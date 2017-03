SWITCH AFRICA GP—HENNESSY PARK HOTEL: Des hôteliers et directeurs de supermarchés initiés à la certification MauriGAP

Depuis hier, le Hennessy Park Hotel accueille une soixantaine d’hôteliers et de directeurs de supermarchés pour être formés à la certification MauriGAP (Mauritius Good Agricultural Practices). Faisant partie du Switch Africa Green Project, ce projet de certification touche à la production de nourriture saine et la nécessité de réduire l’impact environnemental entourant la production et la distribution de fruits et légumes à Maurice.

« L’objectif de cet atelier de cinq jours est de permettre à ces hôteliers, membres de l’Association des hôteliers et des restaurateurs de l’île Maurice (AHRIM) et ces directeurs de supermarchés, dont certains sont de grandes enseignes, à comprendre la certification MauriGAP et découvrir comment leurs établissements respectifs peuvent mieux influencer les planteurs mauriciens à adopter cette certification et d’assurer ainsi la traçabilité des produits certifiés MauriGAP jusqu’à leurs clients respectifs », a expliqué au Mauricien le coordinateur du projet, le Professeur Toolseeram Ramjeawon, de l’Université de Maurice.

« En formant ces hôteliers et ces directeurs de supermarchés à prendre conscience de la nécessité d’avoir des fruits et légumes certifiés MauriGAP pour le bien de leurs clients respectifs, ils vont à leur tour inciter les planteurs des fruits et légumes à rechercher cette certification », a ajouté le Prof Ramjeawon. Il révèle que seuls neuf planteurs mauriciens de fruits et légumes ont jusqu’ici obtenu et adopté la certification MauriGAP. « Les planteurs vont chercher à adopter cette certification suivant la demande. D’où cette initiative de former les hôteliers. Les directeurs de supermarchés doivent comprendre pour exiger des planteurs que leurs produits soient ainsi certifiés », indique-t-il.

Selon notre interlocuteur, le gouvernement vise à mettre en œuvre un programme de certification d’agriculture durable à travers la certification MauriGAP, qui promet des pratiques agricoles écologiques. « C’est un des projets spécifiques du Switch Africa Green Project qui, à Maurice, a pour objectif de faciliter notre transition vers une économie verte en permettant aux petites et moyennes entreprises, aux planteurs et autres hôteliers à commencer à développer des ressources efficientes ainsi que des affaires écologiques (green business), basées sur des pratiques de production durable », a expliqué le Prof Ramjeawon.

Le Switch Africa Green Project est développé et financé par l’Union européenne pour aider les pays africains à réussir leur transition vers une économie verte et inclusive, encourageant des modes de production et de consommation durables, tout en générant de la croissance, créant des emplois durables et allégeant la pauvreté. Cet objectif sera atteint à travers des projets pilotés par le secteur privé.

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) mettent en œuvre le Switch Africa Green Project dans six pays pilotes, le Burkina Faso, le Ghana, le Kenya, Maurice, l’Afrique du Sud et l’Ouganda. Les autres partenaires sont la Commission de l’Union africaine, l’African Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ARSCP) et la Banque africaine de Développement.

À Maurice, c’est le ministère de l’Environnement qui est responsable de la mise en œuvre et de la coordination du Switch Africa Green Project. Les secteurs prioritaires identifiés sont l’agriculture, le secteur manufacturier, le tourisme (avec l’énergie), l’eau, l’éco-innovation, l’Eco-Labelling et le commerce durable. Les partenaires de cet atelier sur la certification MauriGAP sont, notamment, l’université de Maurice, le Food and Agricultural Extension Institute (FAREI) et le Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production d’Allemagne.