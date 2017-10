THE SWAN-DUKE OF YORK CUP : La toque bleu pour le Grand Chelem

L’exploit a été réalisé. Ramapatee Gujadhur est devenu le premier entraîneur des temps modernes à remporter quatre classiques en une saison. Le premier a été son oncle Amurdeeal Gujadhur en 1934 qui a, lui, décroché la timbale avec un seul cheval, Winking. Un record qui n’est pas prêt d’être égalé. La performance de Ramapatee Gujadhur mérite néanmoins d’être saluée. Ainsi, après les toques rouge et jaune pour les trois premiers succès, c’est la toque bleu de Ready To Attack qui a émergé au bout de la ligne droite finale. Dû à sa mauvaise ligne, on ne lui avait pas accordé une grosse chance. Mais il a bien su suppléer Kremlin Captain.

Si on analyse bien cette course, il semblerait que ce soit du côté de Ramapatee Gujadhur ou de Gilbert Rousset, il avait été décidé de sacrifier un représentant, soit Tandragee et Karraar. La course a été lancée sur un tempo élevé. Il n’était pas question de laisser le soin à Karraar de mener les opérations et essayer d’endormir ses poursuivants. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil sur les temps fractionnés pour s’en rendre compte.

Les turfistes comprennent mal la décision de Rye Joorawon de durcir davantage la course aux 800m. Eh bien, la raison est toute simple. Il ne faut pas croire qu’il pensait que Karraar pouvait aller jusqu’au bout après s’être dépensé prématurément. Il l’a fait tout simplement pour que son compagnon de box Scotsnog soit placé dans la meilleure position possible dans l’emballage final. Aussi, quand Hard Day’s Night s’est amené, on a été quelque peu surpris. Toutefois, il obtient le bénéfice du doute dans le sens où c’est un cheval qui doit démarrer de loin. Mais toujours est-il qu’après un rythme plutôt effréné durant la première partie de la course, il se devait d’attendre avant de produire son effort.

Scotsnog a tardé avant de trouver la bonne vitesse. Par contre, l’accélération de Ready To Attack a été foudroyante. Lui qui était positionné en septième position durant toute la course n’a pris que quelques foulées pour revenir sur les chevaux de tête et pointer le nez à la fenêtre. On ne le croyait pas capable de s’imposer à ce niveau, surtout après son passage à vide durant la saison. Certes, il est revenu à la charge il y a deux semaines, mais avait encore une marche à franchir. Ce qui a été fait samedi, avec une deuxième victoire classique.

Oomph est venu prendre la troisième place. Il était placé dans le dos d’Enaad, dont Cédric Ségeon avait désigné comme l’adversaire le plus sérieux. Mais le Français a dû se rendre compte que le favori n’avançait pas comme attendu et il a été amené à prendre l’initiative un peu plus tôt que prévu et Oomph a manqué d’accélération. On ne pense pas que sans la gêne qu’il a subie il aurait pu être plus percutant. Easy Lover a été l’auteur d’une belle performance. Lent au départ, il a terminé sur une plaisante note. Que dire d’Enaad sinon que le favori n’a été que l’ombre de lui-même. Il n’a pas été facile pour lui de faire la transition sur 1600m, même après un bon repos. S’il a finalement terminé sixième, il faut souligner que les chevaux qu’il a devancés n’étaient plus montés par leur jockey respectif. Mais il a sans doute tiré profit de cette course et devrait être plus compétitif la semaine prochaine si son engagement est confirmé sur 2100m.

