dressées à l’école Sir Gaëtan Duval qui accueillera demain quelque 10000 personnes. “Nous avons 9000 chaises déjà et on compte rajouter 1000 encore pour que nos invités soient tous à l’aise”, disait Xavier Duval, hier, lors de sa conférence de presse qu’il a tenu à faire à Ebène, “afin de montrer d’avance ce que nous avons prévu comme espace.” Trois thèmes seront abordés par les intervenants de ce rassemblement, soit “Résultats lors Résultats” ; “Gouverner autrement” et “Passion et Compassion”. Le PMSD présentera également les dix points majeurs de son programme gouvernemental. S’appuyant sur les derniers événements dans le monde, en l’occurrence le Brexit, l’élection de Donald Trump aux États-Unis et d’Emmanuel Macron en France, Xavier Duval estime que “tout est possible en politique.” C’est pourquoi il enverra à ses partisans aujourd’hui, “un message d’espoir”.