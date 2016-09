SYNDICAT DES PÊCHEURS—JUDEX RAMPAUL: « L’école des pêcheurs doit devenir opérationnelle »

Le Syndicat des Pêcheurs est remonté car l’ouverture de l’école des pêcheurs s’éternise. « Il faut donner leur chance à la nouvelle génération de pêcheurs. Le gouvernement doit trouver une nouvelle solution pour les 2 300 pêcheurs artisanaux », a déclaré hier le président de ce syndicat, Judex Rampaul.

« Pêcheur artisanal est un métier qui se perd », a affirmé le président du Syndicat des Pêcheurs hier lors d'une conférence de presse au centre social Marie Reine de la Paix. Judex Rampaul a dès lors plaidé pour que l’école des pêcheurs soit ouverte « au plus vite » afin de pouvoir former la nouvelle génération. D’autant que, soutient-il, l’ancienne génération doit se familiariser avec les nouveaux équipements et les nouvelles technologies utilisés dans la pêche de nos jours. Car nos lagons ne pourvoient plus la même quantité de poissons que dans le passé. Les pêcheurs artisanaux sont donc forcés de s’aventurer plus au large, en haute mer, à bord de leur pirogue. Et pour se faire, indique le Syndicat des Pêcheurs, ces derniers doivent être formés.

Alors que l’économie bleue a été au centre des discussions gouvernementales la semaine dernière à travers une conférence ministérielle tenue à Maurice, Judex Rampaul insiste sur le fait qu’il est « temps de se mobiliser » pour permettre aux pêcheurs artisanaux d’avoir un meilleur avenir à travers ce secteur. « Le gouvernement reconnaît les pêcheurs car tous les mois, on va estampiller nos cartes au Post Fisheries. On s’attendait à recevoir plus d’appui du ministre de la Pêche, Prem Koonjoo, mais il n’en est rien », dit-il. Et d’ajouter : « On lui a même fait parvenir une lettre dans ce sens datée du 5 septembre “for Consultative Committee to review the current status of the fishermen community”. On demande au ministre Koonjoo de revoir ce secteur, car sans une école de formation, il n’y aura point de relève. »

En outre, le Syndicat des Pêcheurs demande que le dispositif de concentration des poissons soit revu et qu’une enquête soit instituée au Fishermen Investment Trust. « Nos doléances en ce sens ont été mises à la poubelle », déclare Judex Rampaul. En sus, le Syndicat des Pêcheurs requiert l’intervention du ministre de la Bonne gouvernance, Roshi Bhadain, après que plusieurs pêcheurs ont vu leur carte être saisies. « Pa finn pay zot enn allowance. Si zot lasante pa bon, pa kapav ramas zot kart san okenn konpansasyon. Il faut aussi trouver un moyen de rémunérer les anciens pêcheurs », a ajouté Judex Rampaul.

S’agissant de la fermeture de la pêche à l’ourite, soit la saison de « pik-ourit » à Maurice, Judex Rampaul demande si cette mesure « vaut vraiment la peine d’exister » dans notre île. En effet, dit-il, les marées, à Maurice, ne sont pas comme celles de Rodrigues, « où elles arrivent à la cheville quand elles sont basses ». À Maurice, du fait du niveau de l’eau, les pêcheurs d’ourites sont en effet obligés de plonger avec un harpon pour en attraper. Une technique de pêche interdite depuis 1982. À Judex Rampaul de relever que « pena nouvo teknik a part plonze ».