SUR LA PISTE DES (VOITURES) JAGUAR : La voiture de l’ancien Lord-Maire Gaëtan Duval se trouve aux états-Unis

Notre article intitulé « Quand le génie mauricien transforma une Jaguar XJ6 » publié le dimanche 2 avril dernier ne se voulait qu’un modeste hommage rendu à des ouvriers de la firme Taylor Smith pour un exploit technique réalisé en 1972 afin de plaire à Gaëtan Duval, alors ministre des Affaires étrangères et Lord-maire de Port-Louis, et qui tenait tant à ce que la reine Elizabeth II, en visite à Maurice, puisse être vue par les citadins lors de ses déplacements dans la capitale. Mais c’était sans compter aussi avec la passion de nos concitoyens collectionneurs et amateurs de voitures anciennes, les Vintage cars, comme ils les appellent dans leur jargon.

Un des premiers à avoir réagi pour exprimer le grand plaisir qu’il aura éprouvé en prenant connaissance dudit article de réminiscences a été Pierre Rivet, ancien secrétaire de la Chambre d’Agriculture, qui lui-même possède « fièrement », une Jaguar de la série 12.81. Dans une correspondance qu’il nous a adressée, Pierre Rivet affirme que, lors du passage chez nous d’Elizabeth II en avril 1972, “en sus de l’appréciation de British Leyland pour la reconversion en décapotable de la Jaguar XJ6 effectuée par les ouvriers de Taylor Smith, l’île Maurice avait reçu également celle du Scotland Yard qui était responsable de tout le volet sécurité de la reine . En effet, des représentants de cette unité spéciale de la police britannique “avaient été expressément dépêchés sur place pour passer en revue tous les détails relatifs à cette reconversion”. (Voir en hors-texte la correspondance de Pierre Rivet).

Pour rappel, à l’origine de l’exploit des ouvriers de Taylor Smith, parmi lesquels figuraient Pierre Yves Ramtohul, chef mécanicien, et Sydney Tonta, mécanicien, fut une requête extravagante venant de Gaëtan Duval, alors ministre des Affaires étrangères de Maurice et Lord-maire de Port-Louis. Le leader du PMSD, dont la popularité avait commencé à amorcer une courbe descendante en raison d’une coalition impopulaire avec le Parti travailliste au lendemain des élections générales de 1967, venait de terminer son jogging à Londres quand son regard fut attiré par une voiture exposée dans un showroom. C’était une Jaguar XJ6. Il entra dans le magasin et en passa commande sur-le-champ en indiquant, raconta-t-il, au vendeur de l’envoyer à la municipalité de Port-Louis et d’adresser ensuite la note à la Haute commission de Maurice à Londres. Eh oui ! Au bon vieux temps d’une certaine idée de la bonne gouvernance, c’est ainsi que les choses se passaient. Ce qui contribua d’ailleurs à la révocation, en 1973, des conseillers bleus à la municipalité de Port-Louis à qui leurs alliés travaillistes du moment reprochèrent après, mais très tardivement, leur gestion abusive des deniers publics...

“Tu me décapotes cette voiture”

A l’époque, le pays se préparait à accueillir une visite de la reine Elizabeth. A l’arrivée du luxueux véhicule à Maurice, Gaëtan Duval se rendit chez la firme Taylor Smith pour voir son directeur et ami, Dennis Taylor, à qui il devait dire: « Ta reine vient nous rendre visite. Je souhaiterais que tu me décapotes cette voiture afin que le public puisse mieux voir la souveraine. »

Et, c’est ainsi que dans une île Maurice indépendante depuis seulement cinq ans et pourtant en pleine éveil de prise de conscience de ses jeunes contre un néo-colonialisme étouffant, le leader historique du PMSD parvint à faire acclamer la monarque britannique dans les rues de Port-Louis. Ce fut pour Duval une vengeance qui se mangea très froide et qui, tant soit peu, répara l’affront que lui et Sir Seewoosagur Ramgoolam avaient eu à subir quelques années plus tôt — septembre 1969 — quand, malgré la police secrète et les soldats de la SMF, ils ne purent empêcher une manifestation des “premiers militants” qui devait déboucher sur la création même du MMM au rond-point de St Jean contre la visite de la princesse Alexandra et son homme d’affaires de mari, Angus Ogilvy.

