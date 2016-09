À SURINAM - CONGRÉGATION DE MÈRE TERESA : Les Frères Missionnaires de la Charité auprès des pauvres dans la discrétion

Mère Teresa sera proclamée Sainte officiellement demain par l’Église catholique. Un événement auquel beaucoup de Mauriciens ne resteront pas indifférents en raison des liens que la Bienheureuse a tissés avec le pays. Un de ses maillons est la présence des Frères Missionnaires de la Charité dans le sud de l’île. Des missionnaires tout aussi discrets que leurs « Sœurs » œuvrant dans la même voie depuis plus de quarante ans à Roche-Bois. Faisons une incursion à la « Mercy Home » de ces Frères Missionnaires à Surinam, une maison d’accueil pour les hommes qui se sont retrouvés dans des situations de vie extrêmement difficiles. Dans ce foyer ils ont retrouvé le sourire et évoluent au sein d'un environnement paisible et fraternel.

Au cœur du village de Surinam, sur la route principale conduisant à Riambel, un grand panneau ne passe guère inaperçu. Nous sommes à l’entrée de la « Missionaries of Charity (Brothers) Mercy Home » et la porte grande ouverte invitant par là même à y entrer. Cette communauté masculine des Missionnaires de la Charité est présente à Maurice depuis trente-deux ans mais elle est toujours peu connue de la population. Mère Teresa a institué Les Frères Missionnaires de la Charité en 1963, soit treize ans après avoir fondé la communauté des Sœurs Missionnaires.

À Maurice, avant de s’installer dans le sud du pays, le premier couvent des Frères Missionnaires se trouvait à Cassis. Si les « Petites Sœurs » de Mère Teresa sont facilement reconnaissables dans la rue en raison de leurs saris blancs à liseré bleu, les Frères Missionnaires, eux, ne portent pas d’habits distinctifs. Leurs vêtements sont ordinaires et un petit crucifix accroché à leur habit indiquent leur appartenance à la vie religieuse. Dans la « Maison de la Miséricorde » à Surinam, cinq Frères poursuivent discrètement la mission de Mère Teresa. Ce sont des ressortissants étrangers issus du Burundi, Madagascar, Philippines, Inde et Kenya.

Qu'en est-il de leur mission sur notre sol ? « Nous ne faisons rien d’extraordinaire », répond en toute humilité le Frère Leonard Hakizimana, à Maurice depuis sept ans et responsable de la communauté. « Nous sommes là tout simplement pour témoigner de l’amour et de la miséricorde de Dieu dans la vie quotidienne, pour servir les pauvres; le Frère Missionnaire de la Charité doit être un ami pour les plus pauvres et pour toute personne en situation de détresse. Il vit lui-même dans la simplicité », explique le Frère Leonard.

Ce foyer d’accueil constitue une première réponse de cette aide aux plus pauvres. « Nous constatons une augmentation de cas de détresse de toute forme dans le pays et nous avons fixé des critères pour s’assurer de l'accueil des plus démunis, soit les cas les plus urgents », poursuit le religieux eu égard à ceux qui parviennent à obtenir une place en cette maison.

Un foyer ouvert donc, sans préjugés : y sont accueillies les personnes rejetées par leur famille et qui se retrouvent à la rue sans nourriture et sans moyens financiers. Il en est de même pour les victimes de la drogue et de l’alcool et souffrant de graves maladies ; des personnes avec des handicaps mentaux et physiques lourds; et les sans-abri. « Les personnes dont les familles ne veulent plus s’en occuper et qui sont considérées comme un fardeau pour leurs proches sont notre priorité » souligne le Frère Leonard.

Les protégés des Frères Missionnaires de la Charité, évoluent désormais dans un environnement nettement plus confortable, qui ne relève néanmoins pas du luxe. L’endroit est spacieux, paisible, propre et baigne dans une belle clarté. La cour dotée d'une luxuriante végétation, entretenue avec soin et amour, ajoute à la fraîcheur des lieux et invite au délassement et au recueillement. Ce sont les Frères Missionnaires eux-mêmes, aidés de quelques employés, et parfois des bénévoles, qui s’occupent de la trentaine de pensionnaires. Le visage tout sourire, ces Frères de Mère Teresa sont sereins dans l'accomplissement de leur mission tournée vers le divin. « Le sourire et la confiance de ces pensionnaires en ces personnes qui les entourent sont un cadeau » témoigne le responsable.

Cette maison d’accueil n’est qu’une partie de la vaste mission de ces Frères de Mère Teresa. Ils visitent les familles en situation précaire en leur apportant denrées alimentaires et autre soutien matériel; rendent visite aux malades chez eux et dans les hôpitaux et accordent une écoute active à l'intention de ceux qui viennent frapper à leur porte quotidiennement pour confier leurs problèmes. « Le soutien spirituel que nous apportons est une autre dimension de notre travail de missionnaire », rappellent ces Frères Missionnaires de la Charité.

En communion avec les milliers de Sœurs et Frères de la Congrégation répartis dans le monde entier les cinq Frères Missionaires à Maurice, depuis plusieurs semaines, se préparent au plan spirituel à vivre l'événement de la canonisation de leur fondatrice. La MBC 1 retransmettra en direct la cérémonie de canonisation, prévue à Rome demain à partir de 12h30.