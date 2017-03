SWAPNEEL RAMA : Lucky pick up ride…

Profitant de la cascade de chutes et des indisponibilités, Swapneel Rama hérita d'une monte de premier ordre en Jiggery Pokery. Il ne laissa pas passer sa chance et compléta son doublé de l'après-midi pour prendre seul les commandes au hit-parade des jockeys. « Jiggery Pokery était chouchouté par son entourage. Les instructions étaient d'essayer de bien sauter des stalles, de lead ou de suivre de près. À un moment, je pouvais prendre le commandement. J'en ai pris l'initiative. Dès lors, j'ai eu la maîtrise de la course et on l'a fait seul jusqu'au bout », lâchait Rama au soir de cette journée inaugurale 2017.

Le jockey mauricien avait aussi quatre montes sous les couleurs de Perdrau qui étaient encore siennes samedi. Trois accessits et une cinquième place : la récolte était très moyenne. « Black Tractor a manqué le kick. Cette course devrait lui faire du bien. Answeringenesis avec son poids plume a été une fois encore impressionnant au finish. Sunset Breeze a tiré en course. À un moment (aux alentours des 600m), il était overaced and clipped the heels of It's My Party. Il versa trop à l'extérieur à l'emballage final. Il reste quand même un coursier au gros potentiel. Golden Ball est un jeune nouveau. Il a été quelque peu incommodé par Lividus. Sa deuxième place est honorable. Quant à Kalinago, le vainqueur du jour Entree était trop fort pour ses adversaires samedi ».