Cela dit, qu’est-il advenu depuis de la fameuse Jaguar XJ6 décapotée pour la reine ? Selon Christophe Leroux, président de l’Association mauricienne des collectionneurs de voitures classiques, peu de temps après la visite, le gouvernement central mit le véhicule en vente à l’encan. C’est un Américain du nom de Robert L. Scott, qui travaillait à Maurice, qui en fit l’acquisition. Au bout de deux années, celui-ci l’a transportée avec lui en Angleterre, puis en Virginie, aux Etats-Unis. Vers 1977, Scott l’aurait vendue à un membre d’une famille d’industriels allemands, Krupp Steel, dans la région nord de la rivière Hudson, près de New York.

Pour la petite histoire, Robert L. Scott, un inconditionnel des voitures de la marque Jaguar, possédait déjà une XK-120 lorsqu’il exerçait chez nous dans les années 1960. Il l’avait achetée aux Etats-Unis alors qu’il était à l’université et l’avait nommée « Black Beauty ». Il a utilisé cette voiture quotidiennement entre sa résidence qui se trouvait sur la propriété sucrière de Trianon, à Quatre-Bornes, et l’ambassade américaine, à Port-Louis.

Selon un courriel qu’a reçu Christophe Leroux, l’histoire de la Jaguar Black Beauty de Robert Scott paraît tout aussi amusante que celle de la décapotable de la reine elle-même. « Pour pouvoir la transporter en Grande-Bretagne, je dus recourir au service d’un navire de ravitaillement de la Royal Navy. Le coût fut très élevé, mais ce n’était rien par rapport à une condition écrite à laquelle je fus forcé de me soumettre: à n’importe quel moment, dans des circonstances d’urgences, ma voiture pouvait être balancée par-dessus bord. Heureusement, tout se passa très bien et, à ce jour, la XK-120 dort dans un garage dans l’état du Maine, près de la Nouvelle-Angleterre, aux USA. Qui plus est, elle a conservé son numéro matricule 8738 délivré à l’île Maurice», écrit Robert L. Scott.





FLASH-BACK : Jaguar XJ6

«J’ai pris connaissance, avec beaucoup de plaisir, de l’article intitulé Quand le génie mauricien transforma une Jaguar XJ6 paru dans l’édition de Week-End du 2 avril.

On raconte qu’en sus de l’appréciation de British Leyland à l’occasion de la visite de la reine Elisabeth, nous avions reçu aussi celle du Scotland Yard qui était responsable de tout le volet sécurité. En effet, des représentants de cette unité spéciale de la police britannique avaient été dépêchés sur place pour passer en revue tous les détails y relatifs.

La Jaguar XJ6 de la Série 1 fut lancée officiellement en octobre1968 à Londres au Earls Court Motor Show et eut l’effet d’une bombe et d’une révolution dans le monde automobile, de par le génie de son moteur XK et le galbe ensorcelant de sa carrosserie.

On aime à penser que Dennis Taylor, amateur reconnu des voitures Jaguar, comme affirmé dans la rubrique, était alors lui-même propriétaire de la toute première XJ importée de Coventry. Cette voiture, immatriculée depuis l’origine AA866 is still going strong aujourd’hui et appartient à Cyril Perrier.

Plusieurs voitures de ce modèle Série 1, soit en capacité 4.2 ou 2.8 litres, ont été achetées depuis, soit par des firmes locales, soit par des particuliers, amateurs de la marque. On peut comprendre l’engouement local que cette voiture créa ici en 1972, ayant comme références nobody less than la reine Elizabeth en personne et le très populaire Lord-maire d’alors de notre capitale !

On en trouve quelques-unes circulant toujours fièrement sur nos routes. Je suis moi-même l’heureux propriétaire d’une Série 1 de 2.8 l, voiture qui avait été commandée en mars 1973 par une grande maison d’assurance pour son directeur général.

Quand je la sors — en week-end principalement —, je cause presque des embouteillages tant elle éveille la curiosité et l’admiration des automobilistes, de dames et divers piétons, croisés en cours de route. A real head turner ! Et quand, récemment, j’ai fait l’expérience d’une panne dans un village de l’ouest et que je m’étais garé sur le bas-côté de la route en attendant les secours mécaniques, je fus très vite entouré d’une bande joyeuse de curieux qui me complimentaient sur son excellente condition de carrosserie dans ce cas précis !

Compliment que je dédie aux trois propriétaires antérieurs de cette attachante voiture et à qui va toute ma reconnaissance.

Pierre Rivet