RAMAPATEE GUJADHUR : « Dédié à tous les Gujadhur »

Ramapatee Gujadhur, très ému, s’est confié aussitôt après l’exploit. L’histoire retiendra qu’il a émulé son oncle et réussi le Grand Chelem 83 ans après. Et seule la casaque bleu électrique a signé cette performance hors pair. « Je suis très content que la Coupe d’Or soit terminée. Je n’ai jamais vu de partisans aussi enthousiastes. Je suis très touché par le nombre de gens qui nous ont donné leur support. Je voudrais dire un grand merci à tous les fans de Gujadhur qui avaient exprimé le souhait qu’on remporte les quatre classiques en une année. C’est chose faite désormais. Je pense que j’ai eu la chance d’avoir entraîné de bons chevaux. J’ai une pensée spéciale pour les aînés qui ne sont plus de ce monde, en particulier mon père Ton Mica, et Tantine Mica pour qui j’ai eu l’honneur d’entraîner. Je remercie aussi mes enfants, Gopal et Mukund. Je dis un grand merci à Patrick Merven, qui n’a pas hésité à nous prêter son jockey. Imran Chisty a fait une course parfaite. Il avait confié à Patrick qu’il aurait aimé piloter Ready To Attack après avoir vu les vidéos de ce cheval. Je voudrais aussi dédier cette victoire à tous les Gujadhur qui ont été associés à la casaque depuis sa création. Je ne suis plus jeune, je ne sais pas combien de temps je vais continuer. Mais c’est un honneur pour la famille d’avoir remporté ces quatre classiques. Je dédie cette victoire à tous les Gujadhur, aux familles Goburdhun et Fulena, ainsi qu’à toute l’équipe qui m’épaule. »

LES AUTRES COURSES : Doublé pour Gujadhur, J.M. Henry et A. Sewdyal

1. In Your Face réalise le bout en bout en surmontant le handicap de sa huitième ligne. Sans vouloir diminuer ses mérites, il faut signaler qu’It’s My Party lui a facilité la tâche car, après avoir pris les devants, il a été repris par son jockey pour laisser le champ libre au représentant de Patrick Merven. Par la suite, le cheval s’est montré ardent et a même failli monter sur les postérieurs du meneur. Seul en tête, Imran Chisty a pu contrôler la course à sa guise et repousser ses poursuivants. Du coup, In Your Face a ouvert son compteur dès sa deuxième tentative. It Doesn’t Matter a eu un parcours un peu compliqué et a tardé avant de trouver la bonne cadence, se contentant de la deuxième place. Political Power a eu une course idéale, mais a manqué d’accélération. Blue Jeans, lui, est revenu en fin de parcours pour prendre la quatrième place. It’s My Party s’est retrouvé cinquième devant Zen Master, qui a versé à l’extérieur. Al Firenze n’a jamais été dans le coup, tout comme The Deacon et le nouveau Ice Emperor.

2. La victoire est revenue à Rogue Runner dès sa première tentative sous ses nouvelles couleurs. Le parcours réduit a été à son avantage, tout comme le fait d’évoluer dans une valeur inférieure. Le favori Varadiso a raté à sa mise en action. Ce qui fait qu’il a été contraint à courir en one off alors qu’une position à la corde était attendue. On ne dit pas qu’il aurait gagné s’il avait pris un bon départ, mais il est certain qu’il se serait mieux défendu. Pour en revenir à Rogue Runner, il faut souligner que s’il n’avait pas versé à l’extérieur — et là Swapneel Rama en porte l’entière responsabilité —, il l’aurait emporté par une plus grosse marge. Wavebreaker a couru en progrès comme attendu. Il a aussi été favorisé par la distance raccourcie. Bonne course de la part de Mount Hillaby, qui s’est bien battu avant de s’avouer vaincu. Brachetto a été incommodé par l’écart de Rogue Runner. Act Of Valor a montré du pas, mais n’a pu continuer sur le même rythme. Megamuhti est passé à côté de la plaque une nouvelle fois, alors que Bellicosity a, lui, nettement raté sa mise en action.

