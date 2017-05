SVICC: Bharati et Laurent Gerra en spectacle

Après le succès de Bharati : il était une fois l’Inde, en 2008, place à Bharati 2 : le Palais des illusions, qui se jouera à Maurice au SVICC le 30 juin à 20h et le 1er juillet à 14h et 20h. Ce conte de fées moderne, présenté par la même troupe de comédiens de Bollywood, a attiré plus de 2 millions de spectateurs à travers le monde. De plus, le SVICC accueillera également l’imitateur et humoriste Laurent Gerra pour un one-man-show le 4 novembre.

Dans Bharati 2, l’histoire se déroule toujours en Inde, mettant en relief les saris colorés de Bollywood… Comme dans les contes d’antan, il est question d’amour, de fraternité, d’amitié, de duperies, de fierté et, même, de magie noire. Un véritable conte de fées chanté et dansé, comme le veut la tradition… Sauf que l’histoire se déroule dans le contexte moderne, en 2017 précisément. La trame tourne autour de deux sœurs indiennes vivant en France depuis leur enfance. Bharati, la sœur aînée, qui est née en Inde, est une jeune Indienne conservatrice. Elle décide d’emmener sa jeune sœur, Neelam, pour la première fois en Inde afin de lui faire découvrir son pays d’origine. Un pays mystérieux qu’elles traverseront en train et qui les transformera à tout jamais. Car dans le Palais des illusions d’Indraprastha, rien n’est tout à fait comme il paraît, et le voyage se transforme en véritable parcours initiatique.

Sur scène, danseurs, chanteurs, musiciens et acrobates nous feront vivre cette histoire à travers des chorégraphies inédites, de nouvelles musiques et dans une explosion de couleurs. Les billets pour Bharati 2 sont en vente sur le Rezo Otayo et Monticket.mu à Rs 600 (4e catégorie), Rs 900 (3e catégorie), Rs 1 200 (2e catégorie), Rs 1 800 (1re catégorie) et Rs 2 500 (VIP).

Dans un tout autre registre, mais tout aussi palpitant, l’humoriste Laurent Gerra débarque pour un one-man-show. Plébiscité par des millions de Français, Gerra est la coqueluche du moment, ayant cette faculté de se glisser, tel un caméléon, dans la peau de nombreux personnages. Laurent Gerra est en tournée cette année avec son nouveau spectacle, Sans Modération. Sur la scène du SVICC, il sera accompagné de six musiciens. La suite, on vous laissera la découvrir. Les billets sont déjà en vente au Rezo Otayo et Monticket.mu à Rs 800 (3e catégorie), Rs 1 200 (2e catégorie), Rs 1 500 (1re catégorie) et Rs 2 000 (VIP).

Sept magiciens indiens sur scène à Maurice

Sept magiciens indiens en provenance de la Delhi School of Magic seront à Maurice pour un spectacle « à couper le souffle », promettent-ils, au J & J Auditorium les 9 et 10 juin prochain à 20 heures. C’est une initiative de Keglers entertainment et Zee Magic.

Les sept magiciens présenteront un spectacle sous l’intitulé « FunTastic Family entertainment » qui, comme son nom l’indique, est ouvert aux familles. Selon les organisateurs, « ce sera l’occasion pour les enfants mauriciens de découvrir cette discipline qui regroupe la lévitation, les illusions, la lecture de l’esprit, entre autres ».

Tushar Kumar, formateur en chef de l’école de Magie de Delhi, mènera la troupe. Lui-même fils d’un illusionniste très connu, il pratique la discipline depuis l’âge de 4 ans. Ses performances sont reconnues et en août 2012, il a obtenu le premier prix de la « All India senior magic competition ». Il sera accompagné de Manoj Malik, spécialiste des numéros d’apparition et de disparition de pigeons. Il aurait aussi le pouvoir de changer leurs couleurs et serait un bon mimétiste. Mohit Kapoor quant à lui est connu pour ses numéros avec des parapluies que les spectateurs ont vus sur Doordarshan. Il est un grand manipulateur.

Ces trois magiciens sont détenteurs du Merlin award, font ressortir les organisateurs. Le Merlin award est l’équivalent des Oscars pour la magie.

Le public aura l’occasion de voir le magicien Shahrukh Khan qui s’adonne à un style traditionnel. Il ne s’agit pas de l’acteur Shahrukh Khan mais d’un magicien qui tient ce talent de ses aïeux qui eux-mêmes se donnaient en spectacle dans des royaumes pour entretenir les rois et leurs cours. Selon les organisateurs, il offrira un impressionnant spectacle de lévitation en position allongée.

Deux femmes, Aastha et Akansha Chauhan, font parties de la troupe. Elles sont toutes deux des danseuses professionnelles du Bharatnatyam. Elles danseront sur scène pendant un numéro et agiront par la suite comme assistantes.

Les billets sont déjà en vente sur le réseau Otayo à Rs 2 000 (VIP), Rs 1 500 (premium), Rs 1 200 (gold), Rs 1 000 (silver) et Rs 800 (bronze). Renseignements et réservation sur le 466 9999 ou sur la page facebook : www.facebook.com/keglers.mu.