SWAPNEEL RAMA : La vie continue…

Deux gagnants dont une victoire classique, un cadeau d'anniversaire, deux gros favoris battus, le fauteuil de leader au soir de la première journée et se voir montrer la porte moins de vingt-quatre heures après. Swapneel Rama aura tout connu d'entrée de saison 2017. L'ex-jockey d'Alain Perdrau s'est confié à Turf Magazine.

Swapneel Rama, vous avez vécu une Duchesse 2017 de rêve sous la casaque bleu électrique. Des couleurs qui vous ont souvent réussi ces derniers temps…

Effectivement. Kremplin Captain, Wind Glider, Kurundu, ou encore Ready To Attack samedi dernier, m'ont apporté que du bonheur. La Duchesse 2017 s'est déroulée comme je l'espérais. Je voulais prendre un bon départ. Ready To Attack a bien sauté. À partir de là, tout s'est déroulé comme je l'envisageais. J'ai insisté pour éviter Belong To Me de s'asseoir à la corde. Et dans la ligne droite, mon coursier a très bien accéléré pour aller chercher la victoire.

À un moment, vous paraissiez moins en vue et la victoire pouvait vous fuir…

Mon coursier a couru un peu green. Il a lâché le mors à 800m. Mais il s'est bien repris pour s'offrir une victoire comme attendu par son entourage. J'ai appris à connaître Ready To Attack au training. En particulier lors de son barrier trial. Je dois dire que j'étais à un moment un peu inquiet. Mais je n'ai jamais paniqué.

Quand avez-vous cru que la victoire acquise ?

En ligne droite, Ready To Attack a franchement attaqué. Je sentais qu'il avait les ressources pour venir chercher un de ses compagnons d'entraînement, le poids plume Silver Snaffles qui, en fuyard, était devenu un gros danger. Mais Ready To Attack showed guts. Je dois dire que je n'ai pas vu la progression dans mon dos d'Easy Lover, monture de Cédric Ségeon, qui lui aussi est venu prendre le meilleur de Silver Snaffles pour échouer à une longueur de ma monture.

Cette victoire n'était pas seulement un cadeau d'anniversaire pour Ramapatee Gujadhur, l'entraîneur de Ready To Attack, mais c'était aussi (en bon cachottier) le vôtre…

(Rires) Oui. J'ai eu 38 ans le lundi 20 mars. Soit à cinq jours de ce succès classique. Je dédie cette Duchesse 2017 à mon équipe de Foot 5 Bagatelle. We have good times together every Wednesday night. J'ai aussi une pensée spéciale pour ma famille.

En 2005, vous vous êtes signalé dans la Duchesse qui constituait jusqu'à samedi dernier votre seule réussite classique au Champ de Mars. Vous vous en souvenez sans doute encore…

Et comment ! Je me souviens très bien que je m'étais confié à Jeffrey Lloyd durant la semaine précédant la course en lui rappelant qu'entre Flavius et le n°2 Hector le premier était le fittest horse. Mais le cœur du jockey titulaire de la défunte écurie Philippe Henry penchait pour Flavius, sans doute était-il convaincu par la réputation du cheval. Moi, j'étais assez confiant quand on m'a confié Hector. Et la doublure m'a donné raison. Cela dit, la Duchesse 2005 restera mémorable pour moi.

Vous êtes vite descendu de votre nuage avec cette décision de votre employeur Alain Perdrau de se séparer de vous à peine 48h après votre triomphe avec Ready To Attack…

C'est un peu la règle du jeu. Je l'accepte. On me reproche ma monte sur Sunset Breeze. J'ai été convoqué par les Racing Stewards samedi. Ils ont été satisfaits de mes explications, mais ils m'ont averti de prendre plus de précautions quand mon cheval verse à l'extérieur. Lundi, l'état-major de Perdrau m'a congédié.

Avez-vous des regrets ?

Je n'ai rien à me reprocher. Nous n'avons pas connu la réussite avec deux gros favoris Black Tractor et Sunset Breeze. Un nouveau, Golden Ball, n'a pas non plus performed. Cela a été peut-être trop pour Alain Perdrau et consorts. Mais j'accepte leur décision.

La configuration change d'entrée de saison pour vous. Comment comptez-vous rebondir ?

La vie continue. J'ai vécu un bon passage avec l'écurie Perdrau en 2016. La nouvelle saison ne fait que commencer. Il y a un long chemin encore à parcourir. Je reste positif. Je suis dans le bon rythme (deux victoires déjà), même si les choses pourraient ne pas ressembler à 2015, quand je suis entré dans le cercle des "centenaires" au Champ de Mars, ou encore 2016, qui constituait ma meilleure saison avec une place dans le Top 3 et 28 gagnants au compteur.

N'êtes-vous pas tenté maintenant par une aventure à l'étranger ?

Un saut vers un autre hippodrome sera un plus dans ma carrière. Cela fait plus de deux décennies que j'exerce au Champ de Mars. Dans l'immédiat, je continue en freelance. J'espère avoir de bonnes montes. Mais si on me tend la main du côté de l'étranger, je ne dirai pas non.