Surveiller ou punir : le rétablissement de la peine de mort 

« Il est laid d’être punissable, mais peu glorieux de punir.»

- Michel Foucault, philosophe français, in Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, 1975

La presse s’est fait l’écho de propos récents tenus par le très respecté Maître Antoine Domingue, S.C., ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats (Chairman of the Bar Council), qui prône le rétablissement de la peine capitale pour le crime de trafic de stupéfiants.

Avant que notre frange gauchiste-libérale ou nos libertariens ne commencent à pousser des cris d’orfraie à la simple mention de la peine de mort, je me permets d’intervenir pour soutenir la proposition de mon confrère.

A l’ère de la dictature du politiquement correct, se prononcer en faveur de la peine de mort est devenu un acte d’anticonformisme, voire même de rébellion intellectuelle.

Les bien-pensants ne manquent pas d’arguments contre la peine ultime : barbarie, rabaissement au rang du criminel, droit à la dignité humaine… bref toutes les antiennes apprises par cœur et régurgitées à volonté.

Or ces arguments sont fallacieux, car ils se focalisent uniquement sur l’acte de punir, en faisant abstraction du motif de la punition.

Pour en comprendre les enjeux, intéressons-nous aux écrits du philosophe français Michel Foucault sur la renonciation par les sociétés à la punition au profit de la surveillance (I), et nous constaterons la nécessité d’un retour à la punition lorsque la surveillance se révèle impuissante (II).

I.Comment la punition s’est transformée en simple surveillance : le supplice de Damiens

« Surveiller et punir – Naissance de la prison », publié en 1975, est un ouvrage consacré à l’analyse des rapports entre le pouvoir et les citoyens.

Il s’ouvre sur une description très crue du châtiment disproportionné infligé en 1757 à Robert-François Damiens pour une tentative maladroite de meurtre sur le roi de France, Louis XV. Le canif de 8 cm avait seulement causé une blessure légère au flanc du roi ; néanmoins, Damiens fut condamné à l’écartèlement sur l’actuelle Place de l’Hôtel de Ville à Paris. Il fut d’abord « tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes » ; puis « du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la cire et soufre fondus » furent versés dans ses blessures ; enfin, il fut écartelé vif entre quatre chevaux jusqu’à l’arrachement de ses bras et jambes.

Ces atrocités durèrent des heures, et se déroulèrent en présence d’une foule nombreuse.

Pour le penseur Michel Foucault, le supplice de Damiens marque un tournant dans l’histoire pénale, celui du déclin de la société de punition et du châtiment-spectacle, et de la transition vers une société de surveillance.

Ce mouvement avait été amorcé dès l’an 1674 par Cesare Beccaria, réformateur milanais, puis amplifié par Voltaire, Diderot et d’Alembert pendant le siècle des Lumières au nom d’une fraternité universaliste. L’aboutissement de ces idées est manifeste dans le Code pénal de 1810 (adopté à Maurice), qui expurge des procès criminels toute notion de torture.

Enfin, dans le cadre de la construction de l’Europe moderne, une interprétation large du droit à la vie issu de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme a conduit à l’abolition de la peine de mort en temps de paix. L’île Maurice n’est pas en reste : la dernière exécution est intervenue le 10 octobre 1987 à la prison de Beau Bassin.

Michel Foucault constate que les sociétés contemporaines ont renoncé à contraindre le corps (par la punition) pour se consacrer à la discipline de l’esprit (par la surveillance). Désormais, le châtiment ne doit plus s’attaquer aux corps, mais rééduquer les âmes. La finalité des prisons n’est plus d’infliger des maux aux corps : les prisonniers y ont le droit de se nourrir correctement, de faire de l’exercice, et d’être traités dignement par les gardiens. En revanche, la prison devient institution disciplinaire, qui soumet les détenus à une surveillance constante afin de modeler leurs esprits.

Si l’idée semble louable, son application s’avère parfois lacunaire.

L’exemple le plus parlant est celui d’Andreas Behring Breivik, le terroriste norvégien qui a froidement assassiné plus de 60 adolescents âgés d’une quinzaine d’années sur la petite île d’Utoya. De nombreux témoins l’ont vu achever des blessés à terre, en riant aux éclats. 57 de ses victimes ont été abattues d’une balle dans la tête, démontrant une parfaite maîtrise de l’art de tuer.

A l’issue de son procès en 2011, Breivik est condamné à une peine carcérale de 21 ans – le maximum en droit norvégien.

A la prison de Skien, bien que maintenu à l’écart des autres prisonniers, il a droit à un régime cinq-étoiles : une télévision avec lecteur DVD et console PlayStation, un appareil de musculation et une machine à écrire. Pourtant, en 2016, estimant que ses conditions d’incarcération sont « inhumaines » et « dégradantes », Breivik fait un procès à l’Etat norvégien devant le tribunal d’Oslo… qui donne raison au tueur.

