SVICC : Rahat Fateh Ali Khan fera salle comble

Après son triomphe au SVICC à Pailles en 2012, Rahat Fateh Ali Khan effectuera son deuxième tour de piste demain à 19h30 au même endroit. Un concert de plus de trois heures est annoncé avec un répertoire composé de ses hits bollywoodiens, de morceaux soufis et de quawalis. Selon Sailen Sookha, directeur de l'agence Spelmedia, les billets ont rapidement trouvé preneurs, tant et si bien que c'est devant une salle comble que le chanteur pakistanais se produira. À noter qu'il arrive à Maurice ce soir.

Le neveu du légendaire Nusrat Fateh Ali Khan posera sa voix suave sur Jg Ghoomeya, de Sultan, Mere Rashke Qamar, Teri Meri, de Bodyguard, Sajda, de My Name is Khan, Tere Mast Mast Do Nain, Jiya Jiya Dhadak, Jag Soona Soona, de Om Shanti Om, et O Re Piya, de Aaja Bachle.