SURTAAL MUSIC FESTIVAL AU CONSERVATOIRE FRANÇOIS MITTERAND : Concert hommage au Pandit Sudhir Kumar Saxena

A l'occasion de la première édition du Surtaal Music Festival, l'association Shruti Music de la Réunion s'associe au Conservatoire de Musique François Mitterrand pour rendre un vibrant hommage au grand maître du tabla, Pandit Sudhir kumar Saxena, ainsi qu'à deux artistes Mauriciens, Soudama Jankee (chanteur de bhajan et ghazal) et Naden Veerapen (professeur de tabla). Le Conservatoire qui célèbre son 30e anniversaire cette année et accueillera le public du Surtaal Music Festival autour d'une série d'évènements qui auront lieu les 17 et 18 août 2017. Concerts et ateliers de tabla et de chants hindoustanis sont au programme.

Pandit Sudhir Kumar Saxena était l'un des plus éminents joueurs indiens de tabla (percussion constituée de deux fûts, le dayan et le bayan) de ces 50 dernières années. Il fut également le premier professeur à travailler dans une université d'enseignement supérieur. Issu de l'« Ajrada Gharana », une école d'apprentissage de musique hindoustani (Inde du Nord), il a appris sous la direction du doyen même de la Ajrada Gharana, Ustad Habeebuddin Khan. Le concert hommage est une chance unique d'entendre des artistes mauriciens de la musique classique indienne. Le public pourra découvrir les voix envoûtantes de Kisnah Ramma et Artee Jankee dans le style hindoustani. Un duo de tabla, concert rare, conjuguant l'art et la science rythmique. Nandkumar Tataree et Subhash Dhunoohchand maitrisent aussi bien l'art de l'accompagnement que du solo. Disciple de Devnandan Deerpaul et du légendaire Pandit Sudhir Kumar Saxena, ils ont tous deux reçu un enseignement intensif dans le style du Ajrada Gharana. Ils ont accompagné de grands musiciens et chanteurs de la musique indienne, incluant Pt Hariprasad Chaurasia, Pt Rupak Kulkarni, Swati Natekar, Pt Narendra Bataju, Pradeep Barot, L. Shankar etc…. Nandkumar poursuit son apprentissage de tabla actuellement sous la direction de Pandit Yogesh Samsi. Leur dextérité et subtilité à manipuler le temps et le ton à travers les schémas rythmiques complexes est une chose remarquable. Un concert à ne pas manquer !!

Jeudi 17 août à partir de 16h30.

Ateliers de tabla sous la direction d'Anand Chuttoo et ateliers de chants hindoustani sous la direction d`Artee Jankee. Réservation au 4241012, Conservatoire de Musique François-Mitterrand, Quatre-Bornes.

Vendredi 18 août à partir de 18h30, concert de musique classique indienne

Concert hommage avec Kisnah Ramma (vocal), Artee Jankee (vocal) et duo de tabla avec Nankumar Tataree de Londres et Subhash Dhunoohchand de la Réunion (entrée libre dans la limite des places disponibles).

Salle de l'Auditorium du Conservatoire de Musique François-Mitterrand

Avenue Mgr Murphy, Quatre-Bornes.

Tel.: 424 10 12

Entrée Libre

DJ Ashwin au service des Mauriciens en France

Sharvan Sharma Lallbeeharry, aussi connu comme DJ Ashwin, Mauricien établi depuis 10 ans dans la région parisienne fait la promotion d'artistes mauriciens en France. Son but est de promouvoir et de valoriser la culture mauricienne dans l'Hexagone. Plusieurs artistes mauriciens, dont Mr Love, Gary Victor, Blakkayo, The Prochecy et Rambha Ramtohul, ont fait appel à lui pour des soirées mauriciennes à Paris.

DJ Ashwin souhaite que les artistes mauriciens reprennent confiance en eux et continuent à montrer l'étendue de leurs talents sur la scène parisienne car, dit-il, les agents en France ont dernièrement fait l'objet de vives critiques du fait qu'ils ont exploité les artistes mauriciens financièrement et au niveau de l'hébergement.

Ceux qui souhaitent se produire à Paris peuvent contacter DJ Ashwin sur le + 33647672806, Facebook et sur le dj.mix@mail.com

ATELIER DE TRAVAIL SUR LE THÉÂTRE : Mahendra Prasad Singh à Maurice

Mahendra Prasad Singh, dramaturge de la Indian Culture and the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) animera jusqu'au lundi 25 août un atelier de travail sur le théâtre en bhojpuri intitulé "Promoting Bhojpuri Culture Through Theatre" in Mauritius".

Mahendra Prasad Singh, également metteur en scène et acteur et le fondateur de la Rangashree Theatre & Group est à Maurice à l'initiative de la Bhojpuri Speaking Union dirigée par le Dr Sarita Boodhoo. Il animera un atelier de travail à l'intention des artistes de Vacoas/Phoenix de 17 h à 20 h au Centre culturel Indira Gandhi à Phoenix. Mahendra Prasad Singh sera étagalement au Rabindranath Tagore Institute le mercredi 16 et le jeudi 17 août après les heures de l'école. Ces ateliers de travail culmineront avec une grande finale prévue pour le lundi 21 août de 17 he à 18 h au centre culturel Indira Gandhi à Phoenix.