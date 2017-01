SURPRISE DE L'ANNÉE 2016 : Le non-renouvellement du contrat de Michael Glover comme CEO du TFES

On savait certes que Michael Glover, Chief executive du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), était dans le viseur du ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, depuis qu'il a été nommé à ce poste par le gouvernement de l'Alliance Lepep il y a deux ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier est enfin parvenu à ses fins puisqu'il n'a pas renouvelé le contrat de Michael Glover vers la fin de juillet. Celui qui avait été nommé en 2002 sous l'ancien gouvernement MMM/MSM, plus précisément par l'ancien ministre Ravi Yerrigadoo, n'avait alors plus qu'à plier bagage. Idem pour sa secrétaire de très longue date, Sita Taharee, alors que son fidèle lieutenant, Gaëtan Lufor, a jusqu'au mois prochain pour vider les lieux.

La démarche de Yogida Sawmynaden aura définitivement causé stupeur et incompréhension parmi la classe sportive. Les athlètes ont été les plus marqués, eux qui avaient bénéficié des diverses facilités mises en place par le TFES sous la direction de Michael Glover. Grâce à sa vision d'ailleurs, il avait, à travers le trust, réussi à donner un nouveau sens au sport de haut niveau. Sans compter sa détermination à faire du sport-études le nouveau pilier du sport mauricien.

Quoiqu'en disent certains, Michael Glover aura été, au cours de ces 14 dernières années, l'âme même de ce projet qu'est le TFES, un projet parti d'un rien, mais qui au fil du temps a pris une ampleur incroyable, telle que le sport mauricien repose aujourd'hui sur nombre de ces athlètes qui ont été pris en charge par le TFES. Des athlètes qui, pour beaucoup, ont porté dignement les couleurs de la République de Maurice lors des Jeux olympiques de Rio au Brésil, lors des Championats du monde, des Championnats et Jeux d'Afrique, mais également lors des Jeux des îles de l'océan Indien.

En novembre d'ailleurs, quelques jours seulement avant son départ pour un stage de deux mois en altitude au Kenya, Mohammad Dookun faisait la déclaration suivante à Week-End : « Je tiens à remercier l'ancien Chief Executive Officer du Trust Fund for Excellence in Sports, Michael Glover, sans qui je ne serai pas à l'université aujourd'hui. Je ne cesserai jamais de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi tout comme cette allocation que je perçois du trust. » C'est dire que Michael Glover, à travers le trust, avait su redonner confiance aux athlètes et leur permettre de croire, à nouveau, que le sport et les études marchaient de paire.

Et ce n'est certainement pas Jessika Rosun, spécialiste du javelot, qui nous dira le contraire, elle qui a brillamment obtenu un BA Honours en anglais après quatre ans d'études financés par le trust. Astridge Samoisy (marteau) a obtenu son Bsc en commerce, Jameson Perrine (400m haies) son Bsc Honours en agriculture, alors que la recordwoman du triple saut Karina Jolicoeur est, elle, professeure de sport. Ces trois athlètes étant tous des Rodriguais. Le judoka Bryan Etienne est, lui, ingénieur civil. D'autres à l'image d'Emilie Chan Chee (natation), Sarah Sylva (judo), Aatish Lubah et autres Julien Paul (badminton) avaient tous brillamment réussi leurs HSC (Higher School Certificate) et A level pour aborder ensuite des études tertiaires.

Ce sont là quelques exemples de la réussite même du trust sous l'ère Michael Glover. Sans compter qu'un premier pas avait été à nouveau franchi, l'année dernière, avec la décision du TFES de financer les études tertiaires de la nageuse Elodie Poo Cheong, à travers une bourse sport-études aux États-Unis. Cela comme ce fut le cas pour bon nombre d'athlètes, nommément Christian Boda, Christine Duverger, Ricky Wai Choon et autres Désiré Pierre Louis, qui avaient pu profiter vers la fin des années fin 80 et début 90, de ces mêmes avantages.

C'était aussi l'époque où Michael Glover était ministre des Sports. Même si le TFES vient d'accorder son soutien à la spécialiste du 200m, Aurélie Alcindor, après une requête de l'Association mauricienne d'Athlétisme, pour une bourse d'une année aux États-Unis, au Cowley College dans l'Arkansas, la question est toujours de savoir si d'autres athlètes bénéficieront aussi de ce soutien si la situation l'exigeait.

Au niveau du sport-études toujours, Michael Glover avait pu, grâce au soutien de l'ancien recteur du collège St Esprit, à Quatre Bornes, nommément Jacques Malié, mettre en place une classe spécialement dédiée aux athlètes retenus dans ce projet. Sans compter que toutes les facilités nécessaires avaient été mises à la disposition de ces jeunes, afin qu'ils puissent penser uniquement à leurs études et à leurs disciplines de prédilection. Tout avait d'ailleurs été fait pour que les résultats soient à la hauteur dans les deux sens. Sans oublier que le TFES avait en outre trouvé un accord avec le collège Bon et Perpétuel Secours de Beau-Bassin, où le sport fait partie intégrante du cursus scolaire.

Le TFES a en sus signé plusieurs conventions, notamment avec le Bureau de l'Éducation Catholique, l'Université de Maurice, la Mauritius Institute of Education et la Mauritius Institute of Training and Development. Il est aussi bon de savoir que le trust a créé plusieurs Pôle Espoir et Pôles Jeunes, à Maurice comme à Rodrigues. Car il faut reconnaître qu'à travers Michael Glover, une attention spéciale a toujours été accordée aux athlètes rodriguais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont jamais déçu au niveau de leurs études et au niveau des performances sportives. Michael Glover est aussi l'un des rares, sinon le seul dirigeant sportif, à avoir toujours démontré que l'insertion professionnelle des athlètes est une priorité.

Avec le non-renouvellement du contrat de Michael Glover, beaucoup de questions subsistent. On se demande d'abord quelle orientation le ministre Yogida Sawmynaden compte donner au TFES. Car cinq mois après, le mouvement sportif attend toujours sa fameuse formule qui donnera encore plus d'ampleur à une structure qui a déjà fait ses preuves et qui l'a fait jusqu'au départ de Michael Glover comme CEO du TFES en juillet. Rappelons aussi que cinq mois après, le MJS n'a toujours pas nommé son remplaçant.

Est-ce à dire que Michael Glover est irremplaçable et que certains ont fini par reconnaître leurs erreurs ? Ou a-t-on tout simplement peur de mener le TFES à l'échec tout comme certains ont, par le passé, tout bonnement dilapidé l'héritage laissé par Michael Glover après son départ du MJS en tant que ministre ? Autant de questions dont seul le ministre Sawmynaden semble détenir les réponses.