SUR LE DEM : Retrait confirmé de Shumba Energy Ltd

Shumba Energy Ltd a décidé d'entamer toutes les procédures nécessaires en vue de son retrait (de-listing) du Development and Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice. Une décision en ce sens a été prise vendredi dernier par le conseil d'administration de la société.

Dans une communication officielle adressée au marché, le conseil d'administration de Shumba Energy Ltd explique que malgré les investissements consentis dans les opérations minières et les efforts déployés pour accroître la valeur nette des actifs de la société, il y a eu peu d'échanges d'actions de Shumba Energy Ltd sur le second marché de la Bourse de Maurice. Selon les dirigeants de la société, moins d'un pourcent des actions ont été échangées sur le DEM. En revanche, environ 99% des transactions ont été enregistrées sur le Botswana Stock Exchange. « In short, there has been no recognition on the market in Mauritius of the Company's significant achievement and progress in growing its net asset value », expliquent les directeurs.

Le déséquilibre entre le niveau effectif des échanges sur le marché boursier mauricien et celui du marché boursier botswanais a eu pour effet que la valeur du titre de Shumba Energy Ltd n'a pas réellement progressé, ce qui a eu un « negative impact on shareholder value ». Dans les milieux boursiers locaux, la décision du conseil d'administration de Shumba Energy Ltd de demander un « de-listing » de la DEM ne doit pas surprendre, et ce pour diverses raisons : 1) les valeurs minières ne suscitent pas un grand intérêt de la part des investisseurs locaux; 2) les sociétés minières passent actuellement par des moments difficiles, les prix ayant chuté dans le sillage de la baisse des prix des matières premières; 3) Shumba Energy Ltd, fait-on ressortir, n'a pas véritablement démarré l'exploitation commerciale des ressources minières; et 4) les investisseurs, tant locaux qu'étrangers, estiment, à la lumière de la progression du marché boursier local, qu'il y a d'autres alternatives pour rentabiliser leurs placements. Notons que Shumba Energy Ltd avait été admise sur le DEM en avril 2014.