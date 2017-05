THE SYMANTEC – SECURING THE CLOUD GENERATION CUP : Scotsnog poursuit son ascension

Avec l’annulation de The Elytis-IT Distribution For Africa Mauritius Derby Trial Cup, première manche du championnat des 4-ans, c’est The Symantec – Securing The Cloud Generation Cup qui constitua l’attraction principale de cette 8e journée. L’occasion pour Scotsnog d’ajouter une sixième victoire à son palmarès en seulement huit sorties au Champ de Mars. Le hongre bai brun poursuit donc sa marche vers les sommets et samedi dernier, c’est avec la manière qu’il s’est distingué en abaissant le class record pour les 1400m détenu jusque-là par Recall To Life, son compagnon d’entraînement.

Avec cette victoire de Scotsnog couplée à celle d’Entrée, l’entraînement Rousset passe la barre des Rs 3M en termes de stakes money, alors même qu’on n’a pas couvert un tiers de la saison. Autre établissement qui a le vent en poupe, Perdrau a maintenu sa belle série avec un nouveau doublé signé Data Controller et Schachar. De quoi ravir Gavin Glover, qui s’est vu remettre le Owner of the Month Award pour la belle performance de ses chevaux. Après une journée "sans", Steven Arnold a repris ses bonnes habitudes en menant à la victoire Cape Horn pour l’entraînement Gujadhur, alors que les deux épreuves restantes sont allées à Rameshwar Gujadhur (Alberts Day) et Shirish Narang (Kimberley).

Avec l’as dans les boîtes de départ, Scotsnog avait de solides arguments à faire valoir, même il concourait en compagnie plus relevée. Si sa victoire ne constitue pas une surprise, c’est le style dans lequel il l’a emporté qui a marqué les esprits. Avec son entourage qui envisage désormais de l’envoyer sur une distance plus longue, autant dire que Scotsnog est un nom qui résonnera souvent dans les haut-parleurs du champ de course d’ici à la fin de la saison.

Que dire de l’épreuve si ce n’est qu’elle s’est déroulée comme prévu. Rapide comme l’éclair, Nordic Warrior s’installa facilement dans la position tête et corde devant Blow Me Away qui avait surmonté sans trop s’user le handicap de sa mauvaise ligne. Pris de vitesse au départ, Reim se rapprocha de la tête de la course au fur et à mesure qu’il trouva sa vitesse de croisière, tandis que le favori avait un parcours en or au coeur du peloton. Il était accompagné de One Cool Dude, qui précédait lui-même Bouclette Top, Belong To Me, Clifton Surf et Alpha Pegasi.

L’allure imposée par le meneur dans la partie initiale ne fut pas soutenue et c’est Blow Me Away qui en fit les frais, l’alezan se montrant ardent. Les choses devaient se compliquer davantage pour la monture de Rye Joorawon lorsque Reim se porta à sa hauteur. Le Mauricien essaya tant bien que mal de retenir sa monture qui jouait beaucoup de la tête à ce moment-là.

Mais le rythme devait aller crescendo dans la descente lorsque Raymond Danielson laissa Nordic Warrior étendre ses puissantes foulées. De là où il était, Brandon Lerena avait une parfaite lecture de la course. Le Sud-Africain ne s’affola pas, même si Nordic Warrior ne donnait aucun signe de détresse et il attendit patiemment son heure pour se mettre en évidence.

C’est en vainqueur que l’élève d’Alain Perdrau aborda la dernière ligne droite. Blow Me Away se mit à sa poursuite, de même que Scotsnog, que Lerena lança en pleine piste. S’il se montra accrocheur dans un premier temps, Nordic Warrior, qui affichait un surplus de 19 kg à la balance, devait raccourcir ses foulées à mesure que le but s’approcha. Il ne put ainsi contrer l’attaque conjuguée de Blow Me Away et de Scotsnog. L’alezan tint tête au hongre bai brun sur quelques foulées avant de céder à son tour. Scotsnog le relégua à une longueur au but, alors que Nordic Warrior en concéda deux au vainqueur. Belong To Me se rapprocha sur le tard pour compléter le quarté, mais la déception vint de One Cool Dude, qui nous avait habitués à beaucoup mieux. Scotsnog boucla les 1400m en 1.23.56, ce qui constitue un nouveau class record pour la distance.

