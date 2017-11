THE SWAN-DUKE OF YORK CUP : Ramapatee Gujadhur au panthéon

Ramapatee Gujadhur a écrit une autre belle page de l’hippisme mauricien samedi dernier en devenant le premier entraîneur des temps modernes à remporter les quatre classiques du calendrier en une seule saison. Il emboîte le pas à son oncle Amurdeeal Gujadhur qui, en 1934, avait réalisé le quadruplé Duchesse-Barbé-Maiden-Coupe d’Or avec la jument Winking.

C’est Ready To Attack qui a permis à l’entraîneur de faire son entrée au panthéon du turf, sous les applaudissements de supporters en liesse. Ready To Attack était associé à l’Indien Imran Chisty, qui remportait pour sa part une des plus prestigieuses épreuves du turf mauricien. Avec Ready To Attack, Ramapatee Gujadhur écrit non seulement son nom en lettres d’or dans les livres du Mauritius Turf Club, mais avec 19 classiques à son actif, il montre qu’il reste un homme des grandes occasions. Il totalise désormais 6 Duchesse, 5 Barbé, 4 Maiden et 4 Coupe d’Or.

Pour en revenir à Ready To Attack, il faut dire qu’il n’a validé son ticket qu’à la dernière minute, lorsqu’il avait disposé d’un champ relativement moyen lors de la 30e journée sous la conduite de Steven Arnold. Mais on avait oublié qu’il est de loin le cheval le plus coûteux qu’a acheté l’entraînement Gujadhur cette saison. S’il avait été exact au rendez-vous dans la Duchesse, il devait rencontrer des ennuis de santé qui l’ont tenu éloigné de la compétition pendant de longues semaines. Son entourage n’a toutefois jamais douté de ses capacités. D’ailleurs, Mukund Gujadhur, qui a procédé à son acquisition, selon les dires de son frère Hemant Kumar, croyait plus en ses chances qu’en celles d'Enaad. Chapeau donc à l’entourage de Ready To Attack, en particulier à Ramapatee Gujadhur, pour l’exploit réalisé.

Le déroulement de l’épreuve a convenu parfaitement au vainqueur de la Duchesse 2017. Au fait, il a bénéficié d’une physionomie de course quasi similaire à celle de lors de sa victoire (30e), avec Ramapatee Gujadhur prenant le risque de sacrifier le valeureux Tandragee pour s’assurer que le rythme soit régulier. Ready To Attack, bien qu’il s’élançant de l’extérieur complètement, bénéficie d’un parcours en or au cœur du peloton et précède, entre autres, les deux favoris Enaad et Oomph, ses principaux challengers.

À l’avant, Tandragee mène tambour battant avant que Karraar ne prenne le relais à 800m du but. Quelques foulées plus loin, c’est Hard Day’s Night qui vient mettre la pression sur le porte-drapeau de l’entraînement Rousset, avec pour résultat que le rythme augmente crescendo. On sait dès lors que la victoire ne peut que revenir à un finisseur.

C’est alors qu’on braque nos regards sur Enaad, mais le vainqueur de la Maiden Cup 2017 ne semble pas avoir toutes ses aises en queue de peloton, contrairement à Ready To Attack, qu'Imran Chisty avait déjà lancé. Nous sommes alors à 500m de l’arrivée. Scotsnog était aussi bien placé alors que Oomph était en embuscade, attendant le moment opportun pour placer son accélération.

Ready To Attack est le premier à se mettre en évidence, suivi de Scotsnog. Mais dans le feu de l’action, ce dernier se donne contre Speed Limit qui, lui-même, entre en contact avec Oomph, qui est quelque peu déséquilibré. Enaad ne fait pas forte impression, alors que les animateurs de la course ont déjà jeté les armes.

Sous la cravache d’Imran Chisty, Ready To Attack sort une belle pointe de vitesse terminale et malgré tous les efforts de Kersley Ramsamy sur Scotsnog, le vainqueur de la Duchesse repousse avec une certaine aisance son attaque. Il rallie le but avec presque une longueur d’avance sur le hongre bai brun, qui n’a certainement pas à rougir de sa défaite. Bien que troisième, Oomph est relégué à 2,40L, alors que le favori Enaad occupe une modeste 6e place à 6,50L du vainqueur. A-t-il trouvé la transition 2400m-1600m difficile à négocier ? Son jockey pense que oui.

