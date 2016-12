SURINAM - AU COURS D'UNE DISPUTE : Madhvi Jaypaul mortellement agressée par son concubin

Dharamdeo Nelliah, un habitant de Surinam de 49 ans, s'est livré à la police de Souillac hier soir afin d'avouer le meurtre de Madhvi Jaypaul, sa concubine de 37 ans, qui remonte au 24 décembre. Ce jour-là, après une dispute, le suspect l'a agressée mortellement à coups de machette. Arrêté, il a comparu en cour aujourd'hui sous une charge provisoire de meurtre.

La relation de Dharamdeo Nelliah, 49 ans, plus connu sous le nom de Kumar, et de Madhvi Jaypaul, née Dindoyal, 37 ans, battait de l'aile depuis plusieurs mois. Cela faisait ainsi déjà trois mois qu'ils vivaient chacun de leur côté, soit le quadragénaire à Surinam et sa concubine, elle, à Mare-Tabac. Mais pour des raisons encore inconnues, cette dernière avait décidé de lui rendre visite à son domicile le réveillon de Noël. Cette fois encore, leur rencontre devait conduire à une énième dispute, laquelle aura pris une tournure dramatique pour Madhvi Jaypaul. Dans un accès de colère, son concubin s'est en effet emparé d'une machette et l'a agressée dans sa chambre à coucher. Le quadragénaire a ensuite abandonné son corps sans vie sur le lit. Ce n'est qu’hier, à 21h10, qu'il s'est finalement livré à la police de Souillac pour avouer son crime.

Lorsque les policiers du poste de Souillac sont arrivés sur les lieux du crime, ils ont retrouvé le corps de la victime, en état de décomposition, gisant sur le lit. Celui-ci a ensuite été transféré à la morgue. À l'heure où nous mettions sous presse, une autopsie devait être pratiquée afin de déterminer la cause du décès. Dharamdeo Nelliah, qui gagnait sa vie comme chauffeur pour le compte de la compagnie MECOM, s'est pour sa part constitué prisonnier. À la mi-journée, aujourd'hui, il a comparu en cour sous la charge provisoire de meurtre. Il a ensuite été reconduit en cellule, la police ayant objecté à sa remise en liberté.

Contactée par Le Mauricien ce matin, Subawtee, la mère du meurtrier présumé, confie que le quadragénaire était venu lui rendre visite hier soir, soit peu de temps avant qu'il se livre à la police. « Kumar est venu à la maison et m'a annoncé qu'il avait tué Madhvi la veille de Noël. J'avais cru à une plaisanterie, mais il a insisté. Linn dir mwa li kapav fair serman lor mo latet », a-t-elle expliqué. Et d'ajouter que « Kumar m'a indiqué que le corps commençait à dégager une odeur nauséabonde ». C'est ainsi que sa mère lui a vivement conseillé de se rendre à la police, celle-ci présidant que son fils a longtemps hésité.

Devant l'insistance de cette dernière et de son frère, Dharamdeo Nelliah est finalement rentré se doucher avant de se rendre au poste de police de Souillac. D'après un proche de ce dernier, suite à ses nombreuses disputes avec Madhvi Jaypaul, le suspect espérait refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Quant à la victime, elle laisse derrière elle trois enfants.