3. C’est l’outsider Noah’s Ark, qui a eu le dernier mot pour ouvrir son compteur. La course a été lancée sur un tempo élevé. Trop élevé même à notre avis. Dinesh Sooful aurait pu temporiser dans la descente au lieu de laisser Answeringenesis parcourir les 600m séparant le Tombeau Malartic du poteau des 400m à vive allure. Après avoir été chronométré à 10"36 (1000-800), il a été crédité de 10"95 (800-600m) et 10"69 (600-400m). Ice Run, réputé pour être véloce, n’y a vu que du feu, en dépit d’avoir été accompagné par son jockey durant une bonne partie du parcours. Du reste, les Racing Stewards ont ouvert une enquête sur la monte de la cravache indienne avant de décider de ne pas aller de l’avant. Par contre, Global Flyer paraissait bien à l’aise. Il faut faire ressortir que Soweto Moon a suivi plus en retrait que prévu, tout comme Sunset Breeze. Cette tactique pouvait être gagnante étant donné qu'il était prévu que le leader s’effondre complètement dans les derniers mètres. Global Flyer a pointé le nez. Soweto Moon est revenu avant de verser à l’extérieur pour mettre son jockey dans une fâcheuse posture. Noah’s Ark a vu le passage s’ouvrir devant lui à environ 100m de l’arrivée, quand Global Flyer s’est dirigé un peu plus vers l’extérieur. C’était l’occasion qu’il ne fallait pas rater et qu’a su saisir Vijay Anand Bundhoo, qui a ajouté un troisième succès à son palmarès 2017.

4. La lutte pour le commandement n’a concerné que deux chevaux, à savoir Five Star Rock et Promissory, vu qu’après 50m de course, Swapneel Rama avait déjà repris Var’s Dream pour courir en troisième position. Five Star Rock a eu à travailler un peu plus que prévu étant donné la ténacité de Promissory à l’intérieur. Ce n’est pas pour autant que l’épreuve a été lancée sur des bases élevées. Le rythme était néanmoins soutenu. On pensait que Five Star Rock se serait montré plus tenace dû à sa remise au poids, mais il a cédé dès qu’il a pénétré dans la ligne droite finale. Voyant qu’il n’aurait pas de passage, Swapneel Rama a déboîté Var’s Dream. Son geste a été quelque peu brusque et il a incommodé Silver Bluff, qui a été forcé vers l’extérieur en direction de Nation Builder, qui a aussi été incommodé. Promissory a fait figure de vainqueur, mais pas pour longtemps, car Var’s Dream, une fois rééquilibré, a bien accéléré. Bon retour de Ryder Cup, qui est venu échouer à une tête de Promissory. Silver Bluff a complété le quarté. Du coup, Amardeep Sewdyal et Swapneel Rama accrochaient un beau doublé et pouvaient toujours espérer le triplé avec Victory Team.

5. Revoilà Ernie et le triplé n’est pas venu pour Amardeep Sewdyal. Sa dernière course devait être ignorée vu qu’il avait été condamné en épaisseur durant le parcours. Cette fois, Cédric Ségeon l’a sagement piloté pour ne pas avoir un parcours exécrable, quitte à être décroché dans le parcours. Victory Team a eu tout en sa faveur. Nordic Warrior n’a pas rapidement démarré et a été contraint à venir au finish. Il a aussi été devancé par Step To Fame. Ce dernier devait impérativement courir en tête et être capable de réduire la course pour avoir toutes les chances de son côté. Dans la descente, Nordic Warrior s’est amené et on doit dire que le leader a été titillé sans toutefois sortir de son pas. Charles Lytton était alors dans une position idéale, prêt à fondre sur les chevaux de tête dans la ligne droite finale. Mais Rye Joorawon a tergiversé pendant la majorité de la ligne droite et la victoire semblait promise à Victory Team. C’était toutefois sans compter avec la persistance de Cédric Ségeon, qui a infiltré Ernie dans un trou de souris pour venir surprendre le favori.

7. Le triplé était toujours possible pour Swapneel Rama avec la candidature d’In Your Dreams, qui avait hérité d’une bonne ligne cette fois. Il pourrait toutefois avoir eu à sortir de son pas suite à la décision de Ready For Take Off d’essayer de lui ravir le commandement. Ainsi, le tempo a été élevé au début de la descente. Néanmoins, In Your Dreams avait toutes les cartes en main en abordant la ligne droite finale. Ready For Take Off a contesté sa supériorité jusqu’au bout avant de s’avouer vaincu. Rumbullion était aussi présent, mais il lui a manqué le petit plus nécessaire. C’est finalement Elysian Park qui s’est manifesté. Une fois encore, Cédric Ségeon a su tirer le maximum de sa monture pour venir coiffer In Your Dreams. On attendait Imperial Dancer à l’arrivée, mais il n’a jamais été menaçant. Il a toutefois l’excuse d’avoir été confronté à un problème. En effet, des traces de sang ont été trouvées dans sa trachée à l’issue de la course. Cédric Ségeon et Jean-Michel Henry ont signé leur doublé de la journée.