Ready To Attack a couvert les 1600m en 1.36.30. Après la toque jaune (Duchesse) et la toque rouge (Barbé et Maiden), c’est donc la toque bleue qui s’est illustrée pour offrir le Grand Chelem à Ramapatee Gujadhur.

Meilleure performance 2017 pour Ready To attack

On prévoyait quelques bonnes performances chronométriques à l’occasion de ce rendez-vous classique où les false rails avaient été enlevés. Les quelques minutes d’averses pendant la journée n’ont pas affecté la piste, qui était demeurée à 2,8 unités. Même si aucun record n’a été battu, quelques jolis chronos ont été enregistrés au terme d’épreuves rondement menées.

On retiendra la performance de Ready To Attack dans l’épreuve principale lancée sur de bonnes bases par Tandragee, à qui on avait confié le rôle de lièvre. Les attaques prématurées de Karraar et de Hard Day’s Night ont assuré une allure sélective en faveur des finisseurs. Le dernier mot est revenu à Ready To Attack, qui a arrêté le chronomètre à 1.36.30. Cela le place à 69 centièmes de la marque référentielle de Parachute Man dans cette valeur, mais constitue le meilleur temps réalisé sur 1600m toutes catégories confondues cette saison.

Ernie peut, lui, se vanter d’avoir réussi les deux meilleurs temps sur 1365m cette saison. S’il s’était imposé en 1.20.68 en début d’année, on constate qu’aucun autre cheval n’était descendu sous 1.22.00 en 2017. L’alezan de Jean-Michel Henry s’est imposé cette fois en 1.21.74, soit à 43 centièmes du temps référentiel de Reim. Un autre cheval est descendu sous cette barrière samedi dernier. Il s’agit de Noah’s Ark, qui a échoué à 15 centièmes du class record.

Dans un autre ordre d’idées, on retiendra qu’Elysian Park a été plus rapide de 12 centièmes que Var’s Dream sur 1400m samedi dernier. Le premier nommé concourrait en B36 contre un B56 pour le cheval de Sewdyal.

Noah’s Ark termine le plus fort

La part belle est revenue aux finisseurs samedi dernier. À l’exception d'In Your Face, aucun autre frontrunner n’a pu tenir jusqu’au bout. Victory Team et In Your Dreams ont failli briller en employant cette tactique, mais ils se sont fait surprendre dans la dernière foulée par Ernie et Elysian Park. Ces deux élèves de Jean-Michel Henry ont impressionné par leur finish. Le premier nommé renouait avec le succès après trois modestes performances. À l’entrée de la ligne droite, il comptait toujours 5,30L de retard sur le meneur, mais c’était sans compter avec la rage de vaincre de Ségeon, qui lui a permis de grignoter du terrain à chaque foulée, avant de forcer la différence sur le tard.

Rama s’est fait reprendre pour la deuxième fois de la journée par Ségeon, qui pilotait Elysian Park dans la septième épreuve. Ce dernier comptait toujours 7,80L de retard sur In Your Dreams au poteau des 600m, mais il a terminé à la vitesse du vent en 0.35.93 pour souffler la victoire au représentant d’Amardeep Sewdyal.

La palme du meilleur finisseur revient à Noah’s Ark dans la troisième course, qui a été lancée sur de bonnes bases par Answeringenesis. Le représentant de Rameshwar Gujadhur concédait 8,50L de retard sur le leader à 600m de l’arrivée et un peu moins de 8L dans le dernier virage, mais sous la conduite de Vijay Anand Bundhoo, il a comblé tout son retard à la corde dans la ligne d’arrivée pour l’emporter par un peu moins d’une longueur sur l’outsider Global Flyer.

Noah’s Ark a terminé en 0.35.80, soit deux centièmes de moins qu'Easy Lover, quatrième dans la Coupe d’Or. La doublure de Jean-Michel Henry était toujours à 11,25L du meneur au poteau des 600m et n’avait fait qu’environ 1L jusqu’au dernier tournant. Avec plus de 10L de retard à combler à ce moment de la course, il était évident qu’il ne pouvait disputer la victoire, mais il s’est vivement rapproché sur le tard pour échouer à 3,95L du vainqueur et à 1.55L d’Oomph, qui a été crédité du deuxième meilleur finish de la course.

Sur 950m, c’est Rogue Runner qui a terminé le plus fort pour s’offrir la victoire devant Wavebreaker. Ce sont les deux seuls chevaux à être descendus samedi dernier sous les 34 secondes sur la partie qui nous intéresse.