Class record pour Scotsnog

La piste était redevenue normale à 2,8 unités une semaine après que le pénétromètre eut affiché 3,5 unités — cela entraîna d’ailleurs l’annulation de la septième journée. Cependant, l’installation des false rails à 1,75m des barres intérieures entre les 1250m et le dernier tournant représentait environ 11 mètres additionnels à parcourir sur un tour de piste à l’occasion de ce huitième acte. Malgré cela, un class record a été établi. Il est à mettre à l’actif de Scotsnog, qui abaissa la marque de Recall To Life sur 1400m dans la valeur des 50+. Le temps référentiel de 1.24.44 avait été enregistré le 26 septembre 2015 sur une piste normale et avec des false rails à 2,50m. Samedi dernier, Scotsnog fit mieux que son compagnon d'entraînement, améliorant son chrono de 88 centièmes. Il faut dire que le champion de Gilbert Rousset fut aidé par l’allure sélective de Nordic Warrior, qui réalisa 0.58.20 sur le premier kilomètre. À titre indicatif, la partie correspondante de la troisième épreuve fut couverte en 1.00.96 et celle de la huitième en 1.01.29. Brandon Lerena réalisa la course qu’il fallait, patientant à la corde dans le dos de Blow Me Away, qui était dans le sillage du meneur, avant de faire l’effort à l’entrée de la ligne droite. Scotsnog sortit un joli coup de reins pour grignoter du terrain à chaque foulée avant de forcer la différence dans les derniers mètres. Il boucla les 1400m en 1.23.56, ce qui constitue un nouveau class record, ainsi que la meilleure marque sur la distance pour ces deux dernières saisons.

Belong To Me termine en 0.34.97

À l’exception de Data Controller, qui réalisa le pillar to post dans la deuxième épreuve, aucun autre frontrunner ne s’est imposé à l’occasion de ce huitième acte. Si Scotsnog s’illustra à l’issue d’un joli finish dans The Symantec – Securing The Cloud Generation Cup, il est bon de savoir que deux autres chevaux se sont montrés plus percutants dans l’emballage final de cette même course. Le meilleur à ce chapitre se nomme Belong To Me, qui réalisa d’ailleurs le meilleur chrono sur les derniers 600m de la journée avec 0.34.97 malgré l’allure sélective de Nordic Warrior. La doublure de R. Gujadhur était toujours septième à 7,70L du meneur au poteau des 600m et refit 4,80L jusqu’au but pour échouer à 2,90L de Scotsnog, crédité, lui, de 0.35.06 sur la partie correspondante. Alpha Pegasi, qui avait été délaissé par le premier jockey d’Alain Perdrau, termina également plus fort que le gagnant avec un chrono de 0.34.99 sur les derniers 600m, mais il fut trop distancé pour inquiéter les favoris. Sa candidature mérite donc d’être prise au sérieux à sa prochaine sortie, tout comme celle de Belong To Me. Samedi dernier, un seul autre cheval est descendu sous les 35 secondes sur la section qui nous intéresse. Il s’agit de Kilroy, qui était aligné dans la deuxième épreuve remportée par Data Controller. Ce dernier imprima un train modéré, réduisant les 1365m à un sprint sur 600m. À titre de comparaison, les premiers 765m de la deuxième épreuve furent couverts en 0.48.11 contre 0.46.75 pour la partie correspondante de la quatrième course. De ce fait, il était évident que le meneur serait difficile à rattraper et que ses adversaires allaient terminer à la vitesse du vent. Certes, Kilroy refit un peu plus de 3L sur Data Controller entre le poteau des 600m et le but, mais il se contenta de la quatrième place à l’arrivée. Si au niveau des chronos plusieurs chevaux ont fait mieux que lui lors de cette même journée, Valerin peut se vanter d’avoir comblé le plus de terrain sur les derniers 600m toutes épreuves confondues. Le "Poulidor" d’Alain Perdrau était toujours bon dernier à 8,30L du meneur au poteau des 600m, mais il refit 6,15L jusqu’au but pour prendre la quatrième place à 2,15L du vainqueur pour un chrono de 0.35.38. Sans doute aurait-il pu jouer un rôle plus intéressant s’il avait hérité d’une ligne intérieure.