8. Au cours d’une journée qui a vu la casaque bleu électrique et écharpe rouge entrer à nouveau dans l’histoire, le cavalier de cet établissement ne pouvait pas ne pas participer à la fête. Cela a été chose faite à l’issue de la dernière course avec la victoire de Without A Doubt. Si l’écart qui l’a séparé du deuxième a été moins d’une demi-longueur, il faut faire ressortir que la cravache australienne s’est contentée de faire l’essentiel pour que la victoire soit de son côté. Euroklidon a démontré que son dernier succès n’était pas le simple fait du hasard et s’est battu courageusement jusqu’au bout. Jullidar s’est fait remarquer un peu plus tôt, mais cela a eu une incidence sur sa fin de course, où il s’est montré moins percutant. Kimberley a terminé quatrième devant Redwood Valley, qui n’a pas apprécié le rythme imposé par le meneur. Quant à Ramaas, il a une fois de plus complètement cédé en fin de parcours.

Suspendu pour 10 journées, Rye Joorawon fait appel

Rye Joorawon a été trouvé coupable de n’avoir pas monté Charles Lytton de façon que le cheval de Gilbert Rousset ait toutes les chances de remporter la course. C’est ce que les Racing Stewards ont trouvé après avoir visionné le film de la ligne droite et demandé des explications au jockey mauricien. Le board des RS a décidé de lui infliger une suspension de 10 journées et une amende de Rs 50 000.

Les RS se sont appuyés sur le fait que Rye Joorawon n’a pas monté son cheval avec sa vigueur habituelle durant la majorité de la ligne droite. Le jockey a accepté ce fait tout en arguant qu’il n’a pu le faire car son cheval a tiré vers l’intérieur. Ce à quoi le Chief Stipe Stephane de Chalain lui a répondu que le film de la course n’a démontré à aucun moment que Charles Lytton avait tendance à se diriger vers la droite. Aucune gêne n’a aussi été décelée lors d’une vérification du cheval.

L’entraîneur Gilbert Rousset a, au cours de l’enquête, déclaré qu’il avait fait infiltrer les boulets de son cheval après avoir constaté que celui-ci avait laissé entrevoir la mauvaise tendance à verser à l’intérieur à l’entraînement. Il a également trouvé que c’était la meilleure course de Charles Lytton cette saison et avait compris pourquoi Rye Joorawon n’avait pu le monter comme il se devait. Ce "support" semble avoir joué en faveur du jockey car, au prime abord, les Racing Stewards avaient penché en faveur de 12 journées de suspension et Rs 50 000 d’amende avant de revoir la sanction à la baisse.

Pour sa part, Rakesh Bhaugeerothee (Brachetto) a écopé d’une journée de suspension pour une faute d’interférence en ligne droite à l’encontre de Megamuhti. D’autres enquêtes sont prévues demain matin.

Wiggins et Pengelly plient bagage

Ryan Wiggins et Brad Pengelly ne termineront pas la saison pour le compte de Vincent Allet et Ricky Maingard respectivement. Il est fait état qu’ils ont décidé de regagner l’Australie plus tôt que prévu. Cependant, il se chuchotait que Brad Pengelly ne serait pas en selle la semaine prochaine s’il ne remportait pas une course samedi dernier. Le cheval qui avait été désigné comme vainqueur était Redwood Valley dans la dernière course. Mais si on se fie au déroulement de la course, ce cheval n’avait aucune chance de l’emporter vu que le rythme n’avait pas été élevé. Brad Pengelly n’a remporté que sept courses en 50 montes. Quant à Ryan Wiggins, son total de succès se chiffre à 14 en 129 montes.