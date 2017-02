SYNDICAT : La POSA dûment enregistrée comme un syndicat

Les membres de la Police Solidarity Officers Union (POSA) se sont réunis, vendredi après-midi, à la Police Mess Room au Line Barracks pour faire part de leur enregistrement dûment obtenu auprès du Registrar of Association. Le président, l'Inspecteur Jaylall Boojhawon a énoncé ses priorités et rappelé aux autorités compétentes qu'il ne sera pas tendre en ce qu'il s'agit de leurs revendications.

"L'histoire retiendra que nous sommes le premier syndicat de la Force Policière", n'a cessé de clamer l'Inspecteur Boojhawon. La POSA a obtenu son certificat d'enregistrement le 6 février. Un logo montrant deux poignets qui se serrent a également été dévoilé à la presse. Le président de la POSA a rappelé que son syndicat regroupe toutes les unités, différents grades et plusieurs divisions de la police, dont Rodrigues. Quatre piliers ont été identifiés: (1) Un meilleur salaire et l'application du rapport Pay Research Bureau (PRB), (2) de meilleures conditions de travail de même que de meilleurs équipements, (3) la justice pour tous, et (4) protéger leur dignité des attaques nos justifiées.

Ainsi, prévient l'inspecteur Boojhawon, "nous allons descendre dans la rue si les autorités ne prêtent pas une oreille attentive à nos griefs." Et de souligner: "Enough is enough." Il cite en exemple ce cas d'éléments de la Special Mobile Force (SMF) qui avaient reçu l'ordre de tondre le gazon sur l'autoroute mais qui, grâce à l'intervention de son syndicat, ont vu l'ordre stoppé. De même, il indique que les policiers ne devraient pas aller constater de visu les maisons inondées et ensuite octroyer un memo pour que les sinistrés soient remboursés par la Sécurité Sociale. "C'est à la Sécurité Sociale de le faire."

De plus, le policier a insisté pour qu'il n'y ait plus de transferts punitifs et réclame une transparence accrue dans la promotion au sein de la force policière.