Le premier symposium international sur l’hématologie, spécialité médicale entièrement consacrée à l’étude du sang et de ses maladies, a été lancé samedi au Sofitel Impérial de Flic-en-Flac. Une initiative conjointe de la Pathologists and Forensics Association (PFA) et de la Thalassemia Society.

“Nous avons le projet de mettre sur pied un Hemophilia Training Centre entièrement dédié à l’étude et à la formation en hémophilie et homéopathie”, a dit le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, présent au symposium qui durera deux jours. L’objectif de cette rencontre entre professionnels locaux et internationaux est de venir en aide aux personnes souffrant des différentes maladies du sang, telle la thalassémie qui regroupe des maladies du sang génétiques et héréditaires qui se caractérisent par un défaut de fabrication de l’hémoglobine. Et ce, en sensibilisant et informant la population.

Anwar Husnoo a aussi remercié les professionnels de ce secteur pour leur dévouement et passion. “Lorsque je travaillais comme médecin à l’hôpital Jeetoo, je m’occupais tout le temps des enfants atteints de maladies du sang, dont la leucémie. Je sais donc à quel point il est important de développer davantage cette branche médicale”, confia-t-il. Et d’ajouter que son ministère apportera tout le soutien nécessaire à la PFA et à la Thalassemia Society.



BANK ONE: Sortie éducative à la Vallée de Ferney

Bank One, en collaboration avec la Mauritius Wildlife Foundation, a organisé une sortie éducative à la Vallée de Ferney destinée aux tout-petits, à travers le Bank One Care Programme (BOCP). Pour Priya Hurdowar, Chairperson du CSR Committee de Bank One, « rien qu’à voir les yeux émerveillés de ces nombreux enfants qui découvraient pour la première fois la Vallée de Ferney suffit à nous procurer de la joie et à nous motiver dans nos efforts. Pour nous, il est important d’accompagner ces enfants et leurs familles dans la durée et c’est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur la poche de pauvreté de Vacoas depuis ces dernières années. Ainsi, en donnant un peu d’eux-mêmes avec le soutien de la banque, nos employés comptent apporter concrètement leur contribution à la société mauricienne »

Renforcement du réseau des herbiers de l’océan Indien

Le programme Biodiversité, de la Commission de l’océan Indien (COI), financé par l’Union européenne, a organisé un atelier de perfectionnement en gestion de données botaniques à l’attention des gestionnaires d’herbiers de la région de l’océan Indien occidental (OIO).

Les participants venant des Comores, du Kenya, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles, ont eu l’occasion de se perfectionner dans l’utilisation de BRAHMS, système d’information botanique mondialement reconnu. « Les herbiers sont par définition des centres thématiques dont un des rôles principaux est le partage d’informations et données botaniques. L’appui à la création, puis au renforcement du réseau des herbiers de l’océan Indien occidental, a permis de mettre en ligne les données botaniques afin qu’elles soient disponibles aux scientifiques, aux décideurs et au public en général », explique Chantal Andrianarivo, experte en biodiversité terrestre du programme COI-Biodiversité.

Pour Jonathan Ayayo, informaticien spécialiste en base de données et formateur au département botanique des Musées du Kenya, « cette session a été éducative car nous avons toujours imaginé avoir un réseau réunissant les herbiers de la région ». Heureux de « rencontrer d’autres passionnés », Jonathan Ayayo se dit aussi satisfait d’avoir l’occasion « de découvrir de nouvelles techniques de formation pratiques et réalisables ».

A noter que les Etats membres de la COI comptent plus de 27 000 espèces de plantes dont 40% se retrouvent dans la Grande Ile.