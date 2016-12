La Port Louis Harbour and Docks Workers Union (PLHDWU) a commenté hier matin le départ du PMSD du gouvernement. Son président, José François, s’est ainsi dit « soulagé » du départ de Xavier-Luc Duval, qui avait la responsabilité du port. Il accuse ce dernier de n’avoir pas agi en faveur des travailleurs . Le syndicat invite le gouvernement à revoir la constitution du board de la Cargo Handling Company Ltd et à limoger son directeur, Gassen Dorsamy. Il se dit également confiant pour l’avenir, prévoyant l’accession de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre en 2017.

« Seki Xavier Duval ek so bann nomine politik inn fer dan por demontre so vre visaz. Depi 2013, zis ban azan Ptr ek PMSD ki benefisye lor plan promosion ek rekritman. Tousala aplike par Gassen Dorsamy avek benediksion Xavier Duval. Si zame Premye minis anvi nom enn komisyon danket nou ankouraz li. » José François, président de la PLHDWU, résume ainsi la position du syndicat face au départ du PMSD du gouvernement. Il estime que son leader, qui avait la responsabilité du port, n’a pas agi en faveur des travailleurs. Et de préciser : « Aujourd’hui, nous sommes d’accord pour donner une nouvelle chance au gouvernement, au Premier ministre, sir Anerood Jugnauth et au ministre des Finances, Pravind Jugnauth. »

José François critique par ailleurs « la manière » dont le PMSD a quitté le gouvernement. « S’il était contre ce projet de loi, il aurait pu en parler dans le comité qu’il présidait lui-même. » Il est aussi d’avis que « l’axe Navin Ramgoolam/Xavier-Luc Duval est de nouveau à l’agenda ». Et de faire remarquer que si le leader du PMSD « voulait sauver la démocratie, il aurait dû commencer par l’appliquer dans le port ».

Le président de la PLHDWU dit avoir déjà eu une rencontre avec Prakash Maunthrooa, Senior Adviser du bureau du Premier ministre, ainsi qu’avec Pravind Jugnauth. L’une des priorités, selon lui, est la reconstitution du conseil d’administration de la CHCL, après le départ de Robert Pallamy, son président. De même, le syndicat réclame le départ de Gassen Dorsamy, le directeur. Un appel est aussi lancé pour que priorité soit accordée aux enfants des travailleurs du port et à ceux vivant à proximité. Il rappelle que, par le passé, il y avait déjà un accord en ce sens.

Par ailleurs, la PLHDWU invite le gouvernement à appliquer les recommandations de la Commission for Conciliation and Mediation (CCM). « Ce rapport commandité par le ministère du Travail a démontré qu’il y a eu discrimination envers les syndicats en faveur de la PLMEA. » Le syndicat regrette également qu’il y ait désormais un nouvel accord contraignant les employés du port à travailler jusqu’à 18h les 24 et 31 décembre ainsi que d’autres jours importants. La PLHDWU réclame également plus de contrôle sanitaire dans le port pour la sécurité des employés et pour le pays.

De son côté, Rama Valaydon, négociateur de la PLHDWU, explique les raisons de leur prise de position sur le plan politique. « En 2014, nous avions donné ouvertement un coup de main à l’Alliance Lepep afin de nous débarrasser des pourritures. Avec le départ de Xavier-Luc Duval, nous gardons confiance que la situation des travailleurs s’améliorera. » Il invite le Premier ministre, qui a dorénavant la responsabilité du port, à y donner un nouveau souffle. Il réitère également la confiance en Pravind Jugnauth. « De par son budget et l’approche qu’il a eue avec nous, nous sommes prêts à lui donner tout le coup de main nécessaire. Nous jugerons son bilan par la suite. »

Concernant le partenariat stratégique avec DP World, de nouveau dans l’actualité, Rama Valaydon estime que c’est une nouvelle « malhonnêteté de Xavier-Luc Duval, qui a fait croire que le dossier était clos ». Il réaffirme toutefois que le syndicat est contre toute forme de privatisation et invite le gouvernement à démontrer la « transparence totale dans les discussions », ajoutant que « les travailleurs doivent être parties prenantes ».

Quant à José François, il se dit convaincu que « 2017 sera une année de la jeunesse, avec un Premier ministre jeune ». Et de conclure : « Pravind Jugnauth a tout notre soutien. »