SYMPOSIUM — DIABETES FOUNDATION MAURITIUS : Adoption d'une déclaration sur le diabète dans le cadre d'une nouvelle stratégie

La Diabetes Foundation Mauritius, en collaboration avec le Dasman Diabetes Institute du Kowait, a tenu récemment un symposium international autour du diabète et des maladies qui y sont liées. Cette plateforme, qui a bénéficié du soutien du ministère de la Santé, a réuni d'éminents professeurs connus dans ce domaine, à l'instar des Prs Jaako Tuomilehto et Paul Zimmet. Elle a permis de passer en revue la situation et d'adopter une déclaration pour Maurice en vue d'une nouvelle stratégie pour renforcer la prévention de cette maladie, qui touche 22,8% des Mauriciens.

Le diabète touche de plus en plus de Mauriciens. Pour preuve, en 2015, la Non-Communicable Diseases Surveys avait recensé 257 442 de nos compatriotes, âgés de 25 à 74 ans, porteurs du diabète. Cette conférence, une initiative de la Diabetes Foundation Mauritius – et qui a été fondée en 2006 –, visait à réunir sur une même plateforme des experts étrangers spécialisés dans ce domaine afin de mettre sur pied les nouvelles techniques pour la gestion et la prévention de cette maladie chronique.

À l’issue de cette rencontre de trois jours, les participants – venus notamment d'Inde, d'Angleterre, d'Espagne, d'Australie et d'Allemagne – ont adopté une déclaration sur le diabète pour Maurice. Cette déclaration identifie les principales stratégies à adopter, comme l'adoption du WHO Global Action Plan et de l'UN General Assembly Resolution sur le contrôle des Non Communicable Diseases. Les participants se sont aussi penchés sur trois axes particuliers, soit la prévention, le dépistage précoce et la gestion de la maladie, ainsi que l'aspect financier et social du diabète. Il sera aussi question de définir les stratégies de communication pour changer les comportements des Mauriciens en vue de contrôler les facteurs à risques du diabète et des maladies cardiovasculaires.

Le coup d'envoi avait été donné par le ministre de la Santé, le Dr Anwar Husnoo, suivi de présentations des experts de Maurice. Le Dr Pierrot Chitson, Honorary President de la Diabetes Foundation Mauritius, et ancien Head du département de Non communicable diseases au ministère de la Santé, a ainsi souligné l'importance de « changer de style de vie » pour contrôler cette maladie. Même son de cloche du Dr Chitson qui, pour sa part, a souligné que si Maurice veut empêcher la progression de la maladie, « il faut revoir notre style de vie ». Le médecin a aussi souligné l'importance d'un partenariat public-privé dans ce combat car, dit-il, « il faut l'effort de tout un chacun pour y arriver ».

Le Chief Health Promotion and Research Coordinator du ministère de la Santé, Sudhir Kowlessur, lors de sa présentation, s'est appesanti sur la consommation d'alcool et de tabac ainsi que sur la prévalence de l'obésité. Et de rappeler que l’incidence élevée du diabète est associée au surpoids, à l’hypertension et la dyspilidémie (anomalies du taux de graisse dans le sang). Les intervenants étrangers, eux, ont axé leur présentation sur la tendance de cette maladie dans d'autres pays de même que sur les stratégies à adopter pour une prévention et conscientisation efficaces.

À noter que cet événement, une première à Maurice, a reçu le soutien de la CMT Foundation Ltd qui, dans le cadre de son programme CSR, œuvre beaucoup pour les personnes souffrant de diabète. La Diabetes Foundation Mauritius, pour sa part, est composée d'une équipe de professionnels, de médecins et de travailleurs sociaux engagés à prévenir ou retarder le développement du diabète chez les personnes présentant un risque élevé de développer cette maladie. Le Pr Jaako Tuomilehto et Paul Zimmet ont aussi célébré leurs 30 ans de collaboration avec Maurice dans le domaine médical.