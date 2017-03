SWAN AGENTS AWARDS CEREMONY—LOUIS RIVALLAND: « Nous offrons la meilleure protection financière à nos clients »

La cérémonie annuelle des SWAN Agents Awards s’est tenue hier soir à l’hôtel The Westin Turtle Bay Resort & Spa, à Balaclava. À cette occasion, les meilleurs agents et vendeurs de l’année 2016 ont été récompensés. Pour Louis Rivalland, Group Chief Executive à la Swan, la performance des fonds d’investissement de la compagnie d’assurances l’année dernière « est un marqueur fort ». « Nous honorons notre engagement en offrant la meilleure protection financière qui soit à nos clients », dit-il.

« Malgré les incertitudes et les imprévus de l’an dernier, tant sur le plan local qu’international, et malgré le fait que beaucoup de choses ont été écrites ces dernières semaines sur la Swan, choses pas conformes à la réalité », a indiqué Louis Rivalland, Group Chief Executive à la Swan, « les chiffres, eux, reflètent la réalité et démontrent que la performance des fonds d’investissement de la Swan en 2016 est un marqueur fort ». Il poursuit : « Nous honorons notre engagement en offrant la meilleure protection financière qui soit à nos clients et sommes ainsi leur partenaire de choix en solutions de services financiers pour la vie. »

« L’année dernière, nos fonds ont eu un rendement estimé à 7,46 % alors même que le benchmark national pour ces types de fonds était de 4,3 %. C’est-à-dire une performance de plus de 3 % que le benchmark en 2016, ce qui s’élève pratiquement à 75 % de la surperformance de l’année 2016. De janvier à septembre 2016, nos placements dans les secteurs clés de notre économie ont apporté plus de Rs 2 milliards. » Pour Louis Rivalland, c’est « la stratégie d’investissement qui a rapporté ses fruits ».

Le Group Chief Executive de la Swan ajoute que sur les dix dernières années, la performance moyenne des fonds investis a connu une croissance de l’ordre de 7,6 %. En 2016, la vente des produits d’assurance-vie a rapporté à la Swan 10 % de plus qu’en 2015. De plus, les revenus concernant les primes ont connu une hausse de 15 %. Louis Rivalland évoque la confiance que les clients ont placée en la compagnie, tout en félicitant les agents qui, dit-il, « rassurent le client qui cherche à se protéger financièrement afin de planifier sa retraite, voire même les études de son enfant… »

La Swan travaille actuellement sur la mise en place d’une plateforme en ligne avec un objectif, celui de « devenir un partenaire du client à vie, le protéger, pourvoir à ses besoins et le faire prospérer ». Le Group Chief Executive de la Swan a, pour finir, félicité tous les membres de la Swan pour leur belle performance en 2016 et pour leur travail assidu.

Les récompenses cette année sont comme suit : pour la catégorie Overall Winners 2016-Swan General, les trois prix sont revenus à JMU Ltd, Dupont Tennant Co Ltd et MIO & Co Ltd. Pour la catégorie Overall Winners 2016-Swan Life, les cinq récompenses ont été attribuées à JYLL Agency, Formas Agency Ltd, M. Druvanand Sunnassy, Radhaysing Ltd et R & R Veerasami Co Ltd.