Ce cas illustre à quel point une société obsédée par le rejet de la punition peut basculer dans une conception extrémiste de la réhabilitation de l’esprit, allant jusqu’à désapprouver toute forme d’inconfort physique infligé à un condamné.

Or à l’instar de l’application invariable de la peine de mort à tout délit, allant du vol à l’étalage au meurtre d’enfant, le rejet systématique du châtiment corporel est une forme de forfaiture, d’abdication de responsabilité politique et sociale.

Le refus de punir est une solution de facilité.

Elle engendre la satisfaction tranquille de l’application d’une sanction toujours réversible. Si on peut annuler la sentence ou l'alléger, alors la société, aussi bien que son tribunal, conserve le droit de se tromper. La justice qui admet l’incertitude est une justice molle. Armée d’un glaive émoussé, elle est incapable de trancher.

II.Quand la surveillance fait défaut : le retour à la peine forte pour les marchands de mort

Le cas Breivik démontre a posteriori les limites de la société disciplinaire lorsqu’elle est confrontée au criminel réfractaire à toute forme de rééducation ou d’assujettissement de l’esprit.

Quid de la prévention ? Là encore, la société de surveillance peut s’avérer défaillante, ainsi qu’en témoigne l’ignoble acte terroriste commis le 26 juillet 2016 en France, en l’église Saint-Etienne-du-Rouvray, où un prêtre est mort égorgé. Un an auparavant, Adel Kermiche, l’un des assaillants, avait tenté à deux reprises de se rendre en Syrie avec des motivations djihadistes. Poursuivi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, il était assigné à résidence sous surveillance électronique en attendant son jugement. Pourtant, le bracelet électronique attaché à sa cheville n’a aucunement entravé ses sinistres desseins.

De même, la surveillance en tant que sanction est impuissante vis-à-vis des trafiquants de stupéfiants. Nombreux sont ceux qui, même enfermés derrière quatre murs, gèrent leur détestable commerce par l’intermédiaire de téléphones portables qui relaient leurs directives à des lieutenants restés libres.

Même dans l’hypothèse où la justice mauricienne parviendrait à sceller un bracelet électronique autour de la cheville de tous les narcotrafiquants, ils poursuivraient allègrement leurs activités, qui ne nécessitent qu’un accès à des moyens de communication pour contrôler leurs cartels semeurs de mort et de désolation.

Ainsi, ni le contrôle policier à domicile, ni la surveillance en milieu carcéral ne sont aptes à prévenir la récidive en matière de trafic de stupéfiants.

Comme le terrorisme, le trafic de drogue est un crime hors normes.

Si l’on considère que la norme en matière de châtiment doit être l’emprisonnement, l’on doit logiquement reconnaître que le crime qui échappe à la norme exige une peine exceptionnelle. Cette peine est la mort.

Les arguments classiques à l’encontre de la peine de mort (inhumanité du châtiment, droit à la dignité humaine, risque d’erreur judiciaire, peines alternatives) font long feu face au trafic de drogue. Pour ma part, je n’admets qu’un seul argument contre la peine de mort : la possibilité d’une erreur judiciaire. On le sait, les condamnations d’innocents – surtout Noirs – sont légion aux Etats-Unis.

C’est justement en cela que je rejoins l’avis éclairé de Maître Domingue : le champ d’application de la peine capitale doit être limité aux narcotrafiquants. Le trafic de drogue suppose un caractère habituel, répétitif, récidivant et imperméable à la réhabilitation. Dans un tel schéma, l’erreur judiciaire est impossible. D’ailleurs Antoine Domingue fait clairement ressortir que la peine de mort ne concernerait ni les consommateurs, ni même les mules qui chercheraient sincèrement à se racheter, mais bel et bien les « empoisonneurs publics » contre lesquels nous sommes en « état de guerre ».

Espérer une quelconque réhabilitation d’un trafiquant de longue date relève au mieux de l’angélisme, et au pire de la complicité passive. Alors laissons de côté l’émotion naïve et les théories néo-soixante-huitardes des droits-de-l’hommistes toujours prompts à pleurer sur le sort de criminels endurcis, mais jamais sur celui de la veuve et de l’orphelin.

Essayons plutôt de considérer objectivement les faits, la raison et les chiffres. La balance penchera d’elle-même en faveur du châtiment ultime pour les marchands de mort.

Port Louis, le 3 septembre 2016

(Avec mes remerciements à Don Anderson, de l’Université de Washington, pour son introduction à Michel Foucault)