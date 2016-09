SUR NOS ROUTES : Quatre morts de plus depuis jeudi

La série noire des accidents fatals se poursuit, quatre nouvelles victimes étant à déplorer depuis la fin de la semaine dernière. L’ancien caporal Chataram Jhurry, âgé de 58 ans, 98e victime de cette année, a trouvé la mort hier dans un accident impliquant une conductrice ivre. Le drame s’est produit hier vers 7h30 sur la route principale de St-Joseph, à Terre-Rouge. Chataram Jhurry circulait à motocyclette lorsqu’il a été percuté par un van, conduit par une habitante de Mon-Choisy de 39 ans. Le Samu a alors été mandé sur les lieux mais n’a pu que constater le décès du quinquagénaire. Une autopsie a été pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, Police Medical Officer (PMO), laquelle a révélé que Chataram Jhurry a succombé à un choc résultant de ses multiples blessures. De son côté, la conductrice du van a été testée positive à l’alcootest. Blessée lors de la collision, elle a été admise à l’hôpital du Nord, où a été placée sous surveillance policière.

D’après Sonnie Gohkool, la belle-sœur de la victime, Chataram Jhurry était sorti acheter des laitues et c’est sur le chemin du retour qu’il a été heurté par la fourgonnette. « J’ai appris que le véhicule avait dérapé avant de percuter mon beau-frère. Le van l’a traîné avec sa motocyclette sur plusieurs mètres », raconte-t-elle. Et de poursuivre : « Nous sommes une famille très unie. Cela nous fait beaucoup de peine de perdre l’un des nôtres dans des conditions aussi atroces. » Les obsèques de Chataram Jhurry ont eu lieu aujourd’hui à 11h.

Par ailleurs, trois autres personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route vendredi. Avinash Ramdeehul et Soundiren Vaitilingum, des habitants de Bel-Air-Rivière-Sèche âgés de 27 ans, étaient à motocyclette lorsqu’ils ont été percutés par un camion sur la route Shivala, à Bramsthan, vers 22h. Lorsque la police de Flacq est arrivée, les deux jeunes étaient coincés entre le camion et un mur en béton tandis que leur véhicule gisait sur l’asphalte. Avec l’aide de volontaires, les policiers sont parvenus à déplacer le van puis ont conduit les deux victimes à l’hôpital de Flacq, où leur décès a été constaté.

Avinash Ramdeehul, qui était employé comme pâtissier à l’hôtel LUX, avait prévu de se marier le 24 novembre prochain. Nirmal, son frère, raconte qu’il était ambitieux et avait « des projets plein la tête ». Encore sous le choc, il a confié au Mauricien avoir identifié la victime « uniquement grâce à ses documents et ses bijoux ».

Liladevi Vaychillingum, la mère de Soundiren Vaitilingum, est, elle, effondrée, car ayant perdu son fils unique. Elle raconte que la dernière fois qu’elle l'a vu vivant remonte à vendredi après-midi. C’est le personnel du Samu qui lui a appris la triste nouvelle. Un proche de Soundiren Vaitilingum raconte que ce dernier « ne pouvait pas se passer de ses amis », ajoutant : « Li ti touzour presan kan ti bizin li. »

Un autre accident est survenu sur la route principale de Ville Bague jeudi dernier. Neetesh Gopaul, plus connu sous le nom de Rajiv, un habitant de Mapou de 20 ans, circulait à moto lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule, terminant sa course contre un arbre. Grièvement blessé, il a été conduit à l’hôpital du Nord et été admis aux soins intensifs. Toutefois, il devait succomber à ses blessures à 7h45 vendredi. Son oncle relate que le jeune homme devait prendre part prochainement aux examens du HSC. « Il est parti trop tôt. Bien que toujours pris par ses études, il trouvait toujours du temps pour travailler et subvenir aux besoins de ses proches », confie-t-il. Sur 98 victimes d’accidents cette année, 41 étaient des motocyclistes, contre 